【厨房の救世主！】食材・調味料投入から鍋洗浄まで「完全自動」。AI搭載の次世代調理ロボット「SUQUETT Pro（スケットプロ）」国内独占販売開始！

株式会社ちょいとSUQUETT Pro

株式会社ちょいと（本社：東京都大田区、代表取締役：久保田吉了）は、食材・調味料の自動投入から加熱調理、さらには調理後の鍋洗浄にいたるまで、厨房の一連のプロセスをすべて自動化する業務用全自動調理システム「SUQUETT Pro（スケットプロ）」の国内独占販売権を取得し、2026年6月26日より日本国内での本格展開を開始いたします。12kWの圧倒的高火力と、環境変化による調理のズレを自動補正する先進のAI機能を搭載。外食チェーン、社員食堂、病院・介護施設、給食センターなどが直面する「深刻な人手不足」と「衛生管理（食中毒対策）」の課題を同時に解決する、日本の厨房DXの決定版です。

【公式Webサイト】https://www.suquett.com/

🧠 開発の背景：日本の食を支える「現場の限界」を救うために

現在、日本の外食・フードサービス業界は、深刻な人手不足と人件費の高騰という歴史的な危機に直面しています。さらに、病院や学校、介護施設などでは、絶対的な安全性が求められる一方で、スタッフの熟練度不足による「味のバラつき」や「衛生管理の負担増」が大きな課題となっています。 株式会社ちょいとは、この課題を根本から覆すべく、厨房を完全自動化し、現場の強力な「助っ人」となる次世代AI調理ロボット「SUQUETT Pro」を日本に導入いたしました。

「SUQUETT Pro」4つの革新的イノベーション

自動洗浄機能１. 投入から「鍋の洗浄」まで完全自動。厨房の作業を劇的に省力化

食材や調味料をセットすれば、加熱調理から盛り付け前の状態、そして次の調理に向けた「鍋の自動洗浄」までボタン一つで完結。これまでスタッフが付きっきりだった調理時間を大幅に削減し、最小限の人員での厨房運営（省人化）を可能にします。

高火力12kw２. 職人の技を数値化。環境の変化を検知する「AI自動補正機能」

12kWの圧倒的な高火力により、本格中華をはじめとするプロレベルの美味しさを実現。さらに、あらかじめ設定されたレシピデータを基準に、AIが食材や調味料の状態、さらには厨房の「室温変化」に起因する調理のズレをリアルタイムで分析。火力や加熱時間を自動で補正するため、経験の浅いアルバイトスタッフが操作しても、常に同一の最高品質を提供できます。

調味料・食材全て全自動投入３. 人の手が触れないから安全。食中毒リスクを抑える「HACCP対応」の決定版

調理工程において人の手が食材や器具に直接触れる機会を極限まで減らすことで、二次汚染による食中毒リスクを劇的に低減。徹底した衛生管理が求められる病院厨房や学校給食、セントラルキッチンにおいて、安心・安全な管理体制（HACCP）の強力な味方となります。

料理一覧４. 炒飯から煮物、パスタ、丼モノまで。和洋中あらゆるジャンルを極める高い汎用性

12kWの高火力と緻密なAI制御により、従来の調理家電では難しかった幅広いジャンルの本格調理に対応します。強火が命の「パラパラ中華炒飯」や本格炒め物、火加減が繊細な「和食の煮物・丼」、アルデンテを維持する「イタリアンのパスタ」までカバー。店舗独自の秘伝レシピも簡単に登録・再現できるため、複数業態をまたいで運営する総合フードサービス企業のメニュー展開を強力にバックアップします。

📥日本総代理店による「3大安心保守・メンテナンスプラン」

「SUQUETT Pro」を長期的に、そして安心して現場で運用いただくため、国内独占販売権を持つ弊社ならではの万全のサポート体制を確立いたしました。操作方法やレシピ登録のサポートに留まらず、多店舗展開や大型施設の安定稼働を以下の3大保証で支えます。

年3回の出張定期メンテナンス実施 プロのエンジニアが定期的に現場を訪問し、駆動部の点検を実施。突発的なトラブルを未然に防ぎ、常にベストな調理品質を維持します。

故障・不具合時の部品修理費用をすべてカバー（追加請求なし） 万が一の故障時も、パーツ交換に伴う部品代や技術料などの追加費用は一切発生いたしません。完全な「コミコミ価格」のプラン設計により、企業の予算管理やランニングコストの安定化に貢献します。

営業停止を防ぐ「緊急駆け付けサポート」体制 突発的な不具合が発生した際にも、専門のサポートチームが迅速に対応。現場の営業停止リスク（機会損失）を最小限に抑えるインフラを構築しています。

🎙 代表メッセージ（または今後の展望）

「『SUQUETT Pro』は単なる省力化機械ではありません。職人のこだわりや味のクオリティを守りながら、働く人々の負担を減らし、経営の安定化と食の安全を両立させる『次世代の厨房インフラ』です。まずは外食チェーンや大型施設運営企業様を対象に、実際の稼働フローや人件費削減のシミュレーションをご提案してまいります。今後は厨房領域に留まらず、配膳・搬送など施設全体の人手不足を解消するロボットソリューションの展開も見据え、日本の現場のDXを牽引してまいります」

■ 9月開催「FOOD STYLE JAPAN 2026」にて国内初の実機デモンストレーションを実施

2026年9月30日（水）・10月1日（木）に東京ビッグサイトにて開催される、外食・中食・小売の垣根を越えた商談展示会「FOOD STYLE JAPAN 2026」に弊社ブースを出展予定です。当日は日本初上陸となる「SUQUETT Pro」の実機を展示し、食材投入から調理、そして自動洗浄にいたる一連の驚異的なプロセスを、国内で初めて一般公開（デモンストレーション駆動）いたします。メディア関係者様および事業者様の取材・ご来場を心よりお待ちしております。

【会社概要】

会社名：株式会社ちょいと（Choito Inc.）

代表取締役：久保田吉了

所在地：東京都大田区西蒲田6-17-7-1

SUQUETT(スケット)ブランドサイト：https://www.suquett.com/

コーポレートサイト：https://www.choitoinc.com/