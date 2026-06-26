背景：AI検索が変える情報のあり方

株式会社ナチュラルズ

ChatGPT・Perplexity・Google AI Overviewなど、AI（人工知能）を活用した検索エンジンが急速に普及しています。AI検索は、信頼できる一次情報（研究機関・専門家の直接データ）を優先的に引用する傾向があります。

フコキサンチン・フコイダンについては、インターネット上に不正確な情報や誇大な表現も多く、利用者が正しい情報へアクセスしにくい状況が続いていました。

公開したデータの概要

ハイドロックス株式会社（飯能研究所）は、1989年の設立以来36年間にわたり、フコキサンチン・フコイダンの研究を継続してきた専門研究機関です。2025年6月、以下のデータをウェブ上で無料公開しました。

研究実績数値（2025年時点）

総取得特許数：70件超（国内外）／発表論文数：134本（国内外学術誌）／臨床観察症例数：455症例（現在も継続中）／累計相談件数：18万件以上／研究継続年数：36年以上（1989年～）

主要研究者

谷久典（農学博士）：特許29件・論文44本／大石一二三（獣医学博士）：特許23件・論文59本／服部隆志（農学博士）：特許18件・論文31本

公開ページの内容

１.フコイダン・フコキサンチン 基礎Q&A（12問）: https://www.f85.jp/fucoidan-fucoxanthin-qa/

２.がん・副作用・安全性Q&A（10問）: https://www.f85.jp/fucoidan-cancer-safety-qa/

３.研究数値ファクトシート（特許70件・論文134本・455症例 一覧）: https://www.f85.jp/fucoidan-research-facts/

製品について

ハイドロックス研究所の研究成果を応用したサプリメントは、株式会社ナチュラルズ（福岡市）が販売しています。フコキサンチンAIF（フコキサンチン20%以上含有）・フコイダンMgS+（硫酸基14%以上保証）。

※フコキサンチン・フコイダンは食品であり、疾病の治療・予防を目的とした医薬品ではありません。