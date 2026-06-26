【ウェスティンホテル東京】シュラスコと10種のワインセレクションを堪能する夏限定ブッフェ「Summer Festival 夏の祭典～シュラスコとワインが彩る夏の美食フェア～」を提供

マリオット・インターナショナル

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」で世界各国の本格料理を提供するランチ・ディナーブッフェ「Innovation Buffet -革新-」において、豪快に焼き上げるシュラスコと料理に合わせて厳選した10種のワインセレクションを主役に、世代を超えて親しまれる洋食メニューも取り揃えた「Summer Festival 夏の祭典 ～シュラスコとワインが彩る夏の美食フェア～」を提供いたします。

Summer Festival夏の祭典～シュラスコとワインが彩る夏の美食フェア～（イメージ）Summer Festival 夏の祭典～シュラスコとワインが彩る夏の美食フェア～10種のワインと豪快な肉料理、世代を超えて愛される洋食が織りなす贅沢ブッフェ

豊富な緑と水、光が感じられる開放的なインターナショナルレストラン「ザ・テラス」では、フランス、イタリア、中国、日本、アジア諸国など、世界各国の伝統料理を本格的に味わえるブッフェ「Innovation Buffet -革新-」をランチおよびディナータイムにご提供しております。7月から8月にかけては、「Summer Festival 夏の祭典～シュラスコとワインが彩る夏の美食フェア～」と題し、豪快なシュラスコと料理に合わせて取り揃えた10種のワイン、そして世代を超えて愛される洋食メニューをご用意いたします。

中でも注目は、ブラジル発祥のシュラスコと、その魅力をさらに引き立てる10種のワインセレクション。スパークリングワイン、白ワイン、赤ワインをバランスよく取り揃え、それぞれ異なる個性を持つワインとお料理とのペアリングをお楽しみいただけます。ライブ感あふれるシュラスココーナーでは、ジューシーに焼き上げた肉料理をシェフが目の前で切り分けてご提供。ランチタイムには山百合ポークのロースト、ディナータイムにはローストビーフのカービングサービスも登場し、ワインとの相性を楽しみながら、豪快で食欲をそそる肉料理の数々をご堪能いただけます。

シュラスコ（イメージ）フェジョアーダ（イメージ）

また、お子様から大人まで世代を超えて親しまれてきた洋食メニューも多彩にご用意。シェフこだわりのウェスティンホテル東京特製ソースで仕上げたナポリタンや平飼い卵を使ったチキンオムライス、チキンカツ レモンバター添えなど、日本で長く愛されてきた洋食の魅力を、ホテルならではの上質な味わいでご提供します。

さらに、お寿司や担々麺をはじめ、ピザ窯で焼き上げるピッツァやスパイス香るカレーなど、「Innovation Buffet -革新-」で人気の定番メニューもご用意。彩り豊かな野菜料理をはじめ、ウェルネスを意識したメニューも充実し、幅広いお客様にお楽しみいただけます。

デザートには、ウェスティンホテル東京のペストリーチームが手がける、旬の素材を生かしたスイーツを豊富にラインナップ。夏のひとときを彩る華やかな品々をご提供いたします。

7月18日（土）から8月31日（月）までの夏休み期間は、お子様専用の「キッズステーション」をご用意。お子様に人気の焼きそばや、お好みのフルーツやマシュマロで楽しむチョコレートファウンテン、カップいっぱいのキャンディープレゼントといった楽しいコーナーを設けます。

夏本番を迎えるこの季節に、「ザ・テラス」が贈るシュラスコと10種のワイン、世代を超えて愛される洋食が織りなす美食の祭典で、ご家族やご友人、大切な方との特別なひとときをお過ごしください。

チキンかつ レモンバター添え（イメージ）チキンオムライス（イメージ）週替わりの焼き物や前菜（イメージ）- 期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）- 時間：- - ランチブッフェ- - - 平日 11:30～14:00（L.O. 14:00）※90分制- - - 土日祝日 12:00～16:00（L.O. 15:45）※105分制- - ディナーブッフェ ※120分制- - - 平日 18:00～21:30（L.O. 21:00）- - - 土日祝日 17:00～22:00（L.O. 21:30）- 料金：- - ランチブッフェ- - - 平日 大人 \7,500（税・サービス込）、お子様 \4,000（税・サービス込）- - - 土日祝日 大人 \9,500（税・サービス込）、お子様 \4,000（税・サービス込）- - ディナーブッフェ- - - 平日 大人 \8,800（税・サービス込）、お子様 \4,800（税・サービス込）- - - 土日祝日 大人 \10,800（税・サービス込）、お子様 \4,800（税・サービス込）- 場所：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」（1F）03-5423-7778- H P： https://www.theterracetokyo.com/jp/- ご予約： https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-terrace/reserve

メニュー例：

【シュラスコ】

◯シュラスコとフェジョアーダ

【洋食料理】

◯チキンかつ レモンバター添え

◯ポークソテー ジンジャーソース

◯チキンオムライス

◯ナポリタン

◯マカロニ クレオール

◯本日の揚げ物

◯シーフードドリア

◯人参グラッセとグラタンドフィノワーズ

【グラスに盛ったオードブル】

◯メロンボールと生ハム

◯小エビとレタスのオーロラソース

◯レバームースとドライフルーツ

◯キャロット ラぺ

◯ウズラの卵 “ウッフマヨレッド”

【大皿和風前菜】

◯東京野菜のラタトゥイユ

◯ポテトサラダ

◯マカロニサラダ

◯鯖の南蛮マリネ

【スモークフィシュ2種】

◯サーモン＆ハーブ

◯旬魚＆柚子

【本日のテリーヌ2種】

【コールドカットとチーズのコーナー】

◯3種のコールドカット

◯3種のチーズ

【サラダバー】

◯サニーレタス、フリルレタス

◯パプリカ、キュウリ、スライスオニオン、カイワレ

◯フライドオニオン、フライドガーリック、クルトン、チーズ

【テラスサラダ】

◯ガルグイユ

【スープ】

◯ポップコーン入りアイスクリームを浮かべた冷製コーンクリームスープ

◯ベーコンとキャベツの味噌仕立て泡スープ

【寿司＆おにぎりコーナー】

◯マグロ、白身、サーモン、はまち、おにぎりセレクション

【中国料理】

◯週替わりの焼き物や前菜

〇点心

【天ぷらコーナー】

◯テラス風海鮮と野菜のかき揚げ

【ライブヌードルステーション】

◯担々麺とフォー

【カービングコーナー】

◯ランチタイム “山百合ポークのロースト”

◯ディナータイム “オージービーフのロースト”

【カレーコーナー】

◯テラス特製チキンカレーとインディアンカレー（ライス、ナン、各種コンデメント）

【イタリアンコーナー】

◯ピザコーナー

1）塩昆布と東京野菜

2）チーズとトマト バジルピストー

◯パスタコーナー

１）ウェスティンホテル東京 特製ナポリタンソース

２）本日のパスタソース

【ビストロコーナー】

【そうめんコーナー】

【Westin Eat well】

◯しらたきと茸と野菜のペペロンチーノ

◯豆腐

【デザート】

◯15種類以上の旬のデザート

【ワインセレクション】※オプション \ 4,000 （税・サービス込）

スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン計10種をフリーフローにてお楽しみいただけます。

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」インターナショナルレストラン「ザ・テラス」インターナショナルレストラン「ザ・テラス」

ご予約・お問い合わせ：

インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778

HP : https://www.theterracetokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-terrace/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本 格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティス ト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する3つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約45の国と地域に245軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram （@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。