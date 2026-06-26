表紙　Mrs. GREEN APPLE(『CEREMONY』） グラビア＆特別記事も／巻頭特集　池上彰×斎藤幸平　いま生きる人文知／AERA 6月29日発売

株式会社朝日新聞出版

Mrs. GREEN APPLEが６月29日発売のAERA 7月6日号の表紙に登場！ エンターテインメントの祭典『CEREMONY』での3人が登場します。表紙は片観音開きのスペシャル仕様！ スペシャルな写真をぜひお楽しみください。大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さん、メンバー3人へのインタビューに加え、CEREMONYのレポートも掲載しています。巻頭特集は「いま生きる人文知」。ジャーナリストの池上彰さんと経済思想家の斎藤幸平さんが、「資本主義の限界と民主主義の未来」をテーマに対談しました。現代社会が直面する課題について、二人の知性が鋭く切り込みます。ほかにも、俳優の磯村勇斗さんに迫る「現代の肖像」、THE ALFEEの歴史をたどる人気連載「奇跡の軌跡」など、今号も見どころ満載の一冊です。ぜひご覧ください！

表紙＋グラビア・インタビュー・特別記事：Mrs. GREEN APPLE（『CEREMONY』）

Mrs. GREEN APPLEがAERA表紙に登場、主催したエンターテインメントの祭典『CEREMONY』について語りました。表紙は、スペシャルな“片観音仕様”。CEREMONYでの大森元貴さん、若井滉斗さん、藤澤涼架さんのスペシャルな写真をお楽しみください。また、誌面では多彩なアーティストが集った2日間の様子を、豊富な写真とともにレポート。表紙を含む全18ページの大ボリュームでお届けします。

巻頭特集 いま生きる人文知 池上彰と斎藤幸平が語る資本主義の限界と民主主義の未来

巻頭特集では、ジャーナリストの池上彰さんと経済思想家の斎藤幸平さんが、現代社会が直面する課題について語り合います。テーマは、資本主義の限界と民主主義の未来です。米国で注目される「民主主義は非効率」とする「暗黒啓蒙」という思想や、巨大テック企業が世界を支配する「テクノ封建制」などの現状に警鐘を鳴らします。現代を生きる我々が知るべき人文知の役割と未来へのビジョンを深く掘り下げた対話をお届けします。また、AI時代にどう情報と付き合うか、3人の識者が明かした情報収集や活用のヒントも必読です！

現代の肖像 俳優・磯村勇斗

人物ルポルタージュ欄「現代の肖像」では、高い演技力で社会派からコメディーまで演じ分ける俳優・磯村勇斗さんの「現在地」を浮き彫りにします。多忙な俳優業のかたわら、故郷・静岡で「しずおか映画祭」をプロデューサーとして立ち上げるなど、新たな挑戦を続けています。その原動力は「思い立ったら行動する」という姿勢と、地元への恩返しの思いです。共演した有村架純さんや役所広司さんが本誌取材に語ったこととは――？ 「間で彷徨っている人の方が面白い」と語る磯村さん自身の葛藤と、それが生み出す魅力の源泉を解き明かします。

THE ALFEE 連載「奇跡の軌跡」

THE ALFEEの歴史をひもとく本連載、今回は1985年後編です。この年、アルフィーは日本の音楽史上初となる横浜スタジアムでの3日間連続ライブに約9万人を動員。3人はあるサプライズを決行します。ヒットが続き、多忙を極めるなかで3人が感じていたこととは…？ 貴重なエピソードが満載のアルフィートークをお楽しみください。

ほかにも、

・「戦争トラウマ三世」影響は孫世代にも

・小瀧 望インタビュー 井上ひさしの未上演戯曲で日本初演の主役に

・AERAラウンドテーブル「50代からの生き方の軸」を語り合う／ビズリーチ、三菱UFJ信託銀行、エアウィーヴ、大塚製薬、厚生労働省

・中村敬斗 躍進の原点 日本の今大会初得点を決めたアタッカーが育った街を歩く

・特養に空床あっても入居できない 進む介護崩壊と地域格差の現実

・［やさしくなりたい］異彩の肖像 by ヘラルボニー 佐々木早苗

・［女性×働く］出社回帰社会 フルリモートから週2出社へ

・［トップの源流］住友商事 兵頭誠之一会長 前編

・巻頭コラム［eyes］内田 樹、ブレイディみかこ

・鈴木忠平［沖縄の英雄 島人たちの甲子園］

・あきやあさみの「愛せる服」と生きていく

・佐藤 優の実践ニュース塾

・武田砂鉄［今週のわだかまり］

・田内 学の経済のミカタ

・ジェーン・スーの先日、お目に掛かりまして

・沖 昌之の今週の猫しゃあしゃあ

・松崎ケイリーン［日本のいいもの かわいいもの］

・サザエさん

ほか

などの記事を掲載しています。ぜひご覧ください！

※発売日の6月29日（月）午後5時から約30分間、公式インスタグラム（@aera_net）で、最新号の特集や内容を紹介する「#アエライブ」を行います。ぜひこちらもチェックしてください。

AERA（アエラ）2026年7月6日号

定価：650円（本体591円＋税10％）

発売日：2026年6月29日（月曜日）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXDYW1BN/