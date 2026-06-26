デスクトップ放置採掘ゲーム『Cozy Mining』を本日Steamにて発売

タツマキゲームズ株式会社

タツマキゲームズ株式会社は、本日2026年6月26日（金）、新作ゲーム『Cozy Mining（コージーマイニング）』をSteamにて正式リリースしました。

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4283650/Cozy_Mining/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q2U7IYD6ATc ]

『Cozy Mining』は、デスクトップ画面の片隅で動き続ける放置採掘ゲームです。目指すは地下1000階。プレイヤーは行き先をクリックするだけ。キャラクターが自動的に移動し、鉱石や宝箱を採取しながら地下を掘り進めていきます。最前面表示・透明背景に対応した「デスクトップ常駐型」の設計なので、仕事や勉強の合間に画面の片隅で少しずつ進められます。

ゲームの主な特徴

1. デスクトップ常駐型の癒し系放置ゲーム

画面の左右や下段に常時配置可能。仕事や勉強をしながら、片隅で勝手にゲームが進行します。複雑な操作は不要で、ペナルティや連打の必要もない「ゆるい」ゲーム体験を提供します。

デスクトップの片隅で、今日もコツコツ2. ステータスを組み合わせて、自分だけのツルハシをつくる

地下には、銅からオリハルコンまで20種類の鉱石が存在。集めた素材でツルハシを鍛え、合成や再鋳造でステータスをカスタマイズ。様々なステータス効果を組み合わせて、自分だけの最強装備をつくりましょう。キャラクターの能力を底上げする、貴重な「アクセサリ」も探索で見つかるかもしれません。

レア度によって付けられるステータスの数も変化3. リラックスして遊べる設計

FOMO（取り逃しの不安）要素・追加課金要素・デイリーログインボーナス・ロスト型システムなどは一切なし。買い切り型で、全コンテンツをプレイできます。ゆったり、まったり、採掘ライフをお楽しみください。

Steam Next Festでの実績

作業している間も掘り進めてくれています

2026年6月16日～23日に開催されたSteam Next Festへの参加を経て、『Cozy Mining』は累計ウィッシュリスト10,000件以上を達成。日本だけでなく、米国・中国・台湾・ブラジル・タイ等、世界各国のプレイヤーから注目を集めました。

リリース記念セール 15%オフ

本日から7月3日(金)までの1週間、リリース記念セールとして15%オフの\769(税込)でご購入いただけます。また、無料のデモ版も引き続き配信中となりますので気になった方はぜひご体験ください。

デモ版ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4448580/Cozy_Mining_Demo/

製品情報

タイトル：Cozy Mining（コージーマイニング）

ジャンル：デスクトップ放置ゲーム

開発・販売：タツマキゲームズ株式会社

発売日：2026年6月26日（金）

価格：\905(税込)

対応プラットフォーム：Steam（Windows / macOS）

対応言語：英語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/4283650/Cozy_Mining/