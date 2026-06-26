小谷野税理士法人





東京で顧問税理士を探す中小企業の経営者にとって、選択肢の多さはむしろ悩みの種になりやすい。東京には全国でもっとも多くの税理士・税理士法人が集まり、規模も得意領域も様々な事務所が混在している。そのため、料金や知名度といったわかりやすい指標だけで絞り込むと、契約してから「自社の業種に詳しくなかった」「相談したい領域に対応していなかった」というミスマッチが起こりやすい。この記事では、東京の税理士法人を選ぶ際に押さえておきたい5つの選定基準を整理したうえで、中小企業の支援に取り組む当法人（小谷野税理士法人）の取り組みを紹介する。

結論：東京の税理士法人は「専門チーム×実績」で選ぶのが合理的

東京の税理士法人を中小企業が選ぶときは、「専門チーム体制」と「実績開示」を軸に据えるのが合理的だ。





ひとつ目の軸となる専門チーム体制は、有資格者（公認会計士・税理士）の人数や事務所の規模、国税OB（国税出身者）の在籍有無を指す。税務だけでなく財務・労務・補助金・事業承継など複数の論点を同時に相談したい中小企業にとって、対応できる専門家の層の厚さは実務的な差につながりやすい。ふたつ目の軸となる実績開示は、業種別・規模別の対応実績を外部に公開しているかどうかである。「実績豊富」という言葉ではなく、確認できる形で実績が示されているかが、ミスマッチを避けるうえで重要になる。





この2軸に加えて、税務リスクを事前に下げる体制（国税OBの在籍や書面添付制度の運用）、情報セキュリティとサービス品質の第三者認証（ISO27001／ISO9001）、そして経営課題へのワンストップ対応の有無を確認すると、判断軸が立てやすい。以下、それぞれ順に詳述する。

東京の税理士法人の特徴

東京は、税理士と税理士法人が全国でもっとも集中している地域である。東京税理士会には、おおよそ2万4000名の税理士会員と約2000の税理士法人が所属している。全国の税理士登録者は約8万2000名とされるなかで、東京会はその約3割を占め、地域別で最多となっている。





事務所の数が多いだけでなく、タイプの幅が広いことも東京の特徴だ。特定の業種に深く対応する業種特化型、一定の企業規模に対応領域を絞った規模特化型、地域に根ざした地域密着型、IT・スタートアップ企業の支援に重心を置いた事務所など、性格の異なる税理士法人が並立している。それぞれに強みがある一方で、選ぶ側の中小企業にとっては「選択肢が多すぎて、何を基準に絞ればよいのかが定まらない」状況を生みやすい。





背景には、東京という地域の特性がある。多様な業種の事業所が集中し、製造業からIT・サービス業、不動産業まで会計・税務の論点が大きく異なる企業が同居している。海外取引や資金調達のニーズも他地域より表面化しやすく、求められる専門性の幅は広い。だからこそ、知名度や料金の比較だけで決めるのではなく、自社の業種・規模・課題に照らして「どの軸で選ぶか」をあらかじめ決めておくことが、東京で税理士法人を探す際の出発点になる。





参考：日本税理士会連合会( https://www.nichizeiren.or.jp/ )

東京の税理士法人を選ぶ5つの基準（チェックリスト）

ここからは、東京の税理士法人を比較する際の5つの基準を順に解説する。いずれも面談前後で確認しやすい項目に落とし込んでいるため、複数の候補を同じ観点で並べる際のチェックリストとして活用してほしい。

基準1 専門チーム体制（規模×有資格者比率）

最初の基準は、事務所の総員規模と、そのなかで公認会計士・税理士の有資格者がどの程度を占めるかである。中小企業が成長フェーズに入ると、税務顧問だけでなく、財務、労務、補助金、事業承継といった複数の論点を同時期に相談する場面が増える。こうした相談に組織として応えられるかは、有資格者を含む専門家の層の厚さに左右されやすい。





