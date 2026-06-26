個人税理士と税理士法人の違いとは。「個人の先生から乗り換えたい」という声に向き合って見えた選び方とメリット

小谷野税理士法人





会社の規模が大きくなり、税務や会計の相談先を見直したいと考えたとき、多くの経営者がまず迷うのが「個人で開業している税理士に頼むか、税理士法人に頼むか」という選択である。どちらにも向き不向きがあるが、その違いを言語化しないまま「知人の紹介だから」「料金が手頃だから」といった理由だけで決めてしまうと、事業が次のフェーズに進んだときに対応領域や継続性の面で課題が表面化しやすい。本記事では、個人税理士と税理士法人の違いを、継続性・組織力・専門性・コスト・柔軟性という5つの比較軸で整理し、自社の規模と経営課題の複雑さに応じてどちらを選ぶべきかを考える材料を提示する。

結論：個人税理士と税理士法人の違いは「継続性と専門性」が最大ポイント

まず前提として、個人税理士は税理士本人1人で開業・運営できるのに対し、税理士法人は税理士法により社員（税理士）を2人以上置くことが義務づけられた法人組織である。この構造の違いが、以下で述べる継続性・専門性・組織力といった差につながっている。





個人税理士と税理士法人の違いを一言で表すなら、「継続性」と「専門性」が最大の差別化要因となる。





事業規模が小さく、税務処理の内容も比較的単純な段階であれば、個人税理士の柔軟な対応や、法人より抑えやすい費用水準といったメリットが活きやすい。代表者本人と直接やりとりできるため、意思決定のスピードや相談のしやすさという面でも利点がある。





一方で、事業承継、M&A、補助金申請、国際税務といった複数の領域を同時に相談する必要が出てきた場合や、5年後・10年後も変わらず伴走してもらえる体制を重視する場合は、組織として動く税理士法人のほうが有利に働きやすい。担当者の交代があっても組織としてナレッジが引き継がれる継続性、業種別・課題別の専門チームを持てる組織力が、その理由である。





つまり、どちらが優れているという話ではなく、自社の事業規模と経営課題の複雑さに応じて使い分けるのが合理的だ。以下、5つの比較軸に沿って、それぞれのメリット・デメリットを具体的に見ていく。

個人税理士のメリット

まずは、個人税理士という選択肢の主な利点を3つの観点から整理する。1名または少人数で運営しているからこそ生まれる強みであり、特に事業の立ち上げ期や、経営者と密に相談したい段階で実感しやすいメリットである。

柔軟な対応・意思決定の速さ

個人税理士は、1名または少人数で事務所を運営しているため、対応の柔軟さと意思決定の速さに強みがある。組織としての意思決定プロセスを経る必要がないため、イレギュラーな相談や急ぎの案件でも、迅速に方針判断を得やすい。





また、税理士本人が窓口を兼ねているため、個別の事情を踏まえた相談がしやすい点も特徴だ。事業の細かな背景や経営者の意向を直接共有できるため、画一的ではない、自社の状況に合わせた助言を受けやすい環境といえる。

税理士本人と直接やりとりできる安心感

個人税理士の場合、担当者は基本的に代表者本人で固定される。そのため、毎回担当者が変わって事情を一から説明し直す、といった負担が生じにくい。長期的に同じ相手と関係を築けることは、経営の相談相手としての安心感につながる。





数字の確認にとどまらず、経営判断の壁打ち相手として活用したい経営者にとっては、本人と継続的に深いコミュニケーションを取れることが大きな価値になる。事業の経緯を理解した相手だからこそ、踏み込んだ相談がしやすいという面もある。

コスト面の優位性

個人税理士は、事務所の運営コストが組織型の税理士法人より小さいため、顧問料の水準を比較的抑えやすい傾向がある。複数の有資格者やシステム投資を抱える法人と比べると、固定的なコスト構造が軽いぶん、料金に反映されやすいということだ。





予算に限りがある成長期の中小企業にとっては、この費用面の適合性は無視できないメリットである。ただし、料金は「何を担保した結果の金額か」という観点とセットで見るべきで、安さだけを基準に判断すると、後述する対応領域や継続性の面で想定外の課題が生じることもある。

個人税理士のデメリット

次に、個人税理士を選ぶ際に確認しておきたいデメリットを3つの観点で整理する。いずれも個人税理士を否定するものではなく、依頼前に「自社の場合はどうか」を確認しておくべき観点として捉えてほしい。

