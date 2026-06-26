7/7に創業11周年を迎えるクラスターが、初の中学・高校生限定メタバースコンテスト「cluster Innovation Cup for youth」の開催を発表

クラスター株式会社

2026年7月7日に創業11周年を迎えるメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、同社初となる中学生・高校生限定のメタバースコンテスト「cluster Innovation Cup for youth」の開催を発表いたします。2026年秋には全国規模の本大会を開催予定です。

また、本大会開催前にパイロット版として、一部の高校生を対象にプレ大会を実施いたしました。パイロット版は、生徒がメタバース技術を活用して地域課題に向き合い、チームで協働しながら成果物を創り上げる実践的な学びの場として企画されました。テーマは「地元をアップデートしよう ～私ならこういう街にしたい！～」。応募期間（4月20日～6月19日）を経て、2026年7月3日（金）にcluster内バーチャル会場にて受賞イベントの開催が決定いたしました。

開催背景

クラスターは創業以来、数多くのメタバースコンテストを開催してきました。その中でも、既存の制限なしコンテストにおいて多くの中学生・高校生が応募・入賞しており、次世代クリエイターが育つ土壌があることを実感してきました。

創業11周年の節目となる2026年、同社はclusterの教育分野への本格展開をあらためて宣言します。2026年度だけで100コマ超のclusterを使用した出前授業が実施・内定しており、DXハイスクール支援・NEXTハイスクール・不登校支援など対応領域も拡大中です。今回のコンテストは、こうした取り組みの集大成として、生徒が地域課題をバーチャル空間で表現・発信する場を用意するものです。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17626/table/447_1_a044f2979dbedfb429f225a27066baea.jpg?v=202606260552 ]

教育的意義と期待される効果

・探究学習との連動：地域課題の発見～解決策立案～制作まで、探究的な学びのプロセスを実体験

・デジタルスキルの習得：Unity等の実践的ツールに触れ、将来のキャリアにつながる技術力を育成

・チームワーク・協働力：チーム制作を通じて役割分担・計画遂行・問題解決を経験

・地域理解と地元愛の醸成：地元の魅力や課題を調べ、メタバースで表現することで地域への愛着を深める

※生成AI活用方針

生成AIの使用を認め、調査・リサーチやアセット制作（スクリプト、画像生成等）への活用をOKとする一方、使用の申告を義務化。AIに何を頼り、何を自力で解決したかを明確にすることを重視しています。

審査基準

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17626/table/447_2_b785e5460f27e6beb2717d028d372780.jpg?v=202606260552 ]

主なルール

著作権は応募者に帰属されます。

発表・広報目的での利用を許諾します。

外部アセットは無料のもののみ可です。

同一校から複数チーム参加可です。

cluster利用規約・ガイドラインを遵守してください。

授賞式概要

2026年7月3日（金）、cluster内のバーチャル会場にて受賞イベントを開催します。MCにはテレ朝公式VTuberの桜葉ハグ氏、クラスター社員エンジニアのはまぐりが登壇。審査員には代表取締役CEOの加藤直人をはじめ、執行役員の東峰裕之、Creators Guide編集長のFukuda、クラスター社CGチーム代表の小海 聡が参加いたします。

開催時間：16:00～17:00

開催場所：https://cluster.mu/e/ad64b817-6c68-409b-8bd9-e2dded868296

会場はこちら :https://cluster.mu/e/ad64b817-6c68-409b-8bd9-e2dded868296

MC

桜葉ハグ（さくらば・はぐ）

テレビ朝日公式VTuber。「世界のみんなとハグしたい！」をキャッチコピーに掲げ、唯一無二の可愛らしい声と、アニメ・ゲームへの深い愛を武器に精力的な活動を展開。デビューからcluster内での活動もメインとしてユーザーとのコミュニティを広げ、2025年からcluster公式番組『クラスターステーション』のMCを担当。

はまぐり

2024年に大学院を修了後、プラットフォームのエンジニアとしてクラスターに新卒入社。アバター商品化やAudioLink対応などに関わる。熱心なclusterユーザーでもあり、半年間で累計2000人のユーザーが参加しているcluster上の謎解きイベント『なぞとき解かナイト』を毎週開催している。ユーザーの声をプロダクトに反映させることをモットーに邁進中。

審査員

■クラスター株式会社

代表取締役CEO 加藤 直人（かとう なおと）

京都大学理学部で、宇宙論と量子コンピュータを研究。同大学院を中退後、約3年間のひきこもり生活を過ごす。2015年にVR技術を駆使したスタートアップ「クラスター」を起業。2017年、大規模バーチャルイベントを開催することのできるVRプラットフォーム「cluster」を公開。現在はイベントだけでなく、好きなアバターで友達と集まったりオンラインゲームを投稿して遊ぶことのできるメタバースプラットフォームへと進化している。2018年経済誌『ForbesJAPAN』の「世界を変える30歳未満30人の日本人」に選出。同じく2022年、2023年には「日本の起業家ランキング」のTOP20に2年連続で選出。著書に『メタバース さよならアトムの時代』（集英社/2022年）





■クラスター株式会社

執行役員 開発本部長 プロダクトマネージャー

東峰 裕之 （とみね ひろゆき）

サイボウズ株式会社、Qiita株式会社にて toB/toC プロダクトのUIデザインやプロダクトマネジメントを担当。

2018年12月からはメタバースプラットフォーム 『cluster』を運営するクラスター株式会社にて、クリエイターコミュニティの運営・プロダクトマネジメントを担当。2026年より執行役員。

■クラスター株式会社

開発本部 プロダクト開発グループ カスタマーサポートチーム

fukuda （ふくだ）

建築系の大学院を卒業後、建築専門誌の編集者を経てクラスターに入社。クリエイター向けメディア「Creators Guide」の企画・執筆・運営、クリエイター向け施策の企画を担当。近年は教育事業にも携わり、Cluster Educators Guideの制作や教材開発のほか、自ら学校で授業を行う機会も多い。

■クラスター株式会社

法人事業本部 CG制作グループ 第一CRセンター

小海 聡(こかい あきら)

高校卒業後、CGに興味を持ち上京。その後アメリカに渡りCG制作を学ぶ。株式会社スクウェアに転籍し、キャラクターモデラーとしてキャリアをスタート。ゲーム業界に25年以上在籍後、2024年1月にクラスター社に入社。法人事業本部に所属し、様々なクライアント様の要望に合わせた会場制作を担当。

■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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