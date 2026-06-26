2026年6月25日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/medical-endoscopy-systems-market/590642495 • 調査結果公表日：2026年6月25日 • 調査担当：SDKI Analytics • 調査対象範囲：当社の分析担当者が、523社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 • 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） • 調査手法：実地調査203件、オンライン調査330件 • 調査期間：2026年3月－2026年4月 • 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)は、2025年には約358億米ドル、2035年には約713億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約6.1%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるMedical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の調査・分析によると、同市場は主にがんの発生率の上昇と早期発見へのニーズの高まりを背景に、成長が見込まれています。大腸がん、胃がん、食道がん、肺がんなど、世界中で様々な種類のがんのスクリーニング、診断、治療において重要な役割を果たす高度な医療用内視鏡システムへの需要が急速に拡大しています。 世界保健機関（WHO）の統計によると、2022年には20百万件以上の新規がん症例と9.7百万人の死亡が報告されており、その数は2040年までに30百万人に達すると予測されています。 さらに、内視鏡分野における人工知能（AI）の急速な導入も、予測期間中の市場成長を後押しすると見込まれています。AIの活用は、腺腫の検出率向上、病変の特性評価の強化、異常の見落としの低減、そして医師の業務効率化に寄与します。

最新ニュース

当社の調査によると、Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2026年2月FUJIFILM Indiaは、低侵襲な診断技術へのアクセスを強化するため、ジョードプルにて内視鏡の製造を開始しました。 • 2025年10月、Olympus Corporationは、日本国内において「NBI」と「TXI」の観察画像を同一画面上で表示する機能の提供開始を発表しました。

市場セグメンテーション

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Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)はエンドユーザー別に基づいて、病院、外来手術センター（ASC）、専門クリニック、診断センター、学術と研究機関に分割されています。病院は、多職種連携による医療、複雑な内視鏡手技、高度な治療的介入の主要な拠点であることから、予測期間中、病院セグメントが市場全体の62%という最大のシェアを占めると予想されます。 世界各地における病院インフラの充実、胃がん、呼吸器疾患、泌尿器疾患の有病率の上昇、そして高度な画像診断と可視化システムに対する潤沢な調達予算といった要因が、同セグメントの成長を後押しすると見込まれています。

地域概要

Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)に関する当社の分析によると、消化器疾患の負担の増大、結腸直腸がんスクリーニングプログラムの急速な拡大、次世代内視鏡プラットフォームの開発への投資の増加により、北米が予測期間中に39%の圧倒的なシェアを占めると予想されています。 さらに、外来手術センター（ASC）の急速な拡大と主要な主要企業の存在により、この地域の市場の成長が促進されると予想されます。 日本では、消化器がんの発生率の増加、高齢者層における内視鏡による診断および治療の需要の高さ、がん検診プログラムの件数の増加により、市場は今後数年間で大幅な成長を記録すると予想されています。

Medical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のMedical Endoscopy Systems Market(医療用内視鏡システム市場)における主要企業は以下の通りです: • Stryker Corporation • CONMED Corporation • Medtronic plc • Richard Wolf GmbH • Cook Medical さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • Olympus Corporation • FUJIFILM Holdings Corporation • Nipro Corporation • PENTAX Medical • Machida Endoscope Co., Ltd.

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