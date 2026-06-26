駐日ハンガリー大使館

この度、リスト・ハンガリー文化センター（東京・麻布十番）では、「ハンガリー国立歌劇場とバレエ団の世界 華麗なる舞、受け継がれる伝統と美の秘密」を、7月13日（月）～11月6日（金）の会期で開催いたします。本展では、ブダペストの中心 アンドラーシ通りに佇むハンガリー国立歌劇場の建築美と、同劇場を拠点に活動するハンガリー国立バレエ団の魅力をご紹介します。ハンガリー国立歌劇場は、2024年に創立140周年を迎えた、ブダペストを代表する重要な文化財のひとつです。会場では、歌劇場の外観や内装、ロビー、階段、天井画、客席などを紹介するパネル展示に加え、ハンガリー国立バレエ団の歴史、バルトークの音楽とバレエの関わり、現役ダンサーのインタビューやバレエダンサーの一日などを紹介します。さらに、ハンガリー本国から届くバレエ衣装や、ダンサーのサイン入りトウシューズも展示予定です。華やかな舞台の裏側にある、日々の練習、食事、体づくり、休息、そして舞台に向かうダンサーたちの想いにも触れられる展覧会です。ハンガリーが誇る舞台芸術の世界を、ぜひ会場でご体感ください。

協力：ハンガリー国立歌劇場、ハンガリー国立バレエ団

写真：Berecz Valter、Nagy Attila

提供：ハンガリー国立歌劇場収蔵資料

＜見どころ１.140年の歴史を刻む、ハンガリー国立歌劇場の建築美＞

ブダペスト文化の象徴として知られるハンガリー国立歌劇場は、建築家イーブル・ミクローシュによって設計されたネオ・ルネサンス様式の壮麗な劇場です。1875年から1884年までの9年もの歳月をかけて建設され、建築、絵画、彫刻、装飾、美術工芸、家具に至るまで、あらゆる芸術が一体となった「総合芸術作品」として構成されていることも大きな特徴です。本展では、外観、ロビー、階段、天井画、客席など、劇場を彩る建築の魅力をパネルで紹介します。舞台を見るための場所でありながら、建物そのものがひとつの芸術作品でもあるハンガリー国立歌劇場。夜には幻想的なライトアップも楽しめます。ぜひ、皆さんも劇場に一歩足を踏み入れたような気持ちで、細部に宿る美意識や、ハンガリーの歴史と文化が息づく空間をお楽しみください。

＜見どころ２.バルトークの音楽とバレエが出会う、ハンガリー国立バレエ団の世界＞

ハンガリー国立歌劇場を拠点に活動するハンガリー国立バレエ団。本展では、バレエ団の歴史や特徴に加え、ハンガリーを代表する作曲家バルトーク・ベーラの音楽とバレエの関わりも紹介します。中でも、バルトークの音楽による『中国の不思議な役人』は、ハンガリーバレエを代表する重要な作品のひとつとされています。1956年には、ハランゴゾー・ジュラによる第二版の初演が大きな成果を迎え、バルトークの芸術を支持する文化的にも重要な上演となりました。音楽と身体表現がどのように結びつき、舞台芸術として受け継がれてきたのか。ハンガリーならではのバレエ文化の奥行きを感じていただける展示です。

『くるみ割り人形』より(C)Nagy Attila

『白鳥の湖』より(C)Rakossy Peter

＜見どころ３.バレエダンサーの一日を紹介。食事、練習、華麗なる舞の舞台裏＞

舞台上では、軽やかで美しい姿を見せるバレエダンサーたち。しかし、その美しさを支えているのは、日々のレッスンやリハーサル、食事、ストレッチ、体のケア、そして十分な休息です。本展では、ハンガリー国立バレエ団のダンサーたちの一日を紹介します。「しなやかな身体を持つバレエダンサーは、普段どんなものを食べているの？」「美しい姿勢や優雅な動きは、どのようにつくられるの？」そんな素朴な疑問から、バレエの世界をより身近に感じていただける内容です。また、ハンガリー本国から届くバレエ衣装や、ダンサーのサイン入りトウシューズも展示予定です。美しい踊りの裏側には、衣装、トウシューズ、音楽、劇場、そして日々の鍛錬があります。そうした一つひとつが重なり合って生まれる、バレエの魅力をお楽しみいただけます。

