W杯応援ユニフォームで集まれ！3DMEのAR体験でワールドカップを盛り上げよう！

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する3Dフィギュアサービス「3DME（スリーディーミー）(https://3dme.jp/)」は、サッカーワールドカップをサポーターと一緒に盛り上げるべく、サッカーファンを対象とした「3DME W杯記念 無料3D撮影体験」キャンペーンを2026年7月1日（水）から7月19日（日）まで開催いたします。

本キャンペーンは、専用の3Dスキャンスタジオにてユニフォーム姿を360度撮影し、3Dデータ化できる体験型イベントです。参加者全員に、自分だけの“マイアバター”で遊べる「ARカード」をその場でプレゼント！さらに、SNSでシェアしていただいた方の中から抽選で5名様に、世界にひとつの「マイ応援ユニフィギュア（15cm）」が当たるWチャンスキャンペーンも同時開催いたします。

応援の感動を立体に！自分だけの“マイアバター”と一緒にワールドカップを全力応援する3D体験イベント

対象店舗を選択して来店予約する :https://3dme.jp/studio

日本代表や世界の強豪ユニフォームを着てスタジオで2秒立つだけで、あなたの応援姿を全身360°丸ごとデータ化！ 自分だけの「マイ3Dアバター」を手に入れて、今年のワールドカップを全力で応援しましょう！

■ 特典1：その場で即ゲット！自分だけの“マイアバター”で遊べる「ARカード」プレゼント

参加者全員に、スマホをかざすだけで自分のユニフォーム姿が飛び出す「ARカード」をプレゼント。スタジアムやスポーツバー、友人宅での観戦など、どこへでも自分のマイアバターを連れて行って一緒に応援することができます。

自宅で一緒にテレビ観戦！パプリックビューイングで一緒に観戦！■ 特典2：Wチャンス！SNSシェアで「マイ応援ユニフィギュア」を当てよう

手に入れたARカードを使って撮影した写真・動画を、指定ハッシュタグ（#3DME撮影体験 #2026応援フィギュアが当たる）と公式アカウントへのメンションをつけてInstagram(https://www.instagram.com/3dme.jp/)やX(https://x.com/3DMe_jp)に投稿するだけ！ 抽選で5名様に、ユニフォームのディテールや表情まで忠実に再現した、世界にひとつの「マイ応援ユニフィギュア（15cm）」を無料で制作してお届けします。

15cmフィギュア＋芝台座■ わずか2秒の高速スキャン！仲間とのグループ撮影もOK

撮影体験は予約不要・当日ご来店でお楽しみいただけます！

約100台のカメラが一瞬で全身を捉えるため、撮影はたったの2秒で完了。試合前や観戦の合間にサクッと立ち寄れます。最大5名までのグループ撮影も大歓迎です！



※フィギュア制作ご予約のお客様優先のため、お待ちいただく場合がございます。

※神戸六甲道店・名古屋豊橋店は出張撮影等の都合により撮影体験を実施していない場合がございます。事前に各店舗へご確認ください。

【キャンペーン概要】

開催期間： 2026年7月1日（水）～7月19日（日）

対象店舗： 店舗一覧はこちら(https://3dme.jp/studio)

3DME 銀座ロフト店

3DME 渋谷ロフト店

3DME 池袋ロフト店

3DME 神戸六甲道店

3DME 豊橋店

参加条件： サッカーユニフォーム（国・年代不問）を着用して来店

参加特典： マイアバターで遊べる「ARカード」をその場で無料プレゼント！

参加方法： 3DMEカウンターにて「3DME公式SNS（InstagramまたはX）」のフォロー画面を提示

体験内容： 1ショット約2秒の3D撮影体験（最大5名まで同時撮影OK/ポーズ自由）

予約方法：予約不要・当日参加OK！来店予約はこちら(https://3dme.jp/studio)

※フィギュア制作ご予約のお客様優先のため、お待ちいただく場合がございます。

※神戸六甲道店・名古屋豊橋店は出張撮影等の都合により撮影体験を実施していない場合がございます。事前に各店舗へご確認ください。

【SNSシェアキャンペーン概要】

賞品： 抽選で5名様に「マイ応援ユニフィギュア（15cmサイズ）」をプレゼント！

応募方法： 3DMEで撮影した「AR画像・動画」または「スタジオ撮影風景」に、3D公式アカウント（Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/) / X：@3DMe_jp(https://x.com/3DMe_jp)）へのメンションと、指定ハッシュタグ「#3DME撮影体験」「#2026応援フィギュアが当たる」をつけて投稿

お問い合わせ

■ メディア取材のお問い合わせ

https://3dme.jp/business/media

■ 本件に関するお問い合わせ

https://3dme.jp/business/contact

※対応可能時間：10:00～19:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

3DME（スリーディーミー）について

株式会社イメージ・マジックが運営する「3DME」は、3Dスタジオで撮影する「スタジオ撮影」と、最新のAI技術を活用した写真から作れる「フォトフィギュア」の二つの方法で、人物フィギュア・ペットフィギュアを制作できるオリジナルフィギュアサービスです。日本テレビやTBSなど多くのメディアで「新しい思い出の残し方」として注目を集め、数多くのメディアで紹介されています。

公式サイト：https://3dme.jp/

Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

X：@3DMe_jp(https://x.com/3DMe_jp)

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2026年3月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

https://imagemagic.jp/