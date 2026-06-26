【美術出版社】ウェブ版「美術手帖」の人気連載をもとにした展覧会の公式図録『民具これなーんだ？』を6月26日（金）より発売

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCC ART LAB）

株式会社美術出版社（東京都渋谷区）は、ウェブ版「美術手帖」の連載をもとにした展覧会「民具これなーんだ？――民俗学者・宮本常一が美術大学に遺した民具コレクション」（会場：武蔵野美術大学美術館 展示室2・4、アトリウム1・2、2026年6月15日～8月1日）の公式図録を6月26日（金）に刊行しました。

日常生活の必要からつくられ、使われてきた「暮らしの造形」としての民具。民具の造形は、「デザイナーなしのデザイン」ともいうべき、身近な素材への理解、アイデアをかたちにする創造性、それを使いこなすコツなど、人々の知恵や工夫の集積から生み出されています。

武蔵野美術大学 美術館・図書館が誇る9万点あまりの膨大な民具コレクションを、美術・デザインの視点で再解釈する展覧会「民具これなーんだ？」。その公式図録である本書は、独自の視点から民具を観察することで、新たな気づきを得られる一冊となっています。

第1章では、ウェブ版「美術手帖」の連載をもとに、「『〇〇の民具』これなーんだ？」と題して15のテーマを紹介。民具を様々な切り口から、豊富な図版とともに分かりやすく紐解きます。ページをめくると、「これなーんだ？」の答えと解説が登場。さらに、同じテーマで集められた全国各地の民具を、興味深い解説やエピソードとともに紹介します。

第2章では、収蔵庫見学の醍醐味を疑似体験できるページを展開。数多くの民具を並べて比較することで、それぞれの違いや特徴を視覚的に浮かび上がらせます。

第3章では、潜在的な記憶を呼び覚ましたり、誰かの物語を宿したりする民具の「メディア」としての側面など、美術やデザインの学び・制作においてその性質がもつ意味を考えながら、その可能性を見つめ直します。

また、充実のコラムも掲載。細部への観察から民具を紐解く「どう見えた？ 民具と『見立て』」や、それぞれの定義の違いに迫る「どう違うの？ 民具、民藝、そして産業工芸」など、あわせて読むことで民具への理解がより深まる内容となっています。

書籍情報

『民具これなーんだ？――民俗学者・宮本常一が美術大学に遺した民具コレクション』

監修：加藤幸治

編集：武蔵野美術大学 美術館・図書館

発行：カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

発売：美術出版社

価格：2,400円＋税

発売日：2026年6月26日（金）

判型／仕様：A5判／並製

ページ数：160ページ

ISBN：978-4-568-10601-5 C0072

Amazon：https://amzn.asia/d/05CyoLcs

美術出版社

1905年の創業以来、一貫して良質な美術図書の出版を手掛けてきました。『美術手帖』『ワイナート』などの定期雑誌、『カラー版美術史シリーズ』をはじめとする美術・デザイン・建築などの芸術全般にわたる書籍の出版、美術展のカタログ制作のほか、アートと人々をつなぐ多彩な事業を行っています。https://bijutsu.press/



※美術出版社はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が展開する出版ブランドです。

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/