継続性リスク（年齢・健康・引退）

個人税理士を検討するうえで、最も意識しておきたいのが継続性の問題である。担当者が代表者本人ひとりに固定されるということは、その税理士の年齢や健康状態、引退の時期が、そのまま5年後・10年後の経営パートナーとしての継続に直結することを意味する。





顧問税理士は、長期にわたって事業に伴走する相手である。だからこそ、現時点での相性や提案内容の良し悪しだけでなく、「この先も変わらず伴走してもらえるか」という未来の視点を、判断要素の一つとして持っておきたい。これは年齢で相手を選ぶという話ではなく、引退や万一の際の業務の引き継ぎ先をあらかじめ確認しておく、という経営上のリスク管理の観点である。個人税理士に依頼する場合は、後継者の有無や、他の税理士との連携体制について、初回の段階で率直に確認しておくとよい。

対応領域の限界

事業承継、M&A、国際税務、大規模な補助金申請など、複数領域の同時対応や高い専門性が求められる業務については、個人税理士では対応に限界がある場合がある。1名または少人数の体制では、すべての専門領域を内部でカバーするのが難しいためだ。





これも個人税理士の弱点というより、自社が将来的にどのような課題に直面しうるかとの照らし合わせの問題である。確認の際は、対応できる領域の範囲に加えて、社会保険労務士・司法書士といった他士業との連携先を持っているかどうかも見ておくと、いざというときの対応力を判断しやすい。

繁忙期の対応速度

決算期や確定申告期といった繁忙期には、個人税理士の場合、相談へのレスポンスが普段より遅くなる可能性がある。少人数で多くの顧問先を抱える時期は、どうしても対応のキャパシティに上限が生じやすいためだ。





重要な経営判断のタイミングが繁忙期と重なった場合に、必要な相談がすぐにできるかどうかは、事前に確認しておきたいポイントである。

税理士法人のメリット

ここからは、税理士法人という選択肢の魅力を4つの観点から整理する。複数の専門家が組織として動くからこそ生まれる強みであり、特に事業が成長フェーズに入った企業で価値を発揮しやすい。

複数領域の同時対応（事業承継・M&A・補助金）

税理士法人は、組織として複数の専門家を抱えているため、税務以外の領域（事業承継、M&A、補助金申請、国際税務など）を同時並行で対応できる点に強みがある。中小企業が成長フェーズに入ると、こうした課題が同じ時期に重なって発生することは珍しくない。





そのときに、案件ごとに別の専門家を探して依頼する必要がなく、一つの法人の中で並行して進められることは、経営者の負担軽減と意思決定のスピードの両面で利点になる。

担当者交代時の引き継ぎ体制

税理士法人では、担当者が異動や退職をした場合でも、組織としてナレッジが蓄積されているため、業務が途切れずに継続されやすい。特定の担当者だけが事情を把握している「属人化」の状態を避けた業務体制を組めることが、組織型の大きな強みである。





経営パートナーとしての継続性が、個人の事情に左右されにくい――これは、個人税理士のデメリットとして挙げた継続性リスクを、組織の仕組みでカバーする発想だといえる。

第三者認証（ISO等）による信頼性

税理士法人のなかには、ISO9001（品質マネジメント）やISO27001（情報セキュリティ）といった第三者認証を取得している法人がある。ISO9001はサービス提供の品質管理体制、ISO27001は情報の取り扱い体制について、それぞれ外部監査を通じて運用が確認されていることを示すものだ。





すべての税理士法人が取得しているわけではないが、機密性の高い財務・税務情報を預ける以上、情報の取り扱いやサービス品質が外部の基準で担保されているかどうかは、信頼性を測る一つの判断材料になる。情報セキュリティの文脈ではISO27001、サービス品質の文脈ではISO9001、というように分けて見るのが正確だ。

ワンストップ対応

税理士法人のなかには、税務・会計に加えて、事業承継、組織再編、M&A、DD（デューデリジェンス＝買収などの際に対象企業を調査すること）、バリュエーション（企業価値評価）までを一気通貫で対応できる体制を持つところがある。





これらの課題をそれぞれ別の専門家に個別に手配すると、窓口の調整や情報共有に手間がかかる。ワンストップで対応できる法人であれば、複数の士業をまたぐ課題でも、情報を一元化したまま進められる。複雑な経営課題を抱えやすい中堅・中小企業にとって、この体制は実務的なメリットになる。

