吉瀬美智子、伊達公子、亜希、桜木紫乃……、50代の今、「アイデンティティチェンジ」を遂げる6人の女性たちのリアルストーリー　『49→50 50歳から「幸せ」になる技術』発売！

株式会社ハゴロモ

株式会社ハゴロモ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橘壮太郎）は、人生100年時代を生きる女性たちに向けた新刊『49→50 50歳から「幸せ」になる技術』（監修：医学博士・海原純子）を2026年8月19日より発売いたします。



本書は、「人生の折り返し地点」とも言える49歳から50歳という節目に焦点を当て、これまでの価値観や役割に縛られず、新たな自分を見つけて輝き始めた女性たちの実話を通して、人生後半を幸せに生きるためのヒントを届ける一冊です。

なぜ今、「49→50」なのか

人生100年時代と言われる今、50代は決して人生の終盤ではなく、人生のど真ん中にある世代です。しかしその一方で、多くの女性がこの年代で大きな変化に直面します。

肌や髪、体型の変化、子育ての終了や親の介護 ・仕事での役割変化、夫婦関係や家族との距離感の変化など、これまで積み上げてきた「自分らしさ」やアイデンティティが揺らぎ、「これからどう生きればいいのか」と立ち止まる女性は少なくありません。



読売新聞で30年以上にわたり人生相談を担当し、多くの悩みに向き合ってきた医学博士・海原純子氏は、「50歳から幸せになるには技術が必要です」と語ります。

本書は、その“幸せになる技術”を、実際に人生の転機を乗り越えた女性たちの物語から学ぶ、新しい人生応援書です。

本書の見どころ～ 「アイデンティティチェンジ」という新しい考え方

49歳から50歳は、人生後半に向けて新しい自分へと生まれ変わるタイミング。

本書では、これまでの肩書きや役割を一度手放し、自分自身と向き合う「アイデンティティチェンジ」の重要性を提案します。

6人の女性たちのリアルな人生ストーリー

人生の転機を経て、新しい幸せを手に入れた51歳～60歳の女性たちを取材。

登場される方々は、

・女優 吉瀬美智子さん ・元TBSアナウンサー 小倉弘子さん ・元プロテニスプレイヤー 伊達公子さん ・女優 赤間麻里子さん ・モデル・タレント 亜希さん ・作家 桜木紫乃さんの6名。



それぞれの挑戦や葛藤、そして再生の物語を、それぞれに重ねた人生が写し出される、美しい撮り下ろし写真とともに紹介します。

登場する6人の女性たち（掲載順）

第一章 吉瀬美智子さん

「10年後は女優じゃないかも―― ？ “本当の私”を完成させるための パズルのピースを探し中です」

第二章 小倉弘子さん

「好きな仕事で夢中になりたい。今ならまだ動ける。無理はきかないけれど、がんばれる。」

第三章 伊達公子さん

「50代に入った年齢とタイミングで、一緒に人生を歩む人がいることは何より穏やかです」

第四章 赤間麻里子さん

「役者」でないと、生きられない。 そう知った今、もう一生手放しません」

第五章 亜希さん

「いろいろなことがあったからこそ、今やっと母として、女性として、人として、自信を持っていられる」

第六章 桜木紫乃さん

「60を過ぎた私が恋愛をどうひも解いて何を書くのか。自分でも『読んでみたい！』と思うんです。」

海原純子氏による人生後半戦へのメッセージ

自身も50代で海外留学や研究生活に挑戦し、新たなキャリアを切り拓いてきた海原氏。

「アイデンティティチェンジには約10年かかる」 「誰の人生にも必ず輝ける種がある」

という実体験に基づくメッセージが、人生後半への不安を希望へと変えてくれます。

JUNKO UMIHARA

医学博士・心療内科医・産業医・エッセイスト。日本初の女性クリニックを開業。ハーバード大学客員研究員、日本医科大学特任教授を歴任し昭和女子大学客員教授。日本ポジティブサイコロジー医学会理事。読売新聞の人生相談コーナー「人生案内」、毎日新聞・日曜版連載「心のサプリ」は、20年以上の長きにわたり執筆を続けている。

撮影（50音順）

伊藤彰紀氏

1977年 生まれ。1996年に渡米し、2001年 ニューヨーク州立大学バッファロー校卒業。

2003年 フリーフォトグラファーとして独立。帰国後、2012年にaosoraに所属。

国内外のナショナルブランドの大手広告キャンペーンや、第一線の主要ファッション誌の表紙・巻頭ビジュアルを数多く手掛ける。

西崎博哉氏

1978年生まれ。写真学校卒業後、KIPS入社。石井功二に師事。後にKIPS所属のフリーランスカメラマンとして活躍。2013年4月に独立、「MOUSTACHE」設立、代表に。

ファッション誌を中心に数多くの媒体で活躍中。

商品情報

『49→50 50歳から「幸せ」になる技術』

監修：海原純子

発売日：2026年8月19日（水）より

定価：1,900円＋税



※6/27(土)以降、Amazon他大手ECサイト、及び全国の書店にて予約受付を順次開始予定です。

株式会社ハゴロモについて

社名：株式会社ハゴロモ

本社所在地：東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役：橘 壮太郎

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売 ・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・書籍出版

設立：1967年（昭和42年）7月31日

■株式会社ハゴロモコーポレーションサイト

《https://www.hagoromo.com/》

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本リリースのお問い合わせ先について

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書籍出版部 桐山智行 まで

メール：kiriyama@hagoromo.com