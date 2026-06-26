【北湯沢　森のソラニワに夏が来た!!】

野口観光マネジメント株式会社

こんにちは！野口観光マネジメント株式会社 北湯沢森のソラニワです！

７月２３日よりお子様大興奮のビックイベントが始まります。

今年も暑さの厳しい夏がやってきますね。

「外遊びは暑さで体調を壊さないか心配。」「家の中だと元気があり余っている。」

そんなお悩みのパパママに朗報です！

当館では、2026年７月23日より涼しい室内で思い切り体を動かせる夏のイベント開催！

その名も【夏のインドア大冒険！「ふわふわパーク＆ブロック建築」】です!!

このイベントでは、お子様に大人気のビッグサイズのふわふわ遊具を設置。

さ・ら・に・ふわふわパークには段ボールブロックを活用したクラフト体験ができる遊び場も併設。

ブロックで自分だけの家を作ったり、自分で作った工作とスタッフの持つコインを交換して、集めたコインで景品と交換する取引を体験できます♪

現在、「ふわふわパーク＆ブロック建築」の入場券と、屋内遊具施設「ア・ソ・ボーヤ」の入場券もついた、1日中楽しめるプランも販売しています！

このプランでご宿泊のお客様は入場料がかかりません。ぜひご利用ください。

また、当館の大人気施設ア・ソ・ボーヤには親子で乗れるくるくるカートやトランポリンまた、2歳以下の小さなお子様も安心して遊べるスペースもご用意しています。

【開催期間】： 2026年7月23日（木）～ 2026年8月31日（月）

【営業時間】： 10:00～20:00（最終入場時間19:30）

※日にちにより変更となる場合があります。

【入場料金】：お一人様500円（税込） ※大人1名様に対し小学生以下1名様無料

【場所】：きたゆざわ森のソラニワ 1階イベントホール「SAEZURI」

※ご宿泊者様は翌朝チェックアウト後も翌日の20：00まで引き続きご利用可能です。

※ご宿泊者以外の方もご利用いただけます。

※入場券付き宿泊プランでご宿泊のお客様は入場料金はかかりません。

この夏は暑さの心配も体調の心配もない、涼しいふわふわパークに遊びに来ませんか？

パパママも涼しい屋内でお子様を見守ることができます。

日帰りでご利用のお客様も大歓迎です!!

1日中ワクワクの大冒険をしにぜひご家族でソラニワにお越しください♪

スタッフ一同心よりお待ち申し上げます。