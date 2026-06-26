ゴルフパフォーマンス巣鴨店 体験レッスン再開のお知らせ

株式会社ゴルフパフォーマンス

東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県など全国28店舗を展開し、5ラウンド以内に100切り出来なければ全額返金保証で有名なゴルフスクール「ゴルフパフォーマンス」は、好評につき新規受付を停止していた巣鴨店の体験レッスンを再開しました。ゴルフパフォーマンスは、全てのゴルファーの100切り達成を目指し、延べ100,000人以上のゴルフに悩むお客様の上達に貢献している、今一番勢いのある完全個室・マンツーマン型のゴルフスクールです。

- ゴルフパフォーマンス巣鴨店の体験レッスンが再開します。

このたび、ゴルフパフォーマンス巣鴨店では、多くのお客様からのご要望にお応えし、体験レッスンを再開いたしました。

「自己流の練習ではなかなか上達できない」

「100切りを達成したい」

「飛距離が伸びない」

「スコアが安定しない」

そんなお悩みを抱えるゴルファーの方に向けて、当店では一人ひとりの課題を分析し、

最短で上達を目指すためのマンツーマンレッスンをご提供しています。



体験レッスンでは、スイング診断や現状の課題分析を行い、スコアアップに必要な改善ポイントを分かりやすくご提案。

初心者の方から競技志向のゴルファーまで、それぞれのレベルに合わせたアドバイスを受けることができます。

体験レッスンで得られること

・自分のスイングの課題が明確になる

・スコアアップへの具体的な道筋が見える

・飛距離アップのための改善ポイントが分かる

・プロコーチによるマンツーマン指導を体感できる

「もっと早く受ければよかった」

「自分では気づけなかった課題が見つかった」

といったお声も多数いただいております。



＞無料体験レッスン予約はこちら(https://reserve-golfperformance.com/visitor/reserve.php?cv=v&ls00=4644&type=&cu58=prtimes&st00=35#inputform)



ゴルフシーズンをより充実したものにするために、この機会にぜひ体験レッスンへご参加ください。

スタッフ一同、ご来店を心よりお待ちしております。

- 【ゴルフパフォーマンス巣鴨店の店舗詳細情報】

住所：〒112-0011 東京都文京区千石4-33-14 大河原ビル 1F

設備：マンツーマン1打席、スイング解析器（ARTRAY-Swing）、弾道測定器（FlightScope Mevo+）





体験レッスンをご希望の方は、下記予約専用フォームより、どうぞお早めにレッスン予約をお取りくださいませ。

＞無料体験レッスン予約はこちら(https://reserve-golfperformance.com/visitor/reserve.php?cv=v&ls00=4644&type=&cu58=prtimes&st00=35#inputform)

- ゴルフパフォーマンスとは？

ゴルフレッスンスクール「ゴルフパフォーマンス(https://golfperformance.jp/）」とは、ティーチングプロが統一した上達理論でレッスンを行う、ゴルフレッスンスタジオです。

2015年に千葉店に一号店を開業して以来、累計会員数10,000名、クラブフィッティングの受講者数6,000名を突破し、完全個室のマンツーマンゴルフスクールでは店舗数、会員数、レッスンの満足度ともに日本有数の規模を誇っています。今後は全国展開を進め、2027年までに100店舗の店舗数を目指し、「ゴルフ業界を革新する」サービスの実現を目指していきます。



「5ラウンド以内にスコア100が切れなければ全額返金」というユニークな独自サービスを展開しており、1,000人による意向調査で、ゴルフスタジオランキング14部門でNo.1に輝いた(※)ゴルフレッスンスクールです。

ゴルフパフォーマンスは、ゴルフレッスンスクールの展開だけでなく、所属ティーチングプロと、古閑美保プロとの公演イベントの開催や、

日本最大級のゴルフメディア「ゴルフの学校(https://golf-gakko.com/)」の監修なども行っております。

監修記事例: https://golf-gakko.com/golfschool-tokyo-14785

- 「ゴルフパフォーマンス」のお問い合わせ先

ゴルフパフォーマンスは、お申し込みページ(https://reserve-golfperformance.com/visitor/reserve.php?ls00=48&type=&cu58=prtimes&st00=49#inputform(https://reserve-golfperformance.com/visitor/reserve.php?ls00=48&type=&cu58=prtimes&st00=49#inputform))や、下記のお電話番号からお申し込み頂くことができます。

電話番号:03-5295-7332（24時間受付）

- ゴルフパフォーマンス店舗一覧

↓巣鴨店の店舗ページはこちら

https://golfperformance.jp/school/sugamo/



↓ゴルフパフォーマンス店舗一覧

https://golfperformance.jp/school/

- 会社概要・サービス概要

会社名：株式会社ゴルフパフォーマンス

事業内容：ゴルフレッスン、フィッティングサービスの提供、ゴルフクラブの販売

設立：平成27年2月

所在地：〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町９番９号 三廣ビル2F

代表者：代表取締役 小原 大二郎

会社・サービスHP：https://golfperformance.jp/

監修メディア：「ゴルフの学校(https://golf-gakko.com/)」