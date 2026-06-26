初夏にぴったりな“果実をかじったような濃厚な味わい”を実現！「セブンプレミアム 濃いグァバサイダー 500ml」が登場！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「セブンプレミアム 濃いグァバサイダー 500ml」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて6月23日（火）より順次発売しております。

本商品は、グァバの果実をかじったような濃厚な味わいを追求した炭酸飲料です。「濃いサイダーシリーズ」ならではの贅沢な果実感と、シュワッと弾ける爽快な飲み心地を両立し、リフレッシュシーンにぴったりな一本に仕上げました。鮮やかなパッケージデザインで、見た目からも爽やかさを感じられるドリンクです。

最先端技術を惜しみなく使用した「濃いサイダーシリーズ」！

■セブンプレミアム 濃いグァバサイダー 500ml

価格：118円（税込127.44円）

発売日：6月23日（火）～発売中

販売エリア：全国

トロピカル気分を楽しめるグァバフレーバーが仲間入り

暑さが増す初夏に、南国気分を誘うトロピカルフルーツ「グァバ」をサイダーに仕立てました。ピンクとグリーンの鮮やかなパッケージに加え、濃厚で華やかな味わいが特長です。仕事帰りの一杯や、気分転換したいひとときにもぴったり。シュワッと爽快な炭酸とともに広がるトロピカルな香りが、暑い季節を心躍る気分で彩ります。

担当者コメント

ひと口飲んだ瞬間に、グァバをかじったような果実感が広がり、炭酸の爽快感とともに楽しめる味わいにこだわりました。果実をほおばったような満足感をお届けしたいという想いで開発を進めました。「濃いサイダーシリーズ」としての新たな進化を通じて、日常の中で気軽に気分を切り替えられる一品に仕上げました。暑い季節のリフレッシュタイムにお試しください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。