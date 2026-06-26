APT、MC TECHNOS (THAILAND)との特別対談記事「国を越えた協業はタイから始まった」を公開

株式会社APT

自動倉庫システムや物流ITソリューションを展開する株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役：井上 良太、以下APT）は、主に工作機械を扱う生産財の専門商社であるMC TECHNOS (THAILAND) CO., LTD.（以下、MC Technos Thailand）との特別対談記事を公開いたしました 。

対談当日、タイの自動化市場の解説をくださった、MC Technos Thailand MD山田様

記事の詳細はこちら :https://n-apt.com/case/case-6234/

本対談では、両社のタイでの出会いをきっかけに日本国内での大型プロジェクト受注に至るまでの軌跡や、急成長を遂げるASEAN市場における物流自動化の未来、そして今後の強固な連携体制について熱く語り合っています 。

■ 特別対談の背景と概要

タイトル：【特別対談】国を越えた協業はタイから始まった - MC TechnosとAPTが切り拓く、物流自動化市場の最前線と未来へのパートナーシップ -

登壇者：

・MC TECHNOS (THAILAND) CO., LTD. Managing Director 山田様

・株式会社APT 執行役員兼ソリューション本部本部長 栗原

・株式会社APT APAC Regional Director 岡田（聞き手）

■ 対談の主なトピック・見どころ

1. 警戒から始まった運命のパートナーシップ

タイでの紹介をきっかけに始まった両社の交流 。当初は警戒感もあった中、タイミングが合致したことで互いの強みを確信し、日本国内での大型プロジェクト受注という大きな成果へ繋がった背景を振り返ります 。

2. データで見るASEAN・タイ物流自動化市場の急成長

高齢化や人件費高騰に直面し、設備オートメーション化が不可欠となっているタイの現状をマクロデータから分析 。ASEAN全体の倉庫自動化市場規模が、2025年の1,232億円から2030年には2,221億円へと急拡大する見通しを解説しています 。

3. 主要展示会への共同出展と「失敗しないエンジニアリング」の啓蒙

「TILOG-LOGISTIX 2025」や「2026年3月のThailand Industrial Fair / Warehouse Logistics Asia」など、タイの主要展示会への共同出展における大きな反響を報告 。安価な競合が参入する市場において、品質と信頼性を重視した「失敗しないエンジニアリング」を選ぶ重要性を訴求しています 。

4. 未来へ続く強力な連携体制

APTが持つ物流・自動倉庫のソリューション提供ノウハウと、MC Technos Thailandが誇る強力な営業網を掛け合わせ、タイ市場での成果をさらに加速させるための週次定例会議の設置など、緊密な営業連携について明かしています 。

記事より抜粋。2026年3月に開催された展示会に「Japan Pavilion」として共同出展した両社。関係者左から、APT岡田、同栗原、MC Technos Thailand滝沢様、山田様

記事の詳細はこちら :https://n-apt.com/case/case-6234/

【株式会社APTについて】

株式会社APTは、メーカーに依存しない「ベンダーフリー」な機器選定を強みとし、既存設備の有効活用（Re：DX）から最新ロボティクスを用いた新規構築（New DX）までを一気通貫で提供する物流サポーターです。 国内外40以上のメーカーとの接続実績（TUNAGERU）を有し、お客様のオペレーションに最適なシステムを提案します。

会社名：株式会社 APT

代表者：代表取締役 井上 良太

URL：https://n-apt.com/

所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 22 階

事業内容：物流自動化システムのコンサルティング・設計・施工・保守

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 APT

担当：マーケティングPRチーム

tel : 043-350-0581 / email : pr@n-apt.co.jp