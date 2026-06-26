【全員もらえる！】藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム特製クリアファイルを手に入れよう！７月１８日（土）から生田緑地スタンプラリーを開催します!

川崎市

川崎市は、今年も、生田緑地内の施設を巡るスタンプラリーを、７月１８日（土）から実施いたします。

本スタンプラリーは、緑あふれる生田緑地とその周辺地域の魅力を知っていただくことを目的とした、毎年恒例のイベントです。生田緑地にある岡本太郎美術館、日本民家園、かわさき宙（そら）と緑の科学館、川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアムの４館と登戸行政サービスコーナーを巡ってスタンプを集めていただきます。

スタンプを３つ（３施設）集めると、毎年デザインが変わる、川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム特製クリアファイル（非売品）を贈呈。５施設全てのスタンプを集めると、ドラえもんぬいぐるみや、ミニチュア太陽の塔などが当たる抽選に応募ができます。

詳細は生田公式ホームページ又は、スタンプ台紙を御確認ください。

スタンプラリーの概要

問合せ先

▲3つ集めると「川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム特製クリアファイル（非売品）」を贈呈します。▲5つコンプリートで抽選に応募いただけます。スタンプラリー詳細 :https://www.ikutaryokuti.jp/stump2026(C) Fujiko-Pro- 期間令和８（２０２６）年７月１８日（土）～８月３０日（日）※スタンプ台紙の配布終了に伴い終了となる場合があります。また、施設により休館日及び開館時間が異なりますので御注意ください。- スタンプ台紙の設置場所実施する5施設の他、生田緑地東口ビジターセンター・生田緑地西口サテライト・生田緑地整備事務所・多摩区役所に設置する予定です。- 実施施設岡本太郎美術館、日本民家園、かわさき宙（そら）と緑の科学館、川崎市 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム、登戸行政サービスコーナー- 参加費用無料- Wチャンスの応募方法応募フォーム又は専用の応募ハガキによる応募となります。応募フォームは各施設で配布しているスタンプ台紙に記載がございます。専用の応募ハガキの配布は上記スタンプ台紙の設置場所で行っております。※Ｗチャンスの応募期限は、令和８（２０２６）年８月３１日（月）まで（消印有効）です。また、応募には、スタンプにデザインされたキーワードが必要です。※専用の応募ハガキでの応募の場合、８５円切手は御負担ください。- 実施主体生