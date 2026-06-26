パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」より、デジタル塗り絵コンテスト 第三十六回「塗りマス！」（https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/）の協賛キャンペーンとして、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンを購入する際に使える2,000円OFFクーポンを、2026年7月20日（月）14:59までの期間限定で配布中です。

■ 第三十六回「塗りマス！」協賛 クーポン値引きキャンペーン

パソコン工房では、株式会社セルシスと株式会社アイビスが共催する、デジタル塗り絵コンテスト 第三十六回「塗りマス！」の協賛キャンペーンとして、2026年7月20日（月）14:59まで「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンを購入する際に使える、2,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンをいつもよりお得にお買い求めいただけます。

◇ 第三十六回「塗りマス！」協賛 クーポン値引きキャンペーン 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/sense_infinity_clip_studio.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260626_1&utm_content=nonpay ※ご注文状況により、予告無くキャンペーンを終了させて頂く場合がございます。あらかじめご了承お願いいたします。

■ キャンペーン内容

クーポンコード：CSP362000 購入対象期間：2026年6月26日（金）～7月20日（月）14：59まで 対象BTOモデル：特集ページ掲載の「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコン

WEB クーポンコードの利用方法 https://www.pc-koubou.jp/shop_guide/webcoupon_code.php

■ ご注意事項

※当社指定モデルのみ使用いただけます。 ※複数のWEBクーポンコードの併用はできません。 ※有効期限切れのクーポンコードはご利用いただけません。 ※最大2万円分還元！ 超還元プログラムと併用いただけます。 ※1度の注文でWEBクーポンコードが適用される商品数は1点となります。 ※WEB クーポンコードは、5回まで使用いただけます。 ※WEB クーポンコードの有効期間は2026年7月20日（月）14:59までとなります。

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の 「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。 基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の 判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、「CLIP STUDIO PAINT」動作検証済み推奨パソコンの例になります。他にも複数のモデルをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SENSE-M38M-225-UHX-CSP [CLIP STUDIO PAINT] 販売価格：174,700 円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1222835&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260626_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225 / インテル B860 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Intel Graphics / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE 認証 ATX 電源 / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定 となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。

製品名：SENSE-15FH112-N-UCFX-CSP [CLIP STUDIO PAINT] 販売価格：119,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1138615&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260626_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP 版] / インテル® プロセッサー N100 / CPU統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe 対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテ ル® UHD Graphics / 15.6 型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで 万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器 の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタ ル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp