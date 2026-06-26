「ウルトラマン」シリーズ60周年記念！ABEMAに「ウルトラマン60周年チャンネル」が期間限定で初開設決定！7月3日（金）シリーズ23作品を毎日無料放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ウルトラマン」シリーズが2026年7月に60周年を迎えることを記念し、2026年7月3日（金）より、シリーズ23作品を毎日無料放送する「ウルトラマン60周年チャンネル」を期間限定で初開設いたします。

ウルトラマンシリーズは、1966年1月放送の『ウルトラQ』、そして同年7月放送の『ウルトラマン』を起源とする、円谷プロダクション制作の特撮ヒーローシリーズです。怪獣や宇宙人から地球を守るウルトラヒーローたちの活躍を描き、勇気・希望・思いやりといった普遍的なテーマを、昭和・平成・令和と世代を超えて届け続けてきた本シリーズ。テレビシリーズに加え、映画や配信作品など多数の関連作品が制作され、日本を代表するヒーローシリーズとして、世代を超えて愛され続けています。

このたびABEMAに初開設が決定した「ウルトラマン60周年チャンネル」では、シリーズ23作品を7月3日（金）の開設から7月29日（水）まで毎日無料放送。シリーズの礎を築いた『ウルトラQ』『ウルトラマン』をはじめとする昭和の名作から、『ウルトラマンガイア』『ウルトラマンコスモス』『ウルトラマンメビウス』などの平成シリーズ、さらに『ウルトラマンZ』『ウルトラマンブレーザー』『ウルトラマンアーク』『ウルトラマンオメガ』などの令和シリーズまで、歴代の人気作品を順次無料でお届けいたします。なお、放送後1週間は放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

昭和・平成・令和と世代を超えて愛され続けるウルトラマン。その不滅のヒーロー神話を、ABEMAで“毎日無料”でご堪能ください。

■「ABEMA」／「ウルトラマン60周年チャンネル」概要

(C)円谷プロ

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

チャンネルOPEN日時：2026年7月3日（金）夜6時～2026年7月29日（水）

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/ultraman

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※放送後1週間は放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

【放送作品】

(C)円谷プロ

・ウルトラQ（1966）

・ウルトラマン（1966）

・ウルトラセブン（1967）

・ウルトラマンG（グレート）（1990）

・ウルトラマンガイア（1998）

・ウルトラマンコスモス（2001）

・ウルトラマンマックス（2005）

・ウルトラマンメビウス（2006）

・ウルトラマンギンガ（2013）

・ウルトラマンギンガS（2014）

・ウルトラファイトビクトリー（2015）

・ウルトラマンX（2015）

・ウルトラマンオーブ（2016）

・ウルトラファイトオーブ親子の力、おかりします！（2017）

・ウルトラマンジード（2017）

・ウルトラマンＲ／Ｂ（ルーブ）（2018）

・ウルトラマンタイガ（2019）

・ウルトラマンZ（2020）

・ウルトラマントリガー（2021）

・ウルトラマンデッカー（2022）

・ウルトラマンブレーザー（2023）

・ウルトラマンアーク（2024）

・ウルトラマンオメガ（2025）

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/