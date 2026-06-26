ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～」を本日開始いたしました。

■イベント「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～」

開催期間：2026年6月26日（金）17:00～2026年7月8日（水）10:59

ある日のMAD TRIGGER CREW。

3人で夏の風物詩・線香花火を持ちながら、

より夏らしく派手なことをしたい、と見つけたのは

【サバイバルスイカ割り大会】。

大会の会場は、遊園地や動物園などが併設された巨大アミューズメントパーク！

園内をまわり、スイカを模した風船を割ってポイントを稼いでいく。

そして、最高得点の風船を狙い、

3人は猛獣のいる動物園エリアへと足を踏み入れる――！

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯は、イベントチケット(赤)を手に入れ「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ Gコレクト

▲SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯

開催期間：2026年6月26日（金）17:00～2026年7月8日（水）10:59

イベント期間中に同時開催されている「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ Gコレクト」では、「SSR【虎の相棒】碧棺左馬刻」「SSR【ライオンの相棒】入間銃兎」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【虎の相棒】碧棺左馬刻▲SSR【ライオンの相棒】入間銃兎

その他、イベント限定報酬カード「SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯」や「碧棺 左馬刻」「入間 銃兎」「毒島 メイソン 理鶯」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ ログインボーナス

開催期間：2026年6月26日（金）17:00～2026年7月8日（水）10:59

イベント開催にあわせて、「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■June ナゴヤ Gコレクト

開催期間：2026年6月1日（月）00:00～2026年6月30日（火）23:59

「SSR【Just a Dream】波羅夷空却」「SSR【Just a Dream】四十物十四」「SSR【Just a Dream】天国獄」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【Just a Dream】波羅夷空却▲SSR【Just a Dream】四十物十四▲SSR【Just a Dream】天国獄

▽毒島メイソン理鶯 BIRTHDAY イベント

開催期間：2026年6月21日（日）00:00～2026年6月27日（土）23:59

理鶯の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2026】毒島メイソン理鶯」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▽伊弉冉一二三 BIRTHDAY イベント

開催期間：2026年6月22日（月）00:00～2026年6月28日（日）23:59

一二三の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2026】伊弉冉一二三」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▽東方天乙統女 BIRTHDAY キャンペーン

開催期間：2026年6月24日（水）00:00～2026年6月30日（火）23:59

乙統女の誕生日を記念し、「SR【バースデー2026】東方天乙統女」を獲得することができるGコレクトや、2025年バースデー絵柄のデコステッカーが獲得できるアイテムセットを販売しているほか、ビンゴミッションを開催しています。

▽ストーリーカードキャンペーン～幻太郎・零～

開催期間：2026年6月25日（木）00:00～2026年7月8日（水）23:59

新ストーリーカード「SSR【Workout】夢野幻太郎」と「SSR【Workout】天谷奴零」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.7)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.7)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

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