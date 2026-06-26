南与野の新定番「なついろJam! in Kaya-Machi」を開催！

株式会社ジェイアール東日本都市開発

株式会社ジェイアール東日本都市開発は、「地域の魅力を集め活性化する新たなマーケット」をコンセプトとした「Kaya-Machi」にて、 2026年7月31日(金)・8月1日(土)に、南与野の夏を楽しむ新定番「なついろJam! in Kaya-Machi」を開催いたします。2日間を通して、大人から子どもまで楽しめる南与野ならではの夏コンテンツをぎゅっと詰め込んだ「Kaya-Machi」初の季節イベントとしてお届けします。

大人向けのこだわりが集結した「Day1.ナイトマルシェ」では、いつもと少し雰囲気を変えた南与野で、心地よい音楽を聴きながら、こだわりの食事やお酒を楽しむことができます。子どもたちが作って動いて遊べる企画が盛りだくさんの「Day2.キッズマルシェ」では、夏の思い出作りにぴったりの楽しい時間をお届けします。Suicaのペンギングッズが当たる企画「なつ野菜巡り」も開催します。

さらにこの夏、「Kaya-Machi」では、日常にさらなる彩りを加える新店舗が開業いたします。

地域に根差した交流の場として、これからも多くの方々に愛される施設となることを目指して、賑わいと交流の輪を広げていきます。