「labolファクタリング for 弥生ユーザー」提携1周年記念スタート応援キャンペーンを実施

弥生株式会社

弥生株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：武藤 健一郎、以下「弥生」）は、株式会社ラボル（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：建部 大、以下「ラボル」）と提携して提供する資金調達サービス「labolファクタリング for 弥生ユーザー」のサービス開始1周年を記念し、2026年6月26日より、「1周年記念スタート応援キャンペーン」を実施いたします。

当サービスを初めて利用する方を対象に 、「初回買取手数料無料」と「現金10,000円キャッシュバック」の2つのスタート特典を用意しました。個人事業主・フリーランスのキャッシュフロー改善を支援いたします。

「labolファクタリング for 弥生ユーザー」提供の背景

近年、働き方の多様化やギグワークの普及に伴い、個人事業主やフリーランスとして活動する方が急速に増加しています。こうした事業者の中には、「売上は立っているのに手元の資金が足りない」というキャッシュフローの悩みを抱える方も少なくありません。一方で、銀行融資など従来の金融サービスでは、審査に時間がかかることや少額対応が難しいことから、これらの突発的なニーズに応えられないケースがあります。

「labolファクタリング for 弥生ユーザー」は、「少額・即日」の資金ニーズを満たし、個人事業主やフリーランスの方々が安心してビジネスに専念できる環境を整えるために誕生しました。サービス提供または商品納品後に取引先に発行した請求書※を「labolファクタリング for 弥生ユーザー」に売却することで、審査完了後最短30分で入金され、資金調達ニーズに迅速に応えます。

※請求書の画像データやコピーなど

キャンペーンの概要

提携1周年を迎えるにあたり、さらに多くの事業者の皆さまに「labolファクタリング for 弥生ユーザー」を利用いただき、サービスの手軽さと資金繰り改善の体験をしていただくため、本サービスをはじめてご利用いただく方向けに特別なキャンペーンを開催いたします。

特典1：初回買取手数料無料

通常のご利用時に発生するファクタリング手数料が、初回利用に限り無料となります。手数料の負担なく、資金調達のスピード感をお試しいただけます。

特典2：現金10,000円のキャッシュバック（先着100名限定）

新規でご利用いただき、ファクタリングサービスの利用が完了した方を対象に、現金10,000円をキャッシュバックいたします。ビジネスの運転資金や、日々の活動資金としてお役立ていただけます。

キャンペーンURL：https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/factoring-labol/1th_anniversary_campaign/(https://www.yayoi-kk.co.jp/lp/factoring-labol/1th_anniversary_campaign/)

今後の展望

今後は、弥生が提供する「バンキングサービス by 弥生株式会社」や各製品とのさらなる連携を強化し、データの自動連携等によるさらにスムーズな申込UX（ユーザー体験）の提供を目指します。

ユーザーの皆さまがよりシームレスかつスピーディーに資金調達を行える高度なファイナンス環境の実現に努め、今後も個人事業主やフリーランスの皆さまの多様な金融ニーズにお応えし、事業成長を支えるパートナーとして伴走してまいります。

「labolファクタリング for 弥生ユーザー」について

弥生とラボルが提携する、フリーランス・個人事業主向けの資金調達サービスです。

少額・即日現金化のニーズに応え、最短30分での入金を実現。幅広い業種・職種の買取に対応し、サービスの利用はWebで完結。簡単にご利用いただくことができます。

【キャンペーンについて】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15865/table/391_1_8b93bff7236961dfe06461d854676a8e.jpg?v=202606260552 ]

【株式会社ラボルについて】

代表者：代表取締役CEO 建部 大

所在地：東京都渋谷区道玄坂一丁目20番8号 寿パークビル ７階

URL：http://labol.co.jp/corp/(http://labol.co.jp/corp/)

【弥生株式会社について】

弥生は「中小企業を元気にすることで、日本の好循環をつくる。」というミッションを掲げ、バックオフィス業務を支援するソフトウエア「弥生シリーズ」の開発・販売・サポートする企業です。「弥生シリーズ」は登録ユーザー数 400万を超え、多くのお客さまにご利用いただいています。

弥生の強みであるお客さまとのネットワーク、蓄積された膨大なデータ、業界最大規模のカスタマーサービスセンター、パートナーとのリレーションシップを、AIをはじめとしたテクノロジーと掛け合わせることで、中小企業の皆さまがありたい姿へ進むことを支援してまいります。

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 最高経営責任者（CEO） 武藤 健一郎

創業：1978年

従業員数：801名（2025年9月現在）

事業内容：業務ソフトウエアおよび関連サービスの開発・販売・サポート

本社所在地：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX21F

URL： https://www.yayoi-kk.co.jp