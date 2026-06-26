京都の伝統工芸を楽しく体験　2026年7月「粋活 -SUIKATSU-」〈大丸京都店〉

■「粋活 -SUIKATSU-」とは

株式会社 大丸松坂屋百貨店

2025年9月より伝統工芸の有料ワークショップを不定期で開催してきましたが、2026年4月より「粋活 -SUIKATSU-」として定期開催しています。

「粋活 -SUIKATSU-」は、「粋な大人の手しごとならい」をコンセプトに、伝統工芸の職人の指導のもと本格的な伝統工芸を体験できるプログラムです。

京七宝のブローチ制作、西陣織体験、竹籠づくり、蒔絵を施した工芸制作など多彩な講座を実施し、月4回程度のペースで開催。京都の匠の技を身近に体験できる機会を提供しています。

主に平日や土日に開催します。

毎回異なる工芸を気軽に楽しめる、単発参加型のワークショップです。

■開催概要

開催場所：大丸京都店 6階「アトリエジャパン ダイマルキョウト」

開催日：主に平日および土日に開催

応募方法：専用フォームよりお申し込み（先着順）

※講座内容により抽選となる場合がございます

https://daimarukyoto-suikatsu.resv.jp/

運営主体：大丸京都店

■2026年7月のワークショップ

［祇園祭限定］京七宝でつくる山鉾のバッグハンガー【wayuplus+】

wayuplus+

開催日時

7月10日（金）10:30～12:30、14:00～16:00

7月11日（土）10:30～12:30、14:00～16:00

参加費：7,755円（税込）※大丸・松坂屋のカードのポイント付与はございません。

定員：各回5名（先着順）

祇園祭の特別な空気感をまとう、7月の京七宝体験。

今回はバッグを上品に彩る「チャーム」と、お食事の際などに大切なバッグを床に置かずに守る「ハンガー」の2way仕様で、お出かけに大活躍するアイテムを制作します。

挑戦するのは、純銀の丸線で山鉾の輪郭を描いた特別な有線七宝です。

ベースの輪郭はあらかじめご用意させていただいておりますので、初めての方でも安心。

色鮮やかで豊富な釉薬（絵の具）の中からお好みの色を選び、七宝焼の「施釉（彩色）」の工程をじっくり楽しんでいただきます。

京の夏を彩る特別なひとときに、あなただけのきらめく山鉾を一緒に作ってみませんか？

●サイズ：七宝部分 Φ30ｍm

●チャーム：40×100mm / ハンガー：40×135ｍｍ

●持ち物：細かな作業となるため、眼鏡・ルーペ等をお持ちください。

●完成したバッグハンガーは、当日にお持ち帰りいただけます。

wayuplus+wayuplus+wayuplus+wayuplus+

京焼・清水焼の鍾馗（しょうき）さんづくり【瑞希工房】

瑞希工房

開催日時

7月20日（金）10:30～12:30、14:00～16:00

7月21日（土）10:30～12:30、14:00～16:00

参加費：8,600円（税込）※大丸・松坂屋のカードのポイント付与はございません。

定員：各回5名（先着順）

京都の町家で屋根の上からまちを見守る「鍾馗（しょうき）」さん。

その由来は中国にあり、唐の皇帝の夢に現れ悪霊を退治したことから、魔除けや勉学の神様として伝わってきました。しかし近年、町家の減少とともにその姿を屋根に見かける習慣も少なくなっています。

身近にあったこの民間信仰を、改めて形にして残してみませんか。

本体験では陶芸の粘土を使い、オリジナルの鍾馗さんを作ります。

当日は、仕上げを『焼き締め』または『釉薬（白）』からお選びいただきます。

日々の暮らしの中で忘れられつつある存在を、自分だけの守り神としてお手元に。

粘土の柔らかな感触を楽しみながら、思い思いの鍾馗さんを作ります。

●完成した作品は大切にお預かりし、乾燥・焼成を経て約1カ月後にお渡しいたします。

●大きさイメージ：おおよそ 高さ11×横幅9×奥行6cm

瑞希工房瑞希工房瑞希工房瑞希工房

珠数ブレスレット製作体験【株式会社中野伊助】

株式会社中野伊助

開催日時

7月24日（金）10:30～12:30、14:00～16:00

7月25日（土）10:30～12:30、14:00～16:00

参加費：4,290円（税込）※大丸・松坂屋のカードのポイント付与はございません。

定員：各回5名（先着順）

1764年、京の都で珠数（京念珠）屋を創業。

現当主は10代目。

仏教法具の伝承文化として脈々と伝わる珠数（京念珠）は、今では「お守り」「願掛け」の一つのカタチとして受け入れられています。

今回は黒曜石、水晶、虎目石、赤瑪瑙、アベンチュリンクォーツなど、20種類の貴石や木玉からお好みのものを選択していただき、紐に通して最後の仕上げを行い完成となります。

●完成した珠数ブレスレットは、当日ににお持ち帰りいただけます。

株式会社中野伊助株式会社中野伊助株式会社中野伊助株式会社中野伊助

京うちわの作り方を学べる製作体験【塩見団扇株式会社】

塩見団扇株式会社

開催日時

7月31日（金）10:30～12:30、14:00～15:30

8月 1日（土）10:30～12:30、14:00～15:30

参加費：6,200円（税込）※大丸・松坂屋のカードのポイント付与はございません。

定員：各回5名（先着順）

京うちわは「都（みやこ）うちわ」とも呼ばれ、お部屋を彩るインテリアとして飾っていただくのはもちろん、日常的な実用品としてもご愛用いただけます。

都うちわの最大の特徴は、持ち手の部分（柄）と骨組み（中骨）を別々に作り、後から柄の部分に扇面を差し込む「差し柄（さしえ）構造」です。

今回のワークショップでは、この伝統的な構造や職人の技を学びながら、うちわの仕立てを体験していただきます。

和紙との貼り合わせや切り抜き、そして仕上げの「柄差し」までを行い、切り絵や透かしを用いた「世界に一つだけの特別なうちわ」を作ります。

●完成した京うちわは、当日にお持ち帰りいただけますので、ご自宅ですぐに涼やかな風をお楽しみください。

塩見団扇株式会社塩見団扇株式会社塩見団扇株式会社塩見団扇株式会社