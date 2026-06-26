ファンズグループ、IVS2026 Kyotoに計5セッション登壇

Funds Startups株式会社

Funds Startups株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前川 寛洋、以下 当社）は2026年7月1日（水）～3日（金）に京都で開催されるスタートアップカンファレンス「IVS2026 Kyoto」に、グループとして計5セッションへの登壇が決定したことをお知らせします。

ファンズ株式会社の藤田雄一郎は「スタートアップにおいて起業家から経営者になる瞬間」セッションにモデレーターとして参加。当社代表の前川寛洋は、日本の成長資本循環政策を第100代・第101代内閣総理大臣・岸田文雄氏らと議論するセッションをはじめ、官民連携、レイターステージ投資、スタートアップファイナンスの新潮流に関する計4セッションにモデレーターとして登壇します。

ファンズグループは、スタートアップから上場企業までを対象とした直接金融の普及を通じ、日本の成長資本循環の加速を推進しています。今回のIVS登壇を通じて、日本の資本市場・スタートアップエコシステムの発展に向けた対話を深めてまいります。

■登壇セッション一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140221/table/44_1_b0af7d52bf76605d55bead1a36d40730.jpg?v=202606260552 ]

全体のタイムテーブル・詳細はこちらの公式サイトからご確認ください

https://4s.link/ja/ivs26

Funds Startupsが開催/共催するサイドイベントについてはこちらのプレスリリースをご覧ください

https://startups.funds.jp/information/D9Bc_JIj

■ IVS2026 Kyotoについて

IVS（Infinity Ventures Summit）は、国内最大規模のスタートアップカンファレンスです。2026年は7月1日（水）～3日（金）に京都にて開催予定。起業家、投資家、事業会社、政策立案者が一堂に会し、スタートアップエコシステムの未来を議論します。

https://www.ivs.events/



■ ファンズ株式会社について

ファンズ株式会社は、「資本の流れを変え、『豊かさ』の総量を増やす」をミッションに掲げ、個人投資家と成長企業をつなぐ直接金融プラットフォーム「Funds（ファンズ）」を運営しています。Fundsでは、成長企業が発行するファンドに個人が1円から投資できる仕組みを提供。ファンズ不動産・Funds Startups・Financial Academy・FIGC・Funds AMFCを含むグループ全体で、多様なアセットクラスの直接金融化を推進しています。

https://funds.jp/



■ Funds Startups株式会社について

Funds Startups株式会社（ファンズ株式会社100%子会社）は、成長企業の資金調達を広げるベンチャーデットファンドの運用会社です。代表・前川寛洋を中心に、スタートアップ向け融資型ファンドの組成・運用を行い、金融機関LPとともに成長資金の供給を拡大しています。

https://startups.funds.jp/

