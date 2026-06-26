紀田基邦1st写真集『Love Yourself』先行カット第2弾を公開！白衣姿とは一味違った新たな魅力がたっぷり！写真集発売記念イベントも申込締切残りわずか！

THE BEAUTE CLINIC

「THE BEAUTE CLINIC」（ザ・ボーテクリニック／所在地：東京都渋谷区）院長であり、“ヒアルロン酸の魔術師”としても知られる美容外科医・紀田基邦による、2026年7月17日(金)に発売予定の、1st写真集『Love Yourself』より、追加の先行カットを一部公開します。

本写真集は、THE BEAUTE CLINIC院長であり、“ヒアルロン酸の魔術師”としても知られる美容外科医・紀田基邦の初となる写真集です。

『Love Yourself』というタイトルに込められた「自分を愛することが美しさの本質である」という想いをテーマに、紀田基邦がこれまでの歩みや自身の変化、そして“自分を受け入れ、前に進む姿勢”を表現した一冊となっています。

また、医師による写真集発売という異例の取り組みとして注目を集めている本作では、紀田基邦の素顔や美意識に迫る内容に加え、自身の整形箇所や美容メンテナンスに関する初公開情報も収録。

発売前から大きな関心が寄せられています。

この度、そんな本作の魅力を一足先にお届けする、追加の先行カットを一部公開します。

紀田基邦1st写真集『Love Yourself』より未公開カットを追加公開！

今回新たに公開した未公開カットでは、黒縁メガネをかけてくつろぐ貴重なオフ感のあるカットや、花を片手にスーツ姿でアンニュイな雰囲気を感じさせるカット、夕日を背にこちらを見つめるカットや、さらに、鍛え上げられた肉体美で後ろ姿からも大人の色気を感じさせるカットなど、美容外科医である紀田基邦の白衣姿とはまた一味違う、新たな魅力が詰まっています。

ALL私服姿で撮影に挑んだ、ありのままの紀田基邦をたっぷりとお楽しみください。

写真集発売記念トークショー＆お渡し会、好評申込受付中！

紀田基邦1st写真集『Love Yourself』の発売を記念し、東京・大阪にて開催される刊行記念トークショー＆お渡し会のお申し込みが現在好評受付中となっています。

1冊券では、紀田基邦本人から写真集を直接手渡しする特典が受けられるほか、2冊券では事前サイン入り本に、紀田基邦がその場で宛名を入れ直接手渡しする特典がついています。

また、3冊券では写真集を直接手渡しする特典に加え、ご自身のスマホで2ツーショット写真を撮影いただくことができます。

そして、5冊券では2ショット写真撮影、事前サイン入り本にその場で宛名を下記直接手渡しする特典に加え、紀田基邦本人との握手や、限定トークショーへの参加が可能な豪華特典がついてきます。

トークショー内では、ファンの方から寄せられた質問に紀田基本人が直接答えるQ&Aコーナーも予定しており、ここでしか聞けない貴重なトークをお楽しみいただけます。

イベントへのご参加は、期間中に蔦屋書店オンラインにて特典チケット付き写真集をご予約・ご購入いただいた方が対象となります。詳細は、各イベントページをご確認ください。

なお、申し込み期間について、東京会場は【2026年6月30日(火)23:59】まで、大阪会場は【7月5日(日)23:59】までとなっています。

紀田基邦史上“最も近い距離”で会える、貴重な特典を様々ご用意しておりますので、是非この機会をお見逃しなくご参加ください。

＜対象商品＞

・紀田基邦 1st写真集『Love Yourself』

税込：3,850円（本体3,500円+税）

＜各参加費と特典内容（チケット全４種）＞

■1冊券 3,850円(税込)

・サインなし本１冊をご本人よりお渡し

■2冊券 7,700円(税込)

・事前サイン入り本１冊に宛名を入れてご本人よりお渡し

・サインなし本1冊をスタッフよりお渡し

■3冊券 11,550円(税込)