税理士法人のデメリット

一方で、税理士法人にも、選ぶ際に確認しておきたい点がある。これらは法人の欠点というより、組織で動くという構造から生まれる特性として、中立的に捉えてほしい。

コスト水準（個人より高め）

税理士法人の顧問料は、個人税理士より高めになる傾向がある。複数の有資格者を抱え、事務所やシステムへの投資を継続的に行っているため、その運営コストが料金に反映されるからだ。





ここで意識したいのは、コスト差が「何を担保した結果なのか」という視点である。専門家の層の厚さ、継続性の仕組み、第三者認証といった体制を維持するためのコストでもあるため、金額の絶対値だけでなく、その対価として何が得られるのかとセットで比較するのが現実的だ。

代表者との距離感

税理士法人の場合、代表者（社員税理士）と日常的にやりとりする機会は限定的で、実務はチームの担当者が窓口になるケースが多い。組織として役割分担をしている以上、これは自然な体制だが、経営者によっては「代表者本人に相談したい」というニーズを持つこともある。





重要な局面では代表者との面談を希望する、といった要望がある場合は、そうした対応が可能かどうかを契約前に確認しておくとよい。

組織内分業による接点の分散

税理士法人では、税務・労務・補助金といった領域ごとに担当者が分かれている場合があり、相談する相手がひとりではなく複数になる可能性がある。専門性の高さの裏返しではあるが、窓口が分散すると、経営者側の連絡や情報共有の手間が増えることもある。





これを避けるには、全体を取りまとめる窓口担当（プロジェクトマネージャー的な役割）が置かれているかどうかを確認しておくとよい。窓口が一本化されていれば、複数の専門家が関わる案件でも経営者の負担を抑えられる。

当法人（小谷野税理士法人）の体制

ここでは、税理士法人の具体的なイメージをつかむために、当法人（小谷野税理士法人）の体制を簡潔に紹介する。

小谷野税理士法人

中堅の総合系税理士法人。公認会計士・税理士等資格者30名を含む、おおよそ80名の体制で、うち2名が国税OB（国税出身者）である。品質マネジメントのISO9001を2001年に取得して約25年、情報セキュリティのISO27001を2011年に取得して約15年、いずれも継続している。事業承継・相続・M&A・DD（デューデリジェンス）・バリュエーション（企業価値評価）・組織再編をワンストップで扱う体制を持ち、2005年以降の業種別・規模別のコンサルティング実績の一部を公式サイトのコンサルティング実績ページで開示している。専門家の層の厚さ、継続性の仕組み、第三者認証という、税理士法人のメリットとして挙げた要素を当法人の体制として整えている。





参考：小谷野税理士法人（サービス紹介( https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/ )

個人税理士と税理士法人の違いがわかる比較表

・公式サイト( https://koyano-cpa.gr.jp/ )）

ここまで見てきた内容を、5つの比較軸で一覧に整理する。







軸ごとに見ていくと、継続性・組織力・専門性の3軸では、組織として動く税理士法人に分がある。担当者の交代に左右されにくく、複数の専門領域を内部で抱えられるためだ。一方、コストと柔軟性の2軸では、運営コストが軽く代表者本人と直接やりとりできる個人税理士に利点がある。





この整理を踏まえると、向き不向きはおおむね次のように考えられる。

事業規模が小さく、税務処理の内容も定型的で、経営者と税理士本人が密に相談しながら進めたい段階の企業には、個人税理士が合いやすい。これに対して、事業が成長フェーズに入り、事業承継やM&A、補助金といった複数の経営課題が見えてきた企業や、長期的な継続性と情報管理の体制を重視する企業には、税理士法人が合いやすい。重要なのは、現在の事業規模だけでなく、3年後・5年後にどのような課題に直面しそうかという見通しも含めて判断することである。

個人税理士から税理士法人への切り替え時の注意点

事業の成長に伴って個人税理士から税理士法人へ乗り換える場合、いくつかの実務的な注意点がある。ここでは、個人から法人への切り替えに固有の観点を3つ整理する。

会計データと申告書類の引き継ぎ

切り替え時にまず確認したいのが、会計データと申告書類の引き継ぎである。使用している会計ソフトの種類によって引き継ぎの難易度は変わり、データをCSV形式などで出力できるか、勘定科目の体系をそのまま引き継げるかが論点になる。





また、過去のデータをどの範囲まで受け取れるか、過去の申告書類（一般的には直前3期分が一つの目安となる）をどのような方法で引き渡してもらえるかも、事前に旧税理士へ確認しておきたい。個人税理士は少人数で運営しているぶん、データの管理形式が事務所ごとに異なることもあるため、新しい税理士法人とデータ形式のすり合わせを早めに行っておくと、移行がスムーズになる。