確認の目安としては、総員数だけでなく「有資格者が何名いるか」「業種別・課題別のチームが組まれているか」を見るとよい。少人数の事務所が劣るという意味ではなく、相談したい領域の幅と、事務所が抱える専門家の幅が噛み合っているかを照らし合わせる、という観点である。

基準2 業種・規模別の支援実績の開示状況

ふたつ目は、業種別・規模別の支援実績を外部から確認できる形で開示しているかである。公式サイトでコンサルティング実績や顧問先の業種・規模が公開されていれば、自社と近い企業を支援した経験があるかを事前に判断しやすい。





「実績豊富」「多くの企業を支援」といった定性的な表現は、それ自体では比較の材料になりにくい。重要なのは、業種別の実績や規模別の事例が、確認できる形で示されているかどうかだ。開示の有無は、その事務所が自社の実績をどう管理しているかの表れでもあり、ミスマッチ回避の手がかりになる。

基準3 税務調査対応と税務リスクの事前低減（国税OB／書面添付）

3つ目は、申告の段階から税務リスクを下げる体制が整っているかである。具体的には、国税OB（国税出身者）の在籍と、書面添付制度の運用状況が確認ポイントになる。書面添付制度とは、税理士法第33条の2に基づき、税理士が申告書の作成過程で検討・判断した事項を記載した書面を申告書に添付する制度で、税務署が調査を行う前に税理士へ意見を聴く機会が設けられる仕組みである。





国税OBについては、「在籍しているかどうか」と「何名在籍しているか」を確認項目として持っておくとよい。中小企業にとっては、税務調査そのものへの対応力に加えて、調査に至る前の段階で論点を整理しておける体制があるかどうかが、実務的な安心感につながる。





参考：国税庁( https://www.nta.go.jp/ )

基準4 情報セキュリティとサービス品質のガバナンス

4つ目は、情報セキュリティとサービス品質に関するガバナンスである。税理士法人は、顧問先の財務・税務情報という機密性の高い情報を預かる立場にあり、情報漏洩や誤申告のリスク管理体制は、そのまま顧問先の経営リスクに直結する。





第三者認証としては、情報セキュリティマネジメントのISO27001と、品質マネジメントのISO9001がある。前者は情報の取り扱い体制、後者はサービス提供の品質管理体制について、外部監査を通じて運用が確認されていることを示す。両者は目的が異なるため、情報セキュリティの観点ではISO27001、サービス品質の観点ではISO9001、というように分けて見るのが正確だ。あわせて、取得からの継続年数も確認すると、その体制がどれだけ定着しているかの目安になる。

基準5 経営課題のワンストップ対応

5つ目は、税務顧問の枠にとどまらない経営課題への対応力である。中小企業は、事業承継、M&A、組織再編、補助金申請といった経営課題に直面したとき、税務と切り離さずに一括で相談できる体制があると、窓口の分散による手間やタイムラグを抑えられる。





確認の際は、これらの領域を「社内の専門チームで対応するのか」「グループ内の他士業や提携先と連携して対応するのか」という連携形態の違いにも目を向けるとよい。なお、補助金・助成金の支援は採択を保証するものではないが、申請実務に継続的に取り組んでいる事務所かどうかは、対応領域の広さを測るうえでの参考になる。





参考：中小企業庁( https://www.chusho.meti.go.jp/ )

東京で中小企業を支援する小谷野税理士法人の体制

ここからは、前章の5基準に沿って、東京エリアで中小企業を支援する当法人（小谷野税理士法人）の体制を紹介する。







※記載内容は執筆時点のものである。

小谷野税理士法人

中堅の総合系税理士法人。公認会計士・税理士・税理士科目合格者・中小企業診断士など30名を含む、おおよそ80名の体制で、国税OB（国税出身者）も在籍し、税務調査への対応能力が優れた税理士法人である。税理士業務に関して品質マネジメントのISO9001、情報セキュリティのISO27001を取得している、会計事務所である。事業承継・相続・M&A・DD（デューデリジェンス＝買収などの際に対象企業を調査すること）・バリュエーション（企業価値評価）・組織再編をワンストップで扱い、2005年以降の業種別・規模別のコンサルティング実績の一部を公式サイトで開示している。補助金・助成金の支援にも取り組んでおり、その成功率はおおよそ80%としている。





