スターダストプロモーションに所属する7人組ダンスボーカルグループ・MISS MERCY（読み：ミスマーシー）が、グループとして初となるCD作品のリリースを発表した。 6月14日に都内で行われた、7thワンマンライブにて今年秋にメジャーデビューを発表したMISS MERCY。2026年10月14日（水）に発売されるメジャー1st Single（タイトル未定）は、MISS MERCYにとって新たなスタートを象徴する記念すべき作品となる。 商品は初回限定盤、通常盤、テイチクオンライン限定盤の全3形態で発売。収録内容は全形態共通で新曲3曲とそれぞれのInstrumentalを含む全6トラックを予定している。 さらに、シングル発売に先駆けて各地でのリリースイベント開催も決定。 7月25日（土）に東京・ららぽーと立川立飛で開催されるMISS MERCY FREE LIVE「Be The ???」を皮切りに、8月からは関東近郊を中心としたCD予約イベントを実施する。 千葉・イクスピアリやカメイドクロック、横浜ワールドポーターズ、コクーンシティなど各地を巡り、ファンとの交流を深めながら作品の魅力を届けていく予定だ。 また、本日20時よりMISS MERCY Official YouTube Channelにてドキュメンタリー企画「Be REBORN」の配信がスタートする。同企画では、これまでの活動の軌跡はもちろん、ステージでは見ることのできないメンバーの素顔や葛藤、グループとして再び歩み始める姿を追った内容を公開。 タイトルの通り“REBORN（再生）”をテーマに、MISS MERCYが生まれ変わるリアルな過程が描かれる。 グループ初のCDリリース、全国へ向けたイベント展開、そしてドキュメンタリー企画の始動と、大きな転機を迎えるMISS MERCY。今後の活動からますます目が離せない。

MISS MERCY 1st Single「タイトル未定」商品概要

MISS MERCY 2026年10月14日（水）発売Major 1st Single「未定」 商品形態：シングル3形態 ＜初回限定盤＞ TECI-3001／4988004188916／税込\3,000（税抜価格\2,727） 内容：CD＋A4冊子（24P） ＜通常盤＞ TECI-3002／4988004188923／税込\1,500（税抜価格\1,364） 内容：CD＋トレーディングカード（ランダム1枚／全19種） ＜テイチクオンライン限定盤＞ TEI-355／4988004188930／税込\8,000 内容：初回限定盤＋Blu-ray CD収録内容：新曲3曲＋Instrumental3曲 ＊全形態共通 テイチクオンライン限定盤Blu-ray収録内容：MISS MERCY ドキュメンタリー番組「Be REBORN」ディレクターズカット版映像＋MV1曲

MISS MERCY Official YouTube

https://www.youtube.com/@missmercy.official

MISS MERCY Official web site

https://missmercy.jp/

【SNS】

https://www.youtube.com/@missmercy.official https://www.instagram.com/missmercy_official/ https://x.com/_missmercy_

MISS MERCY Profile

スターダストプロモーション初のモデル部門から選抜された7人組ダンスボーカルグループ。 「GIRLSNEWERA」(新時代の女の子たち)をコンセプトに2018年からプロジェクトが始動し、約4年間のボーカルダンスレッスンを経て2022年3月にデビュー。デビューシングル「Cinderella」は、Da-iCEのパフォーマー工藤大輝氏が作詞・作曲を手がけたことで話題になり、デビュー1年で『東京ガールズコレクション2023SPRING/SUMMER』のオープニングアクトとして出演を果たした。スタダ史上「最強にかわいくて」「最高にかっこいい」♡“EBiDANイズム”を引き継ぐような力強いパフォーマンスと圧倒的なボーカル力が魅力の7人組ガールズグループ。2026年10月14日にメジャーデビューが決定した。

MISS MERCY イベントスケジュール

MISS MERCY FREE LIVE「Be The ???」 場所：東京・ららぽーと立川立飛 2F イベント広場 日時：7月25日(土) 販売開始/10:00 入場開始/11:40 開演/12:00 8/1(土) 生配信＆トークポート 8/2(日) 千葉・イクスピアリ 2Fセレブレーション・プラザ 8/8(土) 東京・江東区某所 8/9(日) 千葉・柏市某所 8/11(火・祝) 東京・カメイドクロック 1Fカメクロコート 8/15(土) 東京・汐留シオサイト 8/16(日) イベント予定 8/22(土) 神奈川・ワールドポーターズ 1Fスタジオカプア 8/30(日) 埼玉・コクーンシティ コクーン広場 9月にテイチクオンライン限定盤対象のスペシャルイベント開催予定！ 場所・日時等は後日発表致します。 ※詳細内容等は追って告知致します。 ※施設、店舗への直接のご連絡はご遠慮下さい。 ※スケジュールは随時追加更新致します。 ※都合によりスケジュール変更の可能性もございます。予めご了承下さい。

【INFORMATION】

https://missmercy.jp/ https://www.teichiku.co.jp/artist/missmercy/