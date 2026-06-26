渋谷最上階で″桃尽くし″を味わう。目の前で完成する演出デザートも楽しめる夏限定アフタヌーンティーが登場

株式会社NSグループ

THE LEGIAN TOKYO（東京都渋谷区）は、2026年7月1日（水）より、旬の桃を主役にした期間限定メニュー「Peach & Blossom Summer Afternoon Tea」の提供を開始します。

白桃ムースや桃のタルトレットなど、旬の桃を様々なスタイルで楽しめるスイーツに加え、温かいローズヒップティーを注ぐことでコットンキャンディが溶け、桃のコンポートとバニラアイスが現れるシグネチャーデセールをご用意。渋谷駅B1出口から徒歩1分、最上階の開放的な空間で、夏だけの特別なティータイムをお楽しみいただけます。

この夏の主役は"桃"。旬を味わう期間限定アフタヌーンティー

今年のテーマは「Peach & Blossom」。

みずみずしい旬の桃を主役に、見た目の美しさだけでなく、一品ごとに異なる味わいと食感を楽しめるアフタヌーンティーに仕上げました。

桃の優しい甘みと爽やかな酸味を活かしたスイーツをはじめ、夏らしい彩り豊かなセイボリーまで、一皿ごとに季節を感じられる内容です。

渋谷の喧騒を忘れる最上階のリゾート空間で、都会にいながらゆったりとした午後の時間をご提供します。

メインスタンド（左）＆クリスタルプレート（右）桃を様々な表情で楽しめるスイーツコレクション

メインスタンドには、旬の桃を贅沢に使用した4種類のスイーツをご用意しました。

●桃のガトーセゾン

●桃とピスタチオのタルトレット

●薔薇仕立てのフランボワーズフィナンシェ

●マーガレットシトロンタルト

さらに、クリスタルプレートには白桃ムースとルビージュレを重ねたグラデーションヴェリーヌや、桃とエメンタールチーズのカプレーゼ仕立てをご用意。桃の魅力を様々な味わいと食感でお楽しみいただけます。

温かいローズヒップティーを注いで完成する、五感で楽しむシグネチャーデセール

本コースを象徴する一皿が、目の前で完成する演出型デザートです。

ふんわりと包まれたコットンキャンディに温かなローズヒップティーを注ぐと、ゆっくりと溶けながら桃のコンポートとバニラアイスが現れます。

香り、音、そして見た目の変化まで楽しめるライブ感は、写真や動画でも人気の演出です。

シグネチャーデセールオードブル｜柑橘フルーツのセビーチェ サラダ仕立て夏らしいセイボリーが甘さを引き立てる

スイーツだけでなく、夏らしい爽やかなセイボリーも充実しています。

柑橘フルーツのセビーチェ、彩り夏野菜のバーニャカウダ、季節の冷製ポタージュ、シナモンチュロスとハーブ香るクリームチーズなど、甘みとのバランスを考えたラインアップをご用意しました。

最後まで飽きることなくコースをお楽しみいただけます。

紅茶・ハーブティーなど全10種類以上をフリーフローで

ドリンクは全10種類以上のハーブティーや紅茶、コーヒーなどを時間内フリーフローでご提供します。

スイーツとのペアリングを楽しみながら、ゆったりとした午後のひとときをお過ごしください。

誕生日や女子会、大切な記念日にも

ご希望のお客様には、大切な方へ向けて20文字程度のメッセージを無料でお入れします。

誕生日や結婚記念日、女子会、推し活など、さまざまなお祝いのシーンでご利用いただけます。

ザ・レギャン・トーキョーとは

渋谷駅B1出口から徒歩1分。MIYASHITA PARK前「cocoti」ビル最上階に位置する「THE LEGIAN TOKYO」は、都会の中心にありながらリゾートのような非日常を体験できるフレンチレストランです。緑あふれるガーデンテラスや水辺の演出、渋谷の街並みを一望できる開放的なロケーションが広がり、ランチからディナーまで時間帯ごとに異なる表情を楽しめます。

季節ごとにテーマが変わるアフタヌーンティーをはじめ、旬の食材を使用したフレンチコース、誕生日や記念日に人気の演出付きデザート、プロポーズプランなど、大切な一日を彩る特別な体験を提供しています。全席から夜景を望めるダイニングやテラス付き個室も備え、デートや女子会、ご家族でのお祝い、貸切パーティーまで幅広いシーンで利用されています。

「料理を楽しむ場所」だけではなく、「忘れられない一日を演出する場所」として、一皿一皿に驚きや感動を添える演出型フレンチを追求。渋谷という都市にありながら、日常を離れてゆったりと過ごせる"天空のリゾートレストラン"として、多くのお客様にご利用いただいています。

商品概要

五感で愉しむフュージョン料理専用エレベーターからエントランスへ喧騒を忘れる自然溢れるロケーション

・商品名

Peach & Blossom Summer Afternoon Tea

・販売期間

2026年7月1日～8月31日

・販売場所

THE LEGIAN TOKYO

・内容

ウェルカムドリンク、スイーツ、セイボリー、シグネチャーデセール、フリーフロードリンク

・価格

6,800円～（税込・サービス料込）

・予約

公式ホームページからの予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/the-legian-tokyo/reserve)

※画像の提供内容は2名様分です【Peach & Blossom Summer Afternoon Tea】+カフェフリー

●ウェルカムドリンク

●メインスタンド

●クリスタルプレート

●シグネチャーデセール

●オードブル

●セイボリー

●10種類のティーフリーフロー

6,800円（税込）

※画像の提供内容は2名様分です【Peach & Blossom Summer Afternoon Tea】+カフェフリー＋フラワープレート

●ウェルカムドリンク

●メインスタンド

●クリスタルプレート

●シグネチャーデセール

●オードブル

●セイボリー

●フラワープレート

●10種類のティーフリーフロー

7,800円（税込）

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/shops/the-legian-tokyo/reserve【店舗概要】

店名：THE LEGIAN TOKYO（ザ・レギャン・トーキョー）

住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-23-16 cocotiビル12F（最上階）

アクセス：渋谷駅B1出口から徒歩1分

公式サイト：https://www.legian.jp

詳細を見る :https://www.legian.jp

【運営会社概要】

株式会社NSグループは、サービス業を中心に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。

＜事業/ブランド＞※一例

ハニトーで有名な「カラオケパセラ」、静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」、バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」、カプセルホテル「安心お宿」、エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」、ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」、日本最大の産後ケアホテル「マームガーデンリゾート葉山」など。

※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。

会社名： 株式会社NSグループ

代表者： 取締役社長 荻野佳奈子

所在地： 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日： 1986年9月19日

事業内容： ウェディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/