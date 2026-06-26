三晃金属工業の「ナレカン」活用事例を公開｜ナレッジ管理成功の秘訣

株式会社Stock

株式会社Stock（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤村 大輔、以下「当社」）は、三晃金属工業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：青木 栄一、以下「三晃金属工業」）が、当社のナレッジ管理ツール「ナレカン」を活用したナレッジ共有の取り組みについて語る、導入事例のインタビュー動画および記事の公開をお知らせいたします。

動画で見る｜三晃金属工業の「ナレカン」活用事例

本事例では、全社の業務効率化を推進するプロジェクト組織「BPX班」の皆さまに、「ナレカン」導入の背景や選定理由、活用方法、導入後の変化についてお話を伺いました。

三晃金属工業が語る、「ナレカン」の効果

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=S2BVIDqOefk ]

三晃金属工業では、現場のノウハウがベテラン社員をはじめとした各人の頭のなかや、メール・チャットといったフロー情報に埋もれてしまっていました。また技術資料や営業資料が各所に散在し、「必要な情報を探すのに時間がかかる」「各地で同じような質問を繰り返してしまう」点が課題でした。

こうした課題を解決するため、複数のナレッジマネジメントツールを比較検討しました。その結果、直感的なUIやAI検索機能、「質問と回答」のやり取りを蓄積できる点を評価し、「ナレカン」を導入しました。

とくに社内で重宝されている「社内知恵袋」の活用では、質問者・回答者の両方による配慮ある運用と、経営層による後押しが成功要因となっています。

その結果、若手社員の疑問の早期解消やスキルアップが促進されています。さらに、実務者同士で知見を共有する文化が醸成されつつあり、支店や部署を越えて「知恵を出し合う組織風土」の形成にも寄与しています。

ナレッジ管理ツール「ナレカン」とは

三晃金属工業さまの導入事例 :https://www.stock-app.info/narekan/customer-voice/sanko/詳細は、インタビュー記事をご覧ください。

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

『非IT企業』の方が、一切迷わず「ナレッジの集約」「高精度検索」できます。さらに、最新の「生成AI機能」の活用により「ナレッジ蓄積に巻き込まれていく仕組み」「ナレッジが、"正確"で"フレッシュ"であることが担保される仕組み」が実現します。

「ナレカン」は業界・部署問わず多くの企業さまに導入されており、まさに100人～数万人規模の企業さまのナレッジ管理ツールの、決定版ともいえるプロダクトです。

会社概要

「ナレカン」の詳細はこちら :https://www.narekan.info/

- 社名：三晃金属工業株式会社- 代表者：代表取締役社長 青木 栄一- 設立：1949年6月- 所在地：東京都港区芝浦四丁目13番23号 MS芝浦ビル11F- 従業員数：507名（2026年3月末）- 事業内容：屋根並びに各種建材・塗装などの製造・加工・施工・販売及びこれらに附帯する建設工事の設計・請負事業- URL：https://www.sankometal.co.jp/

- 社名：株式会社Stock- 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔- 設立：2014年4月- 所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階- 許認可：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015- 事業内容：ナレッジ管理ツール「ナレカン」、情報共有ツール「Stock」の企画‧開発‧ 運営‧販売- URL：https://www.stock-inc.co.jp/