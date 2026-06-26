ファンズグループ、IVS2026 Kyotoに計5セッション登壇

ファンズ株式会社

ファンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田雄一郎、以下 当社）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に京都で開催されるスタートアップカンファレンス「IVS2026 Kyoto」に、グループとして計5セッションへの登壇が決定したことをお知らせします。

当社代表の藤田雄一郎は「スタートアップにおいて起業家から経営者になる瞬間」セッションにモデレーターとして参加。Funds Startups代表の前川寛洋は、日本の成長資本循環政策を第100代・第101代内閣総理大臣・岸田文雄氏らと議論するセッションをはじめ、官民連携、レイターステージ投資、スタートアップファイナンスの新潮流に関する計4セッションにモデレーターとして登壇します。

ファンズグループは、スタートアップから上場企業までを対象とした直接金融の普及を通じ、日本の成長資本循環の加速を推進しています。今回のIVS登壇を通じて、日本の資本市場・スタートアップエコシステムの発展に向けた対話を深めてまいります。

■登壇セッション一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23781/table/245_1_fd7d3d3871a6bf125d17b5332ebd7c41.jpg?v=202606260552 ]

全体のタイムテーブル・詳細はこちらの公式サイトからご確認ください

https://4s.link/ja/ivs26

Funds Startupsが開催/共催するサイドイベントについてはこちらのプレスリリースをご覧ください

https://startups.funds.jp/information/D9Bc_JIj

■ IVS2026 Kyotoについて

IVS（Infinity Ventures Summit）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。2026年は7月1日（水）～3日（金）に京都にて開催予定。起業家、投資家、事業会社、政策立案者が一堂に会し、スタートアップエコシステムの未来を議論します。

https://www.ivs.events/



■ ファンズ株式会社について

ファンズ株式会社は、「資本の流れを変え、『豊かさ』の総量を増やす」をミッションに掲げ、個人投資家と成長企業をつなぐ直接金融プラットフォーム「Funds（ファンズ）」を運営しています。Fundsでは、成長企業が発行するファンドに個人が1円から投資できる仕組みを提供。ファンズ不動産・Funds Startups・Financial Academy・FIGC・Funds AMFCを含むグループ全体で、多様なアセットクラスの直接金融化を推進しています。

https://funds.jp/



■ Funds Startups株式会社について

Funds Startups株式会社（ファンズ株式会社100%子会社）は、成長企業の資金調達を広げるベンチャーデットファンドの運用会社です。代表・前川寛洋を中心に、スタートアップ向け融資型ファンドの組成・運用を行い、金融機関LPとともに成長資金の供給を拡大しています。

https://startups.funds.jp/



■ファンズ株式会社 経営者略歴

代表取締役CEO 藤田雄一郎：早稲田大学商学部卒業後、株式会社サイバーエージェントに入社。2007年にWEB構築、マーケティング支援事業を行う企業を創業し、2012年に上場企業に売却。2013年に大手融資型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）サービスを立ち上げ、2016年11月にファンズ株式会社を創業。

■ 手数料・リスク等の広告記載事項

・Fundsでは、口座開設、管理および投資に際しての手数料等はいただいておりません。ただし、ご利用の金融機関からデポジット口座に送金する際の振込手数料はお客様のご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。

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・Fundsで取り扱うファンドは、原則として申込日を含めて8日間はクーリング・オフが可能ですが、中途解約はできません。また、ファンドの持分売却は制限されており、当社およびファンド組成企業の承諾が必要となります。

・Fundsで取り扱うファンドは、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。各ファンドの条件およびリスクの内容や性質の詳細は、重要事項説明書等をよくお読みください。

■ファンズ株式会社

商号 ファンズ株式会社

本社 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 フジワラビルディング5階

代表取締役CEO 藤田雄一郎

設立 2016年11月1日

資本金 100,000千円

第二種金融商品取引業