7/11、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの張本選手・加藤選手・小澤選手のトークショーを開催！ヒュンメル長島店で限定コラボアイテムも販売！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの#3 加藤嵩都選手、#4 小澤飛悠選手、#8 張本天傑選手を招き、7月11日（土）に三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島でスペシャルトークショーを開催。サイン会参加券も含めた特別エリア入場券を7月4日（土）よりヒュンメル長島アウトレット店で配布します。

7/4からヒュンメルアイテム購入でトークショー特別エリア入場券を進呈！

三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島のサウスエリア1F 「サザンベルスクエア」で、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの#3 加藤嵩都選手、#4 小澤飛悠選手、#8 張本天傑選手のスペシャルトークショーを7月11日13時から開催。無料で観覧が可能ですが、105名様限定で選手サイン会やトークショーでの抽選会に参加できる特別エリア入場券をご用意。



7月4日からの期間中に、ヒュンメル長島アウトレット店で11,000円（税込）以上ご購入の方に、先着でトークショーの特別エリア入場券、抽選券、サイン会参加券を進呈。サイン会は各選手35名様限定で、先着順で選手の希望が可能です。また今回のイベント開催に合わせて、選手イラスト入りオリジナルグッズを販売。グッズ発売日の7月4日は、8時30分よりサウスエリアオーバルコート付近で入店整理を行います。

また7月11日のトークショー当日には、イベント会場近くの催事場でHAPPY BAG（＊現金のお取り扱いのみ）を販売。限定200セットで、オリジナルコラボトートバッグの中にコラボポーチとヒュンメルのＴシャツ（M・L・O）、ソックス、マルチバッグ、そしてトークショーで行う抽選会に参加できる「抽選券」が入っています。

ヒュンメルは2022-23シーズンより名古屋Dのトップオフィシャルパートナーを務めており、チームのサポートと共に、名古屋Dが行う地域社会貢献活動「ドルフィンスマイル」にも参画しています。今回のスペシャルトークショーでは、2025-26シーズンの話やBプレミアとなる来シーズンへの意気込み、そしてプライベートについても話してもらいます。

【イベント情報】

日時 ： 2026年7月11日（土）13：00～ スペシャルトークショー、サイン会

場所 ： 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 サウスエリア1F 「サザンベルスクエア」

ゲスト ： #3 加藤嵩都選手・#4 小澤飛悠選手・#8 張本天傑選手（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）

司会 ： 堀江美穂氏

特設ページ： https://www.hummel.co.jp/feature/detail/2520

※天候の状況や選手の体調により、変更や中止となる場合がありますので、予めご了承ください。万一、イベントが中止となる場合は、事前にヒュンメル（@hummel_JP）および名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（@nagoyadolphins）の公式Xにて告知します。ご参加を予定されている皆様にはご不便をおかけする可能性がございますが、ご理解よろしくお願いします。

【ショップ情報】

ヒュンメル 三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島

三重県桑名市長島町浦安368

営業時間：10:00～20:00



【販売に関して】

・7/4(土)8時30分頃よりサウスエリアオーバルコート付近で入店整理を行います

・ジャズドリーム長島の1階通路は8時頃の開場を予定しています

・駐車場は9時頃の開場を予定しています

・サイン会整理券は先着105枚（各選手35枚）限定となります

・サイン会の希望選手は入店整理時に選んでいただけます

・整理券は1会計につき1枚のお渡しとなります。改めて別会計にて整理券をお求めの際は、再度お並びいただくことになりますので、ご了承ください

・22,000円以上ご購入の場合も、1度のお会計につき整理券1枚のお渡しとなります

・イベント当日のHAPPY BAGは現金のみのお取り扱いになります

・HAPPY BAGは、イベント会場付近での販売になります

【トークショーイベント当日のご注意】

・整理券をお持ちの方は、トークショーでステージ前特別エリアへご入場、観覧いただけます

・特別観覧エリアの席は選べませんのでご了承ください

・未就学児のお子様には、保護者(1名)の帯同が可能です

・車いすをご利用される方は、介助者(1名)の帯同が可能です

・サイン会おひとり様1点サインをします

・サインをしてもらうものをご持参ください。色紙以外にもサインを書いてもらうことができます

・サインはブラックかシルバーとなります

・宛名など記載はできませんのご了承ください

・サイン会の時間以外にサインすることはできませんのでご了承ください

・整理券をお忘れの場合は、特別エリアへの入場やサイン会への参加ができませんのでご注意ください

・選手との写真撮影はできませんのでご了承ください

・イベント都合上、予告なく変更する場合がございますが、予めご了承ください

名古屋ダイヤモンドドルフィンズについて

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、2021年に創立100周年を迎えた三菱電機でも最も古いバスケットクラブをルーツに70年以上の歴史を持つ。『ダイヤモンドドルフィンズ』には、水の中を泳ぐイルカのようにコートを走り、そして、ダイヤモンドのように強く光り輝く、という意味が込められ、ホームタウンである名古屋地区の豊かな未来社会の実現に貢献する。2023-24シーズンに初めてとなる地区優勝を飾った。2025-26シーズンより「IGアリーナ」をHOMEにプレーする。

【OFFICIAL WEBSITE】https://nagoya-dolphins.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel（ヒュンメル）」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/