シーラHD、販売用不動産の売却に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、本日開催の取締役会において、販売用不動産の売却を決議いたしましたので、お知らせいたします。

売却物件および取引の概要

売却物件の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/143_1_765a1bb142c900021440587a3c2b636e.jpg?v=202606260951 ]

（※）売却価格については、シーラおよび売却先との守秘義務契約に基づき、非開示とさせていただきますが、当社の直前会計年度（2025年5月期）における売上高の10%に相当する額以上であり、適時開示基準に該当するものであります。また、当社は、2026年5月期より連結決算に移行しております。



詳細は当社ホームページをご確認ください。

https://syla-holdings.jp/ir/investor_relations/

業績に与える影響

本件売却による売上、利益は、当社が2026年7月15日公表予定の「2026年5月期決算短信」の「2027年5月期業績予想(2026年6月1日～2027年5月31日)」に織り込む予定です。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640