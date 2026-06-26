「国富町肉祭り」第1弾！国富町産宮崎牛の販売会を開催

宮崎県 国富町

国富町（町長：日高利夫）は、町制70周年を記念した特別企画として、7月4日（土）に「国富町肉祭り 第1弾」を開催します。

本イベントでは、本町の畜産農家を応援するとともに、宮崎牛の魅力を広く発信する取組みとして、株式会社ミヤチク（代表取締役社長：船ヶ山祐二）による国富町産宮崎牛の販売会を実施します。

また、国富町出身でYouTubeチャンネル「川越シェフだよ。」でも人気の料理人・川越達也シェフを招き、国富町産宮崎牛のふるまいを実施します。（※ふるまいは無くなり次第終了）

当日は「川越シェフだよ。」のYouTube撮影を行い、国富町の豊かな食資源や美味しさ日本一を誇る宮崎牛の魅力を全国へ向けて発信します。

◆開催概要

イベント名 町制70周年企画「国富町肉祭り」第1弾

日時 令和8年7月4日（土）11:00～15:00

※販売会は6月30日（火）までに要予約

https://miyachiku.net/orderthanks/

※国富町産宮崎牛のふるまいは11:30～無くなり次第終了

会場 国富町役場（宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地）敷地内

主催 国富町

共催 みやざき中央畜産物消費拡大推進協議会

JAみやざき宮崎中央地区本部

国富町肥育牛部会

◆報道機関の皆さまへ

取材を希望される場合は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■国富町

宮崎県の中央部に位置する人口約17,000人の町。まち並みに溶け込むように点在する本庄古墳群（国指定史跡）など貴重な文化財が多くあり、美しい自然の中に歴史と文化が息づく人情豊かな町です。一年を通して温暖な気候が特徴で、南国宮崎の太陽に育てられたマンゴー、せんぎり大根（切り干し大根）、ピーマン、富有柿（ふゆうがき）、米などの農産物に加え、宮崎牛や鶏の炭火焼など食材の宝庫です。最近では、SiCパワー半導体を生産するローム株式会社が町内に新たな生産拠点の設立を目指すニュースや、町出身で演歌歌手の二見颯一さんが初のふるさと大使に就任するなど、商工業や芸能分野にも明るい話題があります。

■国富町ふるさと納税返礼品（マンゴー、切り干し大根、宮崎牛、鶏の炭火焼など）

町HP内の各サイトへのリンクから返礼品をご覧になれます。

https://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/administration/hurusato/page001255.html

■お問い合わせ先

国富町 総合戦略課 ふるさとＰＲ係

TEL：0985-75-3126

Email：kikaku@town.kunitomi.miyazaki.jp