契約上のスケジュール調整（決算期・解約予告期間）

次に、契約面のスケジュール調整である。切り替えのタイミングは決算期との関係（決算前・期中・決算後のどこで切り替えるか）に影響を受けるほか、旧税理士との契約書に定められた解約予告期間や契約終了の条件を確認しておく必要がある。





解約予告期間を見落とすと、想定したタイミングで切り替えられなかったり、二重で費用が発生したりすることがある。個人から法人への切り替えにあたっては、まず現契約の終了条件を確認し、そのうえで新しい税理士法人との開始時期を逆算する、という順序で進めるのが基本となる。

初回面談での相性の見極め

最後に、切り替え先の税理士法人との初回面談での相性の見極めである。確認しておきたいのは、担当者の専門性、相談へのレスポンスの速さ、コミュニケーションのスタイル、そして全体を取りまとめる窓口担当が置かれるかどうかである。





個人税理士から法人へ移ると、やりとりの相手が代表者本人からチームへと変わる。だからこそ、初回面談の段階で「日常的に誰とやりとりすることになるのか」を具体的に確認しておくと、移行後のギャップを抑えられる。

FAQ：個人税理士と税理士法人の選び方でよくある質問

個人税理士と税理士法人の選択に関して、経営者から挙がりやすい4つの疑問について要点を整理する。

売上いくらで法人へ切り替えるべき？

「売上が何万円を超えたら法人へ」といった一律の基準は存在しない。判断材料になるのは、売上規模そのものよりも、取引数の多さや、経営課題の複雑さである。事業承継やM&A、補助金、複数拠点の管理といった、個人税理士では同時対応が難しい論点が見えてきたかどうかが、実務的な切り替えの目安になる。売上が伸びていても税務処理が定型的なままであれば、無理に切り替える必要はなく、課題の質の変化を見て判断するのが現実的だ。

顧問料は個人と法人でどのくらい違う？

法人向けの顧問契約の場合、月額顧問料は3万～5万円程度が一つの目安とされ、これに決算申告の費用が別途加わる。個人税理士はこれより抑えやすい傾向があるが、金額は年商規模・取引数・依頼する業務範囲によって大きく変わる。相場はあくまで目安として捉え、「同じ業務範囲で見積もると、個人と法人でいくら差が出るのか」を、依頼内容を揃えたうえで比較するのが正確だ。最新の相場感は、執筆時点の業界調査をあわせて確認してほしい。

法人化したら担当者は変わる？

税理士法人の担当者制度は、事務所によって異なる。特定の担当者を固定する体制をとる法人もあれば、チームで対応する体制をとる法人もある。個人税理士から切り替える場合、「代表者本人とやりとりする」スタイルから「担当者またはチームとやりとりする」スタイルへと変わるのが一般的だ。日常的に誰が窓口になるのか、担当者が交代した場合の引き継ぎはどうなるのかを、契約前の面談で確認しておくとよい。

個人税理士から法人へ切り替えるタイミングはいつが望ましい？

切り替えに適したタイミングとしては、決算期との関係を踏まえた時期や、事業承継・補助金申請といった具体的な課題が発生した時期が挙げられる。課題が顕在化してから慌てて探すよりも、見通しが立った段階で準備を始めるほうが、引き継ぎに余裕を持てる。なお、「税理士を変えると税務調査の対象になりやすいのではないか」と気にして切り替えをためらう声もあるが、税理士の変更それ自体が税務調査の実施を招くわけではない。

まとめ：個人税理士と税理士法人の違いを踏まえて使い分ける

個人税理士と税理士法人は、どちらかが一方的に優れているわけではなく、自社の事業規模と経営課題の複雑さに応じて使い分けるものである。





事業規模が小さく、税務処理も定型的で、経営者と税理士本人が密に相談したい段階であれば、柔軟性とコスト面で個人税理士が合いやすい。一方、事業承継やM&A、補助金といった複数の経営課題が見えてきた段階や、長期的な継続性と情報管理の体制を重視する段階に入ったなら、組織力と継続性で税理士法人が合いやすい。





判断の出発点は、現在の事業規模だけでなく、これから直面しそうな課題を見通すことである。自社が今どのフェーズにいて、相談先に何を求めるのかを整理したうえで、気になる候補があれば無料相談を活用し、現状の課題を率直に伝えて相性を確認するとよい。