※ハンガリー国立バレエ団の舞台で実際に使用している衣装を展示予定です。

＜見どころ４.ポップアップ展示『国立歌劇場と200周年を迎えたヘレンド』＞

会期中は、ポップアップ展示『国立歌劇場と200周年を迎えたヘレンド』も同時開催いたします。ハンガリーを代表する名窯・ヘレンドは、2026年に開窯200周年を迎えました。19世紀から受け継がれる優美なデザインと伝統を守りながら、現代に向けた新たな挑戦も続けているヘレンド。本展示では、開窯200周年を記念して制作された＜カウントダウンカップ＞などを、期間限定で特別展示いたします。ハンガリー国立歌劇場の華やかな舞台芸術とともに、ハンガリーが誇る美と伝統の世界をお楽しみください。

【会期】2026年7月13日（月）～８月31日（月）

※詳細は随時、ホームページやSNSにてお知らせいたします。

(C)HOSHI SHOJI Ltd(C)HOSHI SHOJI Ltd

＜会期中の注目イベント（予定）＞

▼特別イベントその１.ピアノ＆ヴァイオリンコンサート

7月13日（月）18時～ 於：リスト・ハンガリー文化センター

ハンガリー国立歌劇場管弦楽団で演奏するヴァイオリニスト 青木馨音氏と、リスト音楽院を卒業し日本で活躍しているピアニスト 水野魁政氏によるコンサートを予定しています。展覧会の開幕にあわせ、ハンガリーの舞台芸術の世界を音楽からも感じていただける特別なひとときです。

▼特別イベントその２.ヘレンド200周年記念 トークイベント

7月14日（火）18時～ 於：リスト・ハンガリー文化センター

ポップアップ展示『国立歌劇場と200周年を迎えたヘレンド』にちなみ、ヘレンド日本総代理店 星商事株式会社 代表 鈴木大介氏による、ヘレンド開窯200周年に関するトークイベントを開催します。

▼特別イベントその３.現役ハンガリー国立バレエ団のダンサーによるトークイベント

7月23日（木）18時～ 於：リスト・ハンガリー文化センター

ハンガリー国立バレエ団で活躍する山本理久氏による対談形式のトークイベントを開催します。

バレエ団での経験や、現地で感じたハンガリーの舞台芸術の魅力など、展示だけでは伝えきれないリアルな声を聞ける機会です。

▼特別イベントその４.メイクアップワークショップ

9月15日(火) 14時～ 於：リスト・ハンガリー文化センター

元ハンガリー国立バレエ団バレエダンサーによる、バレエメイクをもとに、普段のメイクにも使えるテクニックを伝授するワークショップを開催します。舞台上で表情を美しく見せるためのバレエメイク。そのエッセンスを、日常のメイクにも活かせる形で紹介します。

▼特別イベントその５.トーク＆バレエストレッチワークショップ

9月30日(水) 18時～ 於：都立中央図書館

有栖川宮記念公園との共催、都立中央図書館の協力のもと、元ハンガリー国立バレエ団バレエダンサーで、現リスト・ハンガリー文化センター職員の浅井友香氏によるトーク＆バレエのストレッチワークショップを開催します。ハンガリー文化や、バレエのお話を聞いて、バレエの美しい姿勢やしなやかな動きの基本を、日常にも取り入れやすい形で体験できる内容です。バレエ経験者はもちろん、姿勢や体づくりに関心のある方にもおすすめです。

▼特別イベントその６.世界的バレエダンサーのトークイベント

10月6日(火) 18時～ 於：リスト・ハンガリー文化センター

世界的に活躍するバレエダンサーであり、かつてハンガリー国立バレエ団に所属していた中村祥子氏をお迎えし、ハンガリー国立バレエ団での思い出や、バレエダンサーとして歩んできた人生について語る対談トークイベントです。

▼特別イベントその７.ピアノコンサート

11月5日(木) 18時～ 於：リスト・ハンガリー文化センター

展覧会の締めくくりとして、ハンガリー政府Stipendium Hungaricum奨学金の奨学生としてリスト音楽院で学んだ、島貫愛氏による、ピアノコンサートを開催します。

※イベントは予告なく変更になる可能性がございます。最新情報は、リスト・ハンガリー文化センターのホームページからご確認ください。

https://culture.hu/jp/tokio

「ハンガリー国立歌劇場とバレエ団の世界 華麗なる舞、受け継がれる伝統と美の秘密」展覧会概要

期間：7月13日（月）～11月6日（金）

開館時間：11:00～17:00（※最終入館16:45）

※休館日：毎週土曜日/日曜日/日本とハンガリーの祝日

7月20日（月）、8月11日（火）、20日（木）、 21日（金）、9月21日（月）～ 23日（水）、10月12日（月）、23日（金）、11月3日（火）

会場：ハンガリー大使館文化部リスト・ハンガリー文化センター

住所：東京都港区麻布十番3-8-1 日比谷麻布十番ビル1階

※アクセス：東京メトロ南北線 「麻布十番駅」徒歩3分

電話：03-6459-4931（代）