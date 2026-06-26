《POCHI 季節限定デリ》土用の丑の日デリ「うなぎ風味の茶巾寿司」を販売開始

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：泰地正人、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、土用の丑の日にちなんだ季節限定デリとして、「うなぎ風味の茶巾寿司」を、6月26日（金）より販売開始します。

夏を元気に過ごしてほしいと願いを込めて、卵で包んだ「うなぎ風味の茶巾寿司」です。古くから夏バテ防止のために「う」がつく食べ物で無病息災を願ったという風習にちなんだ商品ですので、ぜひお試しください。（季節限定＆数量限定での提供となっており、無くなり次第販売終了となります。また、デリ商品はクール便でのお届けのため、別途クール便代がかかります。）

■POCHI【季節限定品】「うなぎ風味の茶巾寿司」（クール便(冷凍)）

2026年の夏の土用の丑の日は、7月26日です。古くから「う」のつく食べ物を食べると夏バテせず無病息災で過ごせるという言い伝えがあり、日本では「うなぎ」が広く親しまれてきました。

今回、季節限定・数量限定で販売するPOCHI「うなぎ風味の茶巾寿司」は、夏を元気に過ごしてほしいと願いを込め、卵で包んだ「うなぎ風味の茶巾寿司」です。松菜と白ごま、うなぎパウダーをごはんに混ぜ込み、最後に卵でふんわり包んだ食欲そそる一品です。価格は、990円（税込み）です。（別途クール便代がかかります。）

■ウェブサイト

・《季節限定デリ》7月26日は土用の丑の日。うなぎ風味の限定デリが新登場のご紹介ページ

https://www.pochi.co.jp/ext/magazine/2026/06/shop-pochi20260626.html

・プレミアムドッグフード専門店・通販「ポチの幸せ」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/

■確かな商品を通じて本当の「犬の幸せ」を願う「POCHI」

「犬の幸せのためにできることを」

プレミアムドッグフードのセレクトショップの先駆けである「POCHI」が誕生したのは、1998年。世界から厳選したペット商品のカタログ通販としてスタートし、その後ペットフードに特化したECセレクトショップへと移行しました。創業当時、ペットフードの情報は、まだまだ発展途上で、現実には「いい加減」な情報が多く出回っていました。そうした中、とにかく自分たちで調べる、納得しなければ商品として扱わないという「POCHI」独自の文化が育まれ、商品のこだわりや栄養成分、商品の中身の写真や与え方まで細かく記載する唯一の通販カタログが「POCHI」でした。

今では、インターネット上にはたくさんのショップが立ち並びます。幾多ある中でPOCHIを選んでいただく理由を考えた時、知っていただきたいのは創業当時からDNAとして育まれてきた想いや考え方です。

「オリジナル総合栄養食の開発」

以前からオリジナルの栄養補完食やオヤツ、サプリメントなどの商材を豊富に取り揃えていましたが、2016年から、「もっと犬の食事を楽しいものにしたい」という思いからオリジナル総合栄養食の展開を開始。

犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズの発売を皮切りに、2020年に3歳から始めるシニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケア(現エイジングケアシニア)」シリーズを発売。2023年からは療法食の開発を始め、同年にスーパープレミアム品質の療法食「POCHI犬用食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を、2024年に「POCHI犬用食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー」を新発売しました。また、2025年には雑誌『RETRIEVER』とタッグを組み、中・大型犬の悩みにトータルで応える生肉使用のおいしい総合栄養食「POCHI ミディアムラージブリード」を発売したほか、美しい体づくりのための総合栄養食「POCHI ボディヘルス」シリーズを新発売しました。

20年以上の変遷の中で、紆余曲折を辿りながら今があるPOCHI。創業当初から今日に至るまで、できる限り詳細な原材料表示を心がけ、確かな商品を通して、本当の「犬の幸せ」がつかめることを心から願っています。

■初めてご注文する際は、『はじめてBOX』をご利用ください（数量限定、初回送料0円※）

初めてご利用される方限定でお気軽に＜POCHI＞を体験いただけるお試しセット（通常価格の62.8％OFF相当）をご用意しております。まずは、おためしセットをご注文いただき、気に入っていただけましたら、各種アイテムを個別にお求めいただけます。

＜POCHI＞はじめてBOX

https://www.pochi.co.jp/ext/hajimetebox.html

※「POCHI 初回限定 はじめてボックス」は、POCHIではじめてお買い物される方限定の商品です。 ※季節により内容が変わる場合がございます。 ※おひとり様1回限り、おひとつまでとなります。 ※都合により、予告なく企画の変更または中止になる場合がございます。 ※初回送料0円は、沖縄・離島を除きます。

【ラインナップ例※】