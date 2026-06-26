1万人の頂点をめざす「忍JAPANカップ」全国大会出場者が決定＆公式アンバサダー『SASUKE』常連・日置将士選手による挑戦動画第2弾を公開

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/921_1_be3654f7e963532e134fcc4ccc033aba.jpg?v=202606260552 ]「忍JAPANカップ」全国大会出場者が決定＆公式アンバサダー『SASUKE』常連・日置将士選手による挑戦動画第2弾を公開

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」(https://www.ninja9.jp/) では、日頃のレッスンの成果を競い合う一大イベント「忍JAPANカップ」(https://www.ninja9.jp/fs/lp/nin-japan-cup/)の予選大会を終え、全国大会出場者が決定いたしました。

このイベントは子どもたちが忍者ナインのレッスンで鍛えた忍者ドリルをもとに、サーキット形式で最速タイムを競い合う熱き大会です。「自分の限界に挑戦していくところ」や「一発勝負」という点で『SASUKE』と非常に高い親和性を持っています。そのため、忍者ナインの生徒たちの「パパ世代」であり、『SASUKE』常連選手である日置将士氏に、子どもたちの挑戦を一緒に盛り上げていただきたいという強い想いから、公式アンバサダーを務めていただいております。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d6Ps71y_NKE ]



ニュース１. 今年の全国大会出場者が決定！8月2日（日）にいざ決戦

コンマ数秒の激戦を勝ち抜いた精鋭が決定！8月2日(日)東京での全国大会へ！次年度へ向けた忍者修行開始＆スーパーキッズの軌跡を発信する公式Instagramも開設。

2026年の予選（ラボ大会）が終了し、全国大会への出場者が決定いたしました。年中から小学6年生まで各学年8名が選出され、全体の最速タイムは小学6年生が記録した「26秒50」でした。いくつかの学年では、通過ラインの8位と落選の9位の差がわずかコンマ数秒という非常に過酷な争いが繰り広げられました。予選を突破した精鋭たちが集う全国大会は、8月2日（日）に東京都内会場でリアル開催され、日置選手も応援に駆けつけます。



今年の予選では、子どもたちの目覚ましい成長とがんばりが見える結果となりました。全体として学年が上がるごとにタイムが短縮されており、特に未就学児（年中・年長）から小学校低学年にかけてのタイムの伸びが顕著に表れています。各学年で全国大会出場（8位以内）のボーダーラインとなったタイムは、小6・小5で約31.3秒前後、小4で約32.7秒、小3で約35.4秒、小2で約39.1秒、小1で約46.1秒、年長で約59.0秒でした。また、第1回チャンピオンの生徒は、小学5年生の学年トップかつ全体でも2位の好成績で順当に予選を突破しており、全国大会でのさらなる熱戦が期待されます。



「忍JAPANカップ」大会アンバサダー日置将士選手からの応援メッセージ

日置選手から、全国の挑戦者たちへ向けた熱いメッセージが届いています。

「普段の練習のときから本番を意識することが大事だと思いました。 練習のための練習ではなく、本番のための練習に励んでください。そうすれば全国大会に行けると思います！」

日置選手プロフィール

TBS『SASUKE』出場歴18回を誇る常連選手（第43回終了時点）。これまでに3rd STAGE進出9回という驚異的な安定感を誇り、「SASUKEワールドカップ2024」では日本代表（JAPAN Blue）にも選出されました。プライベートでは3児のパパであり、家族ぐるみでスポーツと挑戦を楽しんでいます。

ニュース２. 新動画公開！昨年の全国大会優勝タイムへの挑戦

「忍JAPANカップ」公式サイトにて、日置選手のコース挑戦動画第2弾を公開いたしました。今回は、第1回全国大会コースの優勝者・わたなべ はるひとくん（当時小学4年生）の記録「39.79秒」に日置選手が本気で挑戦します。日置選手の参考記録は42.98秒となっており、大人でも苦戦するコースに挑む姿は必見です。ぜひご覧ください。 そのほかの動画は「忍JAPANカップ」公式ページ(https://www.ninja9.jp/fs/lp/nin-japan-cup/)をご覧ください。

