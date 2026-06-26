【緊急支援寄付募集を開始 | プラン・インターナショナル】ベネズエラで連続地震、子どもたちに深刻な危機

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン

2026年6月24日、南米ベネズエラでマグニチュード7超の大規模な地震が2度連続して発生し、首都カラカスと周辺のいくつかの州に広範囲の被害をもたらしました。国際NGOプラン・インターナショナル（所在地：東京都世田谷区 理事長：池上清子 以下、プラン）は、被災した子どもたちと家族の命を守り、一日も早く安心を取り戻せるよう、緊急支援活動に向けて日本での寄付募集を開始いたしました。

詳細を見る :https://www.plan-international.jp/news/20260626_venezuela-earthquake/

現在、プランは、パートナー団体や現地の関係者とともに被害状況の把握を進めており、この災害で影響を受けた子どもや家族を支援するための対応準備を進めています。

「一夜ですべてを失った」現地からの切実な声

首都カラカスに隣接する州の被害状況

ベネズエラ北西部を震源とするマグニチュード7.2と7.5の相次ぐ地震が、建物の倒壊や停電、道路の寸断など、各地に深刻な被害をもたらしています。 ベネズエラ当局は非常事態宣言を出し、捜索救助活動を開始。懸命な救助活動が続くなか、人的被害や避難を余儀なくされる人々はさらに増える可能性があると報じられています。

プラン・インターナショナルの中南米地域統括ディレクター、

カルメン・エレナ・アレマンのコメント

多くの家族にとって、昨夜はこれまでで最も恐ろしい一夜となりました。多くの人々が、一夜にして自宅や安心感、さらには不可欠なサービスへのアクセスを失っています。夜が明けた今も、その不安は続いています。多数の建物が損傷、あるいは倒壊したと報告されており、いまだ建物の中に閉じ込められている人々もいます。人々は今もなお、愛する家族を必死に探しています。

もっとも弱い立場の子どもたちへ、必要な支援を確実かつ迅速に

このような災害で、最も大きな打撃を受けるのは子どもたちです。特に女の子たちは、暴力、搾取、ネグレクト（養育放棄）の危険にさらされやすくなります。

緊急人道支援が、最も大きな影響を受けた人々にできる限り早く届けられること、そして救援活動の中心に子どもの保護が据えられることが極めて重要です。

【寄付募集期間】2026年6月26日（金）～2026年9月30日（水）17時

【寄付の方法】

１. ウェブサイトからの寄付（クレジット決済・コンビニ決済）

https://www.plan-international.jp/donate/donate_list.php

２. 専用払込用紙での寄付

※「ベネズエラ地震緊急支援 払込用紙希望」とご記入いただき、メールでご連絡ください

３. 銀行からの振込み

※「ベネズエラ地震緊急支援」もしくは「G86」とご指定ください

※現地の状況やプランの支援活動について、中南米現地スタッフへの取材も可能です。ご希望の方は広報担当までご連絡ください。

※ベネズエラ地震緊急支援の詳細はこちら(https://www.plan-international.jp/news/20260626_venezuela-earthquake/)

国際NGOプラン・インターナショナルは、誰もが平等で公正な世界を実現するために、子どもや若者、さまざまなステークホルダーとともに世界80カ国以上で活動しています。子どもや女の子たちが直面している不平等を生む原因を明らかにし、その解決にむけ取り組んでいます。子どもたちが生まれてから大人になるまで寄り添い、自らの力で困難や逆境を乗り越えることができるよう支援します。