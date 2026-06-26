兵庫県・淡路島 日本で唯一の常設海上アートステージ『PASONA HARBOR STAGE』 7月17日開設

株式会社パソナグループ

株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 若本博隆）は、兵庫県・淡路島北部の東海岸海上に、日本で唯一の常設海上アートステージ『PASONA HARBOR STAGE』（運営：株式会社ニジゲンノモリ）を7月17日（金）に開設いたします。

また、本日6月26日（金）より、手塚治虫氏原作『火の鳥』の世界観を取り入れたこけら落とし公演「ネイチャーバース ～誕生～」のチケット販売を公式HPにて開始いたします。

▲淡路島東海岸に浮かぶ海上ステージ▲海上ステージパフォーマンス

パソナグループは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)でパビリオン「PASONA NATUREVERSE」を出展、あらゆる人々の「からだの健康・こころの健康・社会の健康」が実現した「NATUREVERSE※1」の世界観を発信しました。また、文化庁の調査※2では、文化芸術活動とウェルビーイングの関係性について分析されており、アート体験は“心の豊かさ”を支える重要な要素として注目されています。

こうした背景のもと、本施設は、「アート・ウェルビーイングを体験する日本で唯一の常設海上ステージ」をコンセプトに、淡路島の自然環境と文化芸術を掛け合わせた新たな体験を提供します。最大の特長は、海上に設けられた開放的なロケーションです。目の前には大阪湾が広がり、明石海峡大橋や神戸の景観、星空や月の光の移ろいまでもが演出の一部となります。オペラ・バレエ・ダンス・和太鼓など多彩な文化・芸術を大自然の中で体験できる“アート・ウェルビーイング”を提供し、新たな観光価値と交流機会を創出してまいります。

こけら落し公演「ネイチャーバース ～誕生～」は、約46億年前に誕生した地球と生命の歴史をモチーフに、人間と自然の関係性、そして未来への希望を描くダイナミックなエンターテインメントショーです。最新鋭の映像・音響とダンサー・アクターによるパフォーマンスを融合し、手塚治虫氏原作の『火の鳥』が登場するオリジナルストーリーを展開します。

さらに、AI・XRを活用した映像制作やイマーシブコンテンツの企画を手掛ける「VIV Technologies」と共同制作した、迫力ある映像演出により、観客を圧倒的な没入体験へと誘います。

本施設は、パソナグループが推進するアートを軸とした地方創生事業の一環として位置づけており、淡路島において、新たな滞在価値と交流機会を創出し、地域の魅力向上と持続的なにぎわいづくりに貢献してまいります。

※1 NATUREVERSE（ネイチャーバース）とは、パソナグループが目指す、人と自然、テクノロジーが共生し、人々が思いやりの心でつながることで、一人ひとりの、社会の、地球のWell-beingが実現した、真に豊かな世界

※2 文化庁「文化に関する世論調査 -ウェルビーイングと文化芸術活動の関連-」（2022年3月31日）

※3 手塚治虫の「塚」は、正しい表記は旧字体となります。インターネット等電子媒体においては、文字化けする恐れがありますので 新字表記でお願いします。【※旧字：塚 】

■『PASONA HARBOR STAGE』 概要

◆開設：

2026年7月17日（金）

◆場所：

兵庫県淡路市岩屋2942-39

※当社施設「THE PASONA natureverse retreat」（https:// thepasona.com/）に隣接

◆用途：

各種イベント、コンサート等の会場、その他多目的スペース

※各種エンターテイメント等の会場として、利用可能

◆構造：

階段コンクリート

◆床面積：

観覧席：900平方メートル ・舞台：600平方メートル

◆設備：

＜スクリーン＞高さ8m×幅33m

＜プロジェクター＞4万ルーメン級(大阪・関西万博 ベルギー館使用機)×3機

◆客席：

550席

◆アクセス：

〈車でお越しの方〉神戸鳴門自動車道 淡路I.Cより5分

〈高速バスでお越しの方〉高速バス停「岩屋中学校前」より徒歩すぐ

〈船でお越しの方〉高速船「淡路ジェノバライン」岩屋港 より徒歩18分

◆URL：

https://pasonaharborstage.com/

◆運営：

株式会社ニジゲンノモリ

◆お問合せ：

株式会社ニジゲンノモリ パソナハーバーステージ担当

Mail harborstage@pasonagroup.co.jp

【こけら落し公演『ネイチャーバース ～誕生～』概要】

◆日時：

2026年7月17日（金）より日没後に開催

開場／19時00分 開演／19時30分

※季節によって変動。詳細は公式HPをご確認ください

◆費用：

・本公演（アーティストによるライブパフォーマンスと映像演出）

金土日月、祝日：大人／2,000円、小人／1,000円

・映像上映（アーティストの出演は無し、映像演出のみの上映）

火水木：大人／1,000円、小人／500円

※上記金額は全て税込

※大人は12歳（中学生）以上、小人は5歳～12歳未満、5歳未満は無料

◆URL：

https://pasonaharborstage.com/(https://pasonaharborstage.com/)

◆PV：

https://youtu.be/y2SMfQlV3YI

(C)Tezuka Productions