■「忍JAPANカップ」とは

子どもたちが忍者ナインのレッスンで鍛えた忍者ドリルをもとに、サーキット形式で最速タイムを競い合う熱き大会です。「走る・跳ぶ・投げる」などあらゆるスポーツの基礎となる9つの動きを駆使した7つの種目に次々と挑戦し、バランスよく鍛えられた力が試されます。全国1万人の頂点を制し、忍者の頂点を目指す子どもたちの熱い戦いが繰り広げられます。

挑戦の第一歩は「忍者ナイン」から！無料体験レッスン受付中

「忍JAPANカップ」への出場は忍者ナインの生徒であることが条件です。今年の過酷な予選を戦い抜いたスーパーキッズたちに続き、各教室ではすでに次年度の全国大会を見据えた本気の特訓が始まっています！「本番の舞台に立ってみたい」「運動に自信をつけたい」とお考えの皆さま、忍者ナインで一緒に熱い挑戦をスタートしませんか？現在、無料体験を実施中です（※一部教室を除く）。

▼無料体験のお申し込みはこちら https://www.ninja9.jp/



また、忍者ナインでは公式Instagramアカウント（@ninja9_official_1(https://www.instagram.com/ninja9_official_1/)）を新たに開設いたしました。生成AIの普及により知識の価値が変化する時代だからこそ、「感覚・神経（身体のインテリジェンス）」を磨くことの大切さを伝えていきます。一生モノの運動能力の土台を育てる忍者ナイン独自の価値や、リアルな成長実績（スーパーキッズの紹介）を発信してまいります。

忍者ナイン3つの特徴

１.誰でも上達するスポーツ科学に基づいたプログラム「忍者300」

「正しい身体の使い方とフォーム」を身につけ、スモールステップで成功体験を積み重ねます。「ドリル」で身体の使い方を学び、「ゲーム」で楽しく動作を定着させます。ドリルとゲームは合計300種類以上あり、誰でも遊びながら、正しい身体の使い方と自信を身につけられます。

２.チームプレイを通じて社会性を育てる「忍者バトル」

異学年混合でチームを組み、ゲーム形式で戦う忍者バトル。作戦を考えたり、異学年の中で自分の役割を考えるという経験を通じて、将来必要な社会性も養うことができます。

※忍者バトルは実施の無い教室もあります。

３.子どものやる気スイッチを入れるインストラクターの関わり

インストラクターは、単に子どもたちに動きを教えるだけではなく、子どもたちが自ら考えられるような働きかけを行います。また、上達度や性格など、一人ひとりに合わせた指導を行っていきます。

◇◇◇

忍者ナイン(R)(https://www.ninja9.jp/)

忍者ナインは、スポーツ科学に基づいた運動プログラムを提供する幼児・小学生向けのスポーツ教室で、全国で560以上※のラボ（教室）を展開しています。

すべてのスポーツの土台となる９つの基本動作（走る・跳ぶ・投げる・打つ・捕る・蹴る・組む・バランス・リズム）を、スポーツバイオメカニクスの研究成果を基に考案された300種類以上のプログラムにて段階的に習得する「忍者300」が特徴です。

また、異学年合同プログラム「忍者バトル」を通じてリーダーシップや年下の子を思いやる気持ち、チームで考える力など社会性や協調性を育て、脳科学を基にした30のゲームにより自分で考える力を育てます。

そのほか、動作分析シミュレーションシステム「スポーツ適性ナビ」を用い、子どもの運動能力を総合的に判断し、どんな競技に向いているかを診断します。

公式サイトURL：https://www.ninja9.jp/

※2026年2月末時点

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万8千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、『しあわせな未来を創る3つのチカラ（未知の世界へ踏み出す「自分力」、共に高め合う「共創力」、違う視点に立ち物事を考える「想像力」』を育んでいきます。そして、子どもたち自身で人生を切り拓く力を引き出し、世界中の子どもたちの夢と人生を応援していきます。公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2026年2月末時点