・スマホ2ショット撮影1枚

・サインなし本1冊をご本人よりお渡し

・サインなし本2冊をスタッフよりお渡し

■5冊券 19,250円(税込)

・トークショーにご招待

・事前サイン入り本1冊に宛名を入れてご本人よりお渡し

・サインなし本4冊をスタッフよりお渡し

・スマホ2ショット撮影1枚

・握手

※20分のトークショー後、順次サイン書き・2ショット撮影・握手を行います。

■東京開催

日時：2026年7月17日(金)13:00～

会場：六本木 蔦屋書店 2階SHARE LOUNGE内イベントスペース

お申込み期間：2026年5月18日(月)10:00～6月30日(火)23:59

イベントページ：https://eventmanager-plus.jp/get/d440f6839f45b281208034d11ba779ea94f66b86d03177043745b13573a95013

■大阪開催

日時：2026年7月18日(土)12:00～

会場：梅田 蔦屋書店 SHARE LOUNGE＜スカイエリア＞

お申込み期間：2026年5月18日(月)10:00～7月5日(日)23:59

イベントページ：https://eventmanager-plus.jp/get/f5bde4ec5f9d6046a10658500340ac26f2dda2b73f4e9c2a2791d3ddac06a9ff

※先着での受付となるため、お申込み期間内に関わらず、予定枚数に達し次第販売を終了させていただきます。予めご了承ください。

※イベント参加方法・注意事項等の詳細は、各イベントページをご確認ください。

※通常販売分には、イベント参加特典は含まれません。

通常販売

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/439116759X/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18537184/

ほか、全国の書店・ネット書店、各ECサイトにて予約購入受付中

■写真集概要

書名：紀田 基邦 1st写真集『Love Yourself』

著者：紀田 基邦

定価：3,850円（税込）

発売日：2026年7月17日（金）

体裁：96ページ／B5判

※本写真集は全国の書店・ネット書店等で販売予定です。お取り扱い状況につきましては、お近くの書店または各販売サイトにてご確認ください。

※発売日は地域・店舗により異なる場合がございます。予めご了承ください。

プロフィール

紀田 基邦（きだ もとくに）

THE BEAUTE CLINIC院長。

ヒアルロン酸注入を軸に、患者さま一人ひとりの骨格や表情筋の動きまで見極めながら、お顔全体のバランスを整える「カスタマイズヒアル」を得意とする。

SNS発信にも力を入れており、Instagramフォロワー数は美容外科医の中で日本一* を誇る。美容医療の正しい知識発信に加え、「自分を愛することが美しさの本質」という思想のもと、多くの支持を集めている。また、オンラインサロン「KIDALAB」も運営している。

・公式SNS

Instagram https://www.instagram.com/dr.kida/

TikTok https://www.tiktok.com/@dr_kida

YouTube https://youtube.com/channel/UCGZSzW70qBDmbtTk_2fJITQ?si=wqcHlTHWDk4j8HJ9

X https://x.com/Dr_Kida_

*2026年6月時点、国内美容外科医のInstagramフォロワー数を自社調査により比較

■THE BEAUTE CLINIC

所在地：〒150-0031東京都渋谷区桜丘町3番地4号渋谷サクラステージSAKURAテラス402

代表者：院長 紀田 基邦

診療科目：美容外科、美容皮膚科

休診日：不定休

診療時間：10:00～19:00（完全予約制） ※当院の施術は自由診療です

設立：2025年7月

公式サイト https://thebeauteclinic.jp/

オンラインサロン「KIDALAB」 https://lounge.dmm.com/detail/8843/

公式Instagram https://www.instagram.com/the_beauteclinic

【報道関係の皆様によるお問合わせ先】

『THE BEAUTE CLINIC』PR事務局（株式会社 Creative Group 内）

TEL：03-6380-8937

MAIL：thebeauteclinic-pr@creativegroup.co.jp