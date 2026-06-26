【アバンギャルディ】オフィシャルストア新商品＆FREAK′S STORE別注アイテムが本日18時より販売開始！

株式会社SUPER MARKIT

“魅力あるヒト・モノ・コト”の価値を最大化し、ユーモアで新たな可能性を創造する──

「ユーモアで世界を変える」をミッションに掲げる株式会社SUPER MARKIT（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：秋山 真哉）は、「アバンギャルディ」新商品全4アイテムを、「アバンギャルディ オフィシャルストア」にて販売開始いたします。

【AVANTGARDEY 新商品紹介】

公式ECサイト：「アバンギャルディ オフィシャルストア」

6月26日(金)18:00～販売開始！

URL：https://avant-gardey.shop-pro.jp(https://avant-gardey.shop-pro.jp)

アバ子巾着

アバ子のフェイスデザインが目を引く、かわいらしい巾着が登場！小物やコスメ、モバイルアクセサリーなどを収納するのにぴったりなサイズ感で、普段使いにも大活躍。バッグの中に入れて持ち歩けば、いつでもアバ子と一緒にお出かけ気分を楽しめます。

サイズ：18cm × 18cm

価格：\1,800（税込）

ドット柄トートバッグ

アバ子のデザインをあしらった、ポップな水玉柄のトートバッグが登場！普段使いしやすいサイズ感で、お買い物やお出かけはもちろん、ライブやイベントにもぴったり。たっぷり収納できるので、荷物が多い日でも活躍するアイテムです。

サイズ：本体 37cm × 42.5cm 持ち手：14.5cm 内部ポケット：15cm × 12cm

価格：\3,200（税込）

【店舗販売情報】

「アバ子巾着」「ドット柄トートバッグ」は、以下のFREAK'S STORE店舗でも順次販売されます。

・FREAK'S STORE MEN'S +ANDY FREAK'S STORE

・FREAK'S STORE 天王寺MIO店

BUZZ RUNNER靴下

ヘビロテ確定の中毒曲【BUZZ RUNNER】をテーマにしたソックス！！ライブはもちろん、普段使いにも取り入れやすいデザイン。足元から気分を盛り上げてくれる、ヘビロテ必至の一足です。

【こちらは予約商品です】

※7月下旬以降に順次発送となります。

ボディカラー：スミ

サイズ：M（22-24cm）/ L（25-27cm）

価格：\2,200（税込）

【あわせてチェック！】BUZZ RUNNER ビッグシルエットTシャツ

話題の楽曲「BUZZ RUNNER」をテーマにデザインされた、先日販売開始のオフィシャルTシャツ。

ボディカラーはブラックよりもやわらかく、ほどよく色落ちしたようなスミカラー。

BUZZ RUNNER靴下とのコーデにもぴったりです！

【予約商品/7月中旬以降発送予定】

価格：\4,800（税込）

【FREAK'S STORE別注アイテム】

アバンギャルディ × SAUVENIR × FREAK'S STORE

アバンギャルディ × SAUVENIR × FREAK'S STORE 別注 オールナイトサウナ 蓄光 バックプリント クルーネックTシャツ

人気のサウベニアコラボシリーズから、話題のダンスパフォーマンスグループ『アバンギャルディ』とのコラボレーションが実現。

フロントにはさりげないワンポイント刺繍を配置し、シンプルながらも存在感のある仕上がり。

※本アイテムはFREAK'S STOREでも販売。

オフィシャルストアで購入する :https://avant-gardey.shop-pro.jp6月26日(金)18:00～販売開始！公式ECサイト：「アバンギャルディ オフィシャルストア」

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram：https://www.instagram.com/freaksstore_official/

サウナーのためのブランド「SAUVENIR（サウベニア）」と、クリエイターズ・ファイルの人気キャラクター、「サウナ田ヒロユキ」、そしてアバンギャルディがFREAK'S STOREに集結。サウナカルチャーとダンスの"熱"を詰め込んだスペシャルアイテムも、本日販売されました！

FREAK'S STOREコラボ特設ページ：

https://www.daytona-park.com/feature/1096707

※コラボページ内では、アバンギャルディとサウナ田ヒロユキの「BUZZ RUNNER」コラボムービーも公開中！ぜひご覧ください。

アバンギャルディ

振付師、akaneプロデュースにより結成されたダンスチーム。

2022年2月に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。

2023年にはAmerica‘s Got Talent決勝に日本人で10年ぶりに進出。

SNSでは総フォロワー数が500万人以上となり、 アジアツアーや日本ツアーを開催している。

・アバンギャルディ｜オフィシャルストア ：https://avant-gardey.shop-pro.jp/(https://avant-gardey.shop-pro.jp/)

・アカネキカク｜オフィシャルサイト：https://akanekikaku.com/

・AVANT GARDEY｜公式インスタグラム：https://www.instagram.com/avantgardey_/(https://www.instagram.com/avantgardey_/)

・AVANT GARDEY｜公式TikTok：https://www.tiktok.com/@avantgardey_(https://www.tiktok.com/@avantgardey_)

・akanekikaku｜avantgardey YouTube：https://www.youtube.com/@avantgardey(https://www.youtube.com/@avantgardey)

【会社概要】

社名：株式会社SUPER MARKIT

URL：https://supermarkit.jp/

設立: 1986年4月11日

資本金： 1,800万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル8F

TEL：03-5614-0218 FAX：03-5614-0219

事業内容： オリジナルグッズ企画制作・販売、イベント企画・運営、ECサイト企画・運営、地方創生事業、販路開拓、SNSアカウント開発・運用等