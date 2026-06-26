VOISING×東京サマーランド「推せる、夏へ！VOISING in サマーランド」

株式会社東京サマーランド

株式会社東京サマーランド(東京都あきる野市、代表取締役社長 武市 敬)は、2026年7月23日(木)から9月13日(日)までの期間、2.5次元アイドルグループ事務所「VOISING」とのコラボイベント「推せる、夏へ！VOISING in サマーランド」を開催いたします。

本イベントでは、特典付きのコラボチケットの販売や謎解きクイズラリー、コラボフードやコラボグッズの販売、園内装飾など東京サマーランドでしか体験できない盛りだくさんの内容でお届けいたします。

イベント開催期間:2026年7月23日(木)～9月13日(日)

▼イベント詳細はこちら

URL:https://www.summerland.co.jp/voising-summerland/

特典付きコラボチケット

東京サマーランドの1Dayパスにオリジナルグッズがついた特典付きコラボチケットを販売いたします。

■発 売 日 【7月23日(木)～7月26日(日)分】 特別先行販売2026年6月26日(金)午後7時から

※アソビュー(電子チケット販売サイト)のみの取り扱い

【7月23日(木)～9月13日(日)分】 各日1週間前の午前0時から

■販売価格

■販売場所 アソビュー(電子チケット販売サイト)、ローソン

■特 典 チケット風カード(前半全4種類・後半全4種/ランダム)

コラボグッズ

〈グッズ引換場所〉 ドームインフォメーション（お渡し可能時間：11時30分～）- ご入園には、「1Dayパス(来園日指定チケット)」の購入が必要です。1Dayパスは以下の内容が含まれます。入園+屋内外プール+ウォータースライダー+のりもの乗り放題(コイン遊戯機を除く)- １Dayパスの価格は時期により変動します。詳しくは公式 HP でご確認ください。- 各日数量限定となりますので、上限に達した場合は1Dayパスの販売を終了いたします。- 園内チケット売場での販売(当日券販売)は実施いたしません。- 利用当日は購入1Dayパスを表示できるスマートフォンを必ずお持ちください。- 前半期間：2026年7月23日(木)～8月16日(日)- 後半期間：2026年8月17日(月)～9月13日(日)

東京サマーランド限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

■商 品

■販売場所 エントランス内イエローブース横

■購入特典 コラボグッズ2,200円(税込)お買い上げごとにステッカーを1枚プレゼント

(全21種類/ランダム)

※現地販売のみの特典となります。

※なくなり次第終了する場合がございますので、予めご了承ください。

〈コラボグッズ通販サイト〉 ※コラボイベント終了後のお届け

※画像はイメージです。- コラボグッズのご購入にあたり、1Dayパスが必要となります。- 販売時間、販売内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。- お会計後は、不良品以外の返金・交換はできません。- 販売数に限りがございますので、完売の場合はご了承ください。- 混雑時は整理券対応をする場合がございます。

■注文受付期間 2026年8月24日(月)10：00～9月30日(水)23：59

※トレーディングアイテムの一部は通販限定でコンプリートセットでの販売を予定しております

※セット販売限定特典等はございません

■出荷予定時期 2026年11月中旬～下旬以降順次出荷

※発送は、内容により順番が前後する可能性がございますので予めご了承ください。

【コラボフード】【園内コラボ企画】【謎解きクイズラリー】

Coming Soon

【VOISINGとは】

2022年10月に設立され、「いれいす」「すたぽら」「クロノヴァ」「ブラフラ」の4グループが所属する2.5次元アイドルグループ事務所。

「MAKE THE WORLD YOUR OSHI 推せる、世界へ」をミッションに掲げ、2.5次元カルチャーを通して、ファンとタレントの日々を彩り、世界を豊かに変えることを目指しています。

これからも“推すよろこび”を世界に届け、心を動かすエンターテインメントを生み出していきます。

東京サマーランド 営業概要 (2026年7月23日～9月13日)

■営業時間

■休園日 7/23～9/13は無休

■駐車料金 乗用車 1 台 平日 1,500 円 / 土日祝および 8/10・12～14 2,000 円

■交通のご案内

◇電車・バスをご利用の場合： JR・京王八王子駅より路線バス約 35 分

JR 五日市線秋川駅より路線バス約 10 分

◇お車をご利用の場合: 中央道八王子 IC(都心方面からは第 2 出口)より約 8 km

圏央道あきる野 IC より約 0.5 km