ファーストイノベーション、企業・自治体・政治家・代表者の知見をAI化する専用AIエージェントOS「Lumina」4モデルの受付を7月1日より開始

株式会社ファーストイノベーションファーストイノベーション、組織専用AIを生成する4サービス「Lumina」新モデルを提供開始

東京都中央区のIT企業、株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、企業・経営者・自治体・政治家が保有する情報、方針、活動実績、発信内容などを専用AI化するAIエージェントOS「Lumina」の4モデル「Lumina Corporate」「Lumina President」「Lumina Government」「Lumina Political」について、7月1日より受付を開始します。

Luminaは、名刺情報、組織資料、ホームページ情報、各種資料、政策情報、活動報告、過去の発信内容などをもとに、それぞれの分野や利用目的に最適化された専用AIエージェントを生成するサービスです。

生成された専用AIエージェントは、文章作成、SNS投稿、資料作成、広報活動、問い合わせ対応、政策・施策情報の整理、活動報告、経営者メッセージ作成など、日常業務や情報発信のさまざまな場面で活用できます。

ファーストイノベーションは、自社開発AIエージェント「Lumina」の運用を通じて、企業や団体、各種プロジェクトを中心に300件以上のAIエージェント作成を支援してきました。今回受付を開始する4モデルは、こうした運用で得た知見をもとに、企業・経営者・自治体・政治家という各分野の情報構造や発信目的に対応する専用AIエージェントとして展開するものです。

AIの活用は、単なる業務効率化にとどまらず、人や組織が保有する知識、経験、思想、方針、情報資産を継続的に活用するための仕組みとして重要性が高まっています。

一方で、企業、自治体、政治活動、経営者の発信現場では、情報整理、資料作成、広報対応、SNS運用、活動報告、住民・顧客向けの情報発信など、多様な業務が発生しています。専門性や発信内容の一貫性を保ちながら、継続的に情報を整理・活用することには大きな負担が伴います。

Luminaは、こうした課題に対し、各組織や人物が保有する情報資産をAIエージェントとして活用できる形に整理し、業務と発信の継続性を支援します。

企業・経営者・自治体・政治家向けに4つの専門分野特化型AIモデルを展開

今回受付を開始する4モデルは、企業向けの「Lumina Corporate」、経営者向けの「Lumina President」、自治体向けの「Lumina Government」、政治家向けの「Lumina Political」です。

それぞれの分野で保有される情報、発信内容、活動方針、業務目的をもとに専用AIエージェントを生成し、利用者の目的や業務内容に応じたAI活用を支援します。

■ Lumina Corporate｜企業の情報資産をAI化し、広報・営業・資料作成を支援

「Lumina Corporate」は、企業向けの専用AIエージェント生成モデルです。名刺情報、会社案内、パンフレット、ホームページ、事業資料、過去の発信内容などをもとに、企業独自の事業内容や強みを反映したAIエージェントを生成します。

生成されたAIエージェントは、広報文作成、営業資料作成、SNS投稿文作成、プレスリリース作成、コンテンツ制作、情報整理など、企業活動のさまざまな場面で活用できます。

■ Lumina President｜経営者の思想・方針・発信をAI化

「Lumina President」は、経営者向けの専用AIエージェント生成モデルです。経営者のプロフィール、名刺情報、企業情報、経営方針、理念、過去の発信内容、インタビュー記事、講演資料などをもとに、経営者本人の考え方や発信方針を反映したAIエージェントを生成します。

生成されたAIエージェントは、経営者メッセージ、SNS発信、講演原稿、挨拶文、プレスコメント、社内外向け文章の作成などに活用できます。

■ Lumina Government｜自治体の地域情報・施策情報・住民向け発信を支援

「Lumina Government」は、自治体向けの専用AIエージェント生成モデルです。自治体が保有する公開情報、ホームページ、施策情報、地域情報、観光情報、広報資料などをもとに、対象自治体に特化したAIエージェントを生成します。

生成されたAIエージェントは、地域情報の整理、住民向け情報発信、広報文作成、施策資料の整理、地域魅力発信、庁内外向け資料の作成などに活用できます。

■ Lumina Political｜政治家の政策・活動報告・発信内容をAI化

「Lumina Political」は、政治家向けの専用AIエージェント生成モデルです。政治家のプロフィール、政策資料、活動報告、ホームページ情報、SNS発信内容、演説資料などをもとに、対象政治家の活動内容や発信方針を反映したAIエージェントを生成します。

生成されたAIエージェントは、日々の情報発信、政策資料の整理、活動報告文、演説原稿、SNS投稿文、広報コンテンツの作成などに活用できます。

組織の情報資産をAI化し、発信・資料作成・情報整理まで実務を横断的に支援

Luminaの4モデルは、汎用的なAI活用ではなく、企業、経営者、自治体、政治家という利用分野ごとの情報構造や発信目的に合わせて設計されています。

生成された専用AIエージェントでは、SNS投稿文の作成、SNS投稿画像の作成、パンフレットの作成、ポスターの作成、プレスリリースの作成、資料画像の作成、各種原稿の作成、挨拶文・講演原稿の作成、経営者メッセージの作成、政策・施策情報の整理、広報・発信内容の整理、情報整理支援などが可能です。

本サービスは、1AI 50,000円（税別）から導入可能です。また、現在Luminaをご契約中のお客様については、順次無償アップデートを実施しています。

情報資産をAIエージェントとして活用し、業務と発信の継続性を支援

AIの活用は、業務効率化だけではなく、人や組織が保有する知識、経験、情報資産を継続的に活用するための仕組みとして期待されています。

ファーストイノベーションは、Luminaの4モデルを通じて、それぞれの分野に蓄積された情報を専用AIエージェントとして活用できる環境づくりを進めます。

企業、経営者、自治体、政治家が持つ情報や知見をより活用しやすい形に整理することで、日本全体の成長スピード向上に寄与することを目指してまいります。

日本全体の成長スピード向上に寄与するAI活用環境を目指す

AIの活用は、単なる業務効率化にとどまらず、人や組織が保有する知識、経験、情報資産を継続的に活用するための仕組みとして期待されています。

ファーストイノベーションは、Luminaの4モデルを通じて、それぞれの分野に蓄積された情報をAIエージェントとして活用できる環境づくりを進めます。

企業、経営者、自治体、政治家が持つ情報や知見をより活用しやすい形に整理することで、日本全体の成長スピード向上に寄与することを目指してまいります。

7月1日より受付を開始し、導入相談にも対応

ファーストイノベーションでは、7月1日より「Lumina Corporate」「Lumina President」「Lumina Government」「Lumina Political」の受付を開始し、導入を検討している企業、経営者、自治体、政治関係者からの相談を受け付けます。

活用目的や運用方法を確認したうえで、AIエージェントの生成が可能かどうかを無料で判断し、案内を行います。

今後も、Luminaの運用を通じて得られる知見をもとに、利用者のニーズに応じた機能拡張を進め、さまざまな分野におけるAI活用を支援してまいります。

サービスページ

https://www.f-innovations.co.jp/service/lumina/

🏢 株式会社ファーストイノベーション

本社所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

愛知支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 STATION Ai

代表者：木ノ根 雄志

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、コンサルティング事業、ソリューション事業ほか

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/