今キテる！メキシカンカテゴリーが新たにOPEN！太陽と色彩が織りなす世界へ。

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、新たにメキシカンカテゴリーをOPENしました。

メキシカンカテゴリーへ :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mexican

パーフェクトスペースカーテン館は、今回新たにメキシカンカテゴリーをOPENいたしました。鮮やかな色彩、伝統的な織物、そして陽気な空気感。そんな、太陽のエネルギーを感じるような明るく個性的な空間を演出してくれる当店自慢のカーテンたち。日々の暮らしに彩りと遊び心を添える、魅力あふれるカーテンの数々をぜひお楽しみください。

【ポイント】

1.メキシコ現地のデザイナーとのコラボレーション

メキシコシティを拠点に活動するデザイナー、Ana Requena。15年以上にわたりグラフィックデザインの第一線で活躍するデザイナーAna氏とのコラボレーション商品を展開いたします。そんな、現地の文化や自然からインスピレーションを受けた、本場ならではの感性が息づくコレクションをぜひ。

2.当店オリジナルデザイン

当店だけにしかないオリジナルデザインのカーテンを展開。メキシコの日常や街並みからインスピレーションを受け、当店のディレクターが世界観溢れる商品へと落とし込みました。ここでしか出会えない唯一無二のオリジナルカーテンをお楽しみいただけます。

【新作カーテン詳細】

まるでレゴブロックみたいなカラフルなメキシコの街並みをお部屋に ＜グアナファト＞ \8,600～ (税込)

モチーフを切り抜いた旗"パペルピカド"やメキシコ雑貨をごちゃっと飾り付けたら、そこには楽し気で陽気な世界が広がります。まるで好きなものに囲まれた、自分だけの「隠れ家」のよう。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mexican/ns_0493

メキシコの太陽のような明るいマスタードイエロー。伝統的なラグ柄＜ソル・アステカ＞ \9,800～ (税込)

メキシコのストーリーを纏ったカーテンで、毎日をもっと明るく、ワクワクした気分で過ごしませんか？ ウッド家具やサボテン、カラフルなメキシコ雑貨とも相性抜群。自分らしく飾り付けた「大好きな空間」を、もっと陽気で愛おしい場所へと変えてくれます。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mexican/ns_0491

日常を鮮やかに塗り替える、メキシコの太陽と大地を映した柄＜サンセットサラペ＞ \9,800～ (税込)

窓辺に掛けた瞬間、空気をガラリと変える存在感を放ちます。 鮮やかさの中に大人の深みを秘めたその佇まいは、まさに暮らしの「主役」。ほどよく光を遮る安心感に守られながら、圧倒的な色彩の美しさを心ゆくまでお楽しみください。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mexican/ns_0494

メキシコのユニークなモチーフを散りばめた、手刺繍風デザイン ＜オトミドリーム＞ \8,600～ (税込)

眺めているだけでにっこり笑顔になる、遊び心たっぷりのデザインです。温もりのある手刺繍風のデザインと、ふんわりナチュラルなピンク。 まるで空想の世界を旅しているような、やわらかな時間がゆっくりと流れ出します。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mexican/ns_0490

大地のぬくもり感じる、テラコッタレッド。アステカ模様を描いたカーテン＜ディアマンテ＞ \8,600～ (税込)

メキシコ・オアハカの地で古くから受け継がれてきたモザイク模様。階段状のモチーフやダイヤ柄を、グラフィカルに描き出したオリジナルデザインです。大地を思わせるテラコッタのベースカラーに、パッと目を引くアクセントカラーを効かせて。 規則的に並ぶカラフルな幾何学柄が、窓辺に楽し気なリズムを生み出します。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/mexican/ns_0489

お部屋を一気に陽気で温かみのある空間に変えてくれる、メキシカンカテゴリーのカーテン。 ユニークなモチーフや鮮やかな色彩は、毎日をちょっとワクワクした気持ちにさせてくれます。 あなたのお気に入りのデザインを窓辺に迎えて、特別な空間づくりを楽しんでみませんか？ こだわりの窓ぴったりサイズにお仕立てして、あなたのお手元へお届けいたします。

パーフェクトスペースカーテン館TOPへ :https://www.perfect-space.jp/

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社商材地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://tsuhan.tokyo/company/