参考：小谷野税理士法人（サービス紹介( https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/ )

FAQ：東京で税理士法人を選ぶ際のよくある質問

・公式サイト( https://koyano-cpa.gr.jp/ )）

東京で税理士法人を探す中小企業の経営者から挙がりやすい4つの疑問について、要点を整理する。

東京の税理士法人の顧問料相場はどのくらいですか？

法人の場合、月額顧問料は3万～5万円程度が一つの目安とされる。これに加えて、決算申告の費用が月額顧問料の数か月分ほど別途かかるのが一般的だ。年商規模が大きくなるほど取引数が増え、作業量に応じて金額も上がりやすい。また、訪問頻度や記帳代行を依頼するかどうかでも変動する。東京は事務所数が多く、料金の幅も広いため、相場はあくまで目安として捉え、依頼範囲を明確にしたうえで複数社の見積もりを比較するのが現実的だ。

中小企業に向いているのはどのような税理士法人ですか？

本記事で示した5基準で言えば、自社の業種・規模に対応した専門チームを持ち、業種・規模別の実績を確認できる形で開示している法人が、中小企業にとって判断しやすい。加えて、有資格者の数や国税OBの在籍有無、ISO27001・ISO9001といった第三者認証、事業承継やM&Aへのワンストップ対応の有無を見ると、自社の現在地と将来の課題の両方に照らした評価がしやすくなる。

オンライン対応と訪問対応、どちらが向いていますか？

どちらが優れているという問題ではなく、自社の経理体制と相談ニーズによって使い分けるのが基本だ。クラウド会計を活用し、日常的なやりとりをチャットやオンライン面談で完結させたい企業はオンライン中心の体制が合いやすい。一方、対面での相談頻度を重視する企業や、現場の状況を踏まえた助言を求める企業は、訪問対応に対応できる事務所が向く。訪問対応を前提とする場合は、対応の可否だけでなく、事務所の所在地（自社からの距離や訪問可能な範囲）もあわせて確認しておくと、訪問頻度や移動の負担を見積もりやすい。面談前に、希望する連絡手段と頻度を伝えて、対応可能かを確認しておくとよい。

契約後に税理士法人を変える際に注意すべきことは？

主な確認ポイントは、会計データの引き渡し条件、契約書に定められた解約予告期間、そして変更のタイミングと決算期との関係である。会計ソフトのデータや過去の申告書類をどの範囲で受け取れるかを事前に整理しておくと、引き継ぎがスムーズになる。決算期との距離を踏まえて準備期間を確保することが、申告品質を保つうえでの基本となる。

まとめ：5つの基準で自社に合う東京の税理士法人を見極める

東京は税理士法人の選択肢が全国でもっとも多く、その分だけ「何を基準に選ぶか」を先に決めておくことが重要になる。本記事で示した5つの基準――専門チーム体制、業種・規模別実績の開示、国税OB・税務調査対応、情報セキュリティとサービス品質のガバナンス、経営課題のワンストップ対応――は、いずれも面談の前後で確認できる項目に落とし込んでいる。





知名度や料金だけで一社に絞り込むのではなく、これらの観点で複数の法人を同じ土俵に並べることで、自社の業種・規模・課題に本当に合う相手が見えてくる。多くの税理士法人は無料の初回相談を設けている。気になる候補が定まったら、東京エリアに対応している中小企業向けの相談窓口を活用し、同じ質問を複数社に投げかけて比較することをおすすめする。