「アニメイト北京」6月26日に移転リニューアルオープン　「王府井大街エリア」に移転　新商材も取り扱う新しい店内をご紹介

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社アニメイトは、2026年6月26日に「アニメイト北京」を移転リニューアルオープンいたしました。観光・商業の中心地「王府井大街エリア」に移転し、新たに書籍の販売も開始いたしました。

北京を代表する繁華街に位置することで、地元のお客様に加え観光客の方々にもご来店いただきやすい店舗として再始動いたしました。店内では豊富なキャラクターグッズに加え新設の書籍コーナーも展開し、これまで以上にお買い物を楽しんでいただける店舗となりました。後日、飲食を取り扱うグラッテの導入も予定しております。

リニューアルオープン初日には多数のお客様が来店され、売場をご覧いただく様子が見られました。本プレスリリースでは「アニメイト北京」の店内写真も掲載しております。今後も売場づくりとサービスの向上に努め、より多くのお客様にお楽しみいただける店舗を目指してまいります。

■店舗のご紹介

■新しく取り扱いを開始した書籍のコーナー

■移転リニューアルオープン記念 福袋販売

■店舗概要

△1分で好きな絵柄のカードが作れるアニメイトプリント【通称アニプリ】も導入△館内には大きな告知も△コミックスはもちろん、画集や雑誌も豊富に展開中△複数種類の福袋を販売（無くなり次第終了）

アニメイト北京

（animate Beijing）

オープン日：2026年6月26日

住所：北京市東城区王府井大街301号王府井喜悦 B2F

営業時間：10:00～22:00

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■関連URL

「アニメイト北京」weibo(https://www.weibo.com/u/5146455914)

「アニメイト北京」ホームページ(https://www.animate.co.jp/shop/beijing/)