アクションエンターテインメントユニット「30-DELUX」や殺陣指導集団「Team AZURA」を有する、株式会社ジェイズプロデュース（本社：東京都豊島区、代表：清水順二）は、ファンの皆様とより深く繋がる場として、新公式ファンサイト「J's PARTNERS CLUB（JPC）」を2026年6月19日（金）18時よりBitfanにて開設しました。

新公式ファンサイト「J's PARTNERS CLUB（JPC）」開設！

https://jpc.bitfan.id/

J's PARTNERS CLUBは、ジェイズプロデュース、30-DELUX公演、イベント、所属タレント、公演を応援するすべての方に開かれた公式の場所です。 会員になると、チケット先行やデジタル会員証など、ここだけの特典が楽しめます。

「30-DELUX」とジェイズプロデュースについて

ジェイズプロデュースは、演劇ユニット「30-DELUX」の本公演をはじめ、俳優・タレントマネジメント、殺陣技術の指導、舞台制作、イベント演出まで多岐にわたるエンターテインメント事業を展開しています。 「30-DELUX」は製作総指揮・清水順二が率いる殺陣（たて）と演劇を融合させた独創的な舞台公演で全国を熱狂させるアクションエンターテインメントユニットです。清水を筆頭に、田中精、村瀬文宣、谷口敏也などの俳優、アクションパフォーマーなどが所属し、その圧倒的なパフォーマンスは高く評価されています。 ■ファンサイト開設の背景と目的 舞台の感動をより日常的に共有し、ファンの皆様と共に歩む場所を創出することを目的とし、この度デジタルプラットフォーム「Bitfan」を活用した「JPC」を立ち上げました。

代表挨拶

30-DELUXは、おかげさまで23年の歩みを重ねることができました。 ここまで続けてこられたのは、作品を観てくださる皆様、応援してくださる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。 このたびスタートした「J's PARTNERS CLUB」は、ファンクラブという枠を超えて、30-DELUXをもっと楽しみ、一緒に支えていただくためのコミュニティです。 私はこれから先も30-DELUXを続け、次の世代へつないでいきたいと考えています。 そのためには、劇団だけではなく、皆様の力が必要です。 30-DELUXの未来を、ぜひ一緒につくっていただけたら嬉しいです。 これからも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします。 30-DELUX 製作総指揮 清水順二

「J's PARTNERS CLUB（JPC）」の主な特徴

* 【最速先行予約】 舞台・イベントチケットの会員限定最速先行受付を実施。 * 【有料会員限定公開コンテンツ】 舞台裏のオフショット、スタッフやメンバーによる限定コラムなど、ここでしか見られない貴重な情報をお届け。 * 【デジタル会員証】 サイト内にて会員限定のデジタル会員証を発行。 30-DELUX NEXT STAGE THEATER『オレノカタワレ～紅蓮の章～』のどこよりも早い先行予約がJPCにて開催が決定しました。 詳細は今後公開予定のため、ファンサイト、及び公演公式サイトをご確認ください。 この機会にぜひ！ご応募ください！！ ※有料会員のみの先行となりますのでご注意ください。 ■サイト概要 * URL: https://jpc.bitfan.id/ * 料金: 月額 770円（税込） ※クレジットカード、各アプリ決済に対応しておりますが、スムーズなご利用のためクレジットカード決済を推奨しています。 ■利用規約・プライバシーポリシー 下記より確認が可能です。 * 利用規約：https://bitfan.id/terms/bitfan * プライバシーポリシー：https://bitfan.id/privacy