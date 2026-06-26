コミックライドivy新刊情報！『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １』をはじめ、3作品が6月29日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2026年6月29日(月)に、コミックライドivy『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １』『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です ４』『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～ 8』を発売いたします！

書籍情報

不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く～咲き誇る純愛の花～ １

漫画：紺子ゆきめ ／ 原作：瑪々子

ISBN：9784867169919

定価：792円（本体720円＋税10％）

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2135

あらすじ

魔法学校でも有名な落ちこぼれシルヴィアは、

幼い頃から仲の良い婚約者のランダルに支えられ、心無い言葉にも負けずに学生生活を送っていた。

しかし、信頼を寄せていた彼の浮気現場を目撃してしまい、一気に絶望の淵に立たされてしまう。

そんな時、満天の星の下、彼女の人生を変える出会いが訪れる--

※WEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.34～vol.36、vol.38～vol.40」同単話版1話～6話までを収録しています。

1話試し読み :https://comicride.jp/episodes/d472f8821a4b0

特典情報

▼特典情報の詳細はこちらから！

https://release.comicride.jp/comics/news/344

不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です ４

漫画：出迦オレ 原作：ももよ万葉

ISBN：9784867169902

定価：792円（本体720円＋税10％）

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2137

あらすじ

長官室が追う案件について、

「聖遺骸」がカギを握ると判明し

神殿へ急ぐ長官室ご一行!

納品物の中から怪しい品物を捜し出すためオフィーリアに加え、

兄ベルナルドも引き連れられた。

果たして神殿の中の“嘘”を発見できるのか――!?

嘘を見抜く令嬢×嘘嫌い公爵

震えるロマンス(?)コメディ第4巻!!

※WEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.33～vol.36、vol.38～vol.40」、同単話版16話～21話を収録しています。

1話試し読み :https://comicride.jp/episodes/f4b79fa1e07f7

▼特典情報の詳細はこちらから！

https://release.comicride.jp/comics/news/346

私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～ 8

漫画：たまゆき 原作：藍上イオタ キャラクター原案：双葉はづき

ISBN：9784867169896

定価：792円（本体720円＋税10％）

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2136

あらすじ

親善交流パーティーでの一件以降、イリスとレゼダの間には気まずい空気が流れていた。

ぎこちないまま『藍の山』で開かれた

守護宝石探しに参加することに――。

そこでイリスは大きな卵を発見し事態は急変…?

新たな出会いが待っている!?

悪役令嬢のメリバ回避ラブコメディ第8巻！

※WEBコミック誌「コミックライドアイビーvol.34～vol.40」、同単話版41話～45話までを収録しています。

【藍上イオタ先生 原作作品連続刊行記念・応募者全員プレゼントキャンペーン】

6月29日発売『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～ 8』、7月31日発売『ひねくれ公爵は呪われ乙女に口説かれる 1』２作品の帯に付いている応募券をお送りいただいた方へ、チェキ風カードセットをプレゼント！

詳細は上記２作品の帯をご確認ください！

1話試し読み :https://comicride.jp/episodes/0e09eb2308b03

▼特典情報の詳細はこちらから！

https://release.comicride.jp/comics/news/345

コミックライドアイビー（ivy）

あなたと物語をつなぐWEBコミック誌

『私が聖女？いいえ、悪役令嬢です！～なので、全員破滅は阻止させていただきます～』『心を閉ざした公爵閣下と婚約したはずなのに、なぜか大切にされてしまってます!』など人気作品多数！

2026年3月に創刊3周年を迎えたコミックライドアイビー（ivy）は、これからもたくさんの物語を紡いでいきます。

コミックライドivy（アイビー）：https://ivy.comicride.jp/

コミックライドivy（アイビー）編集部X：https://x.com/comicride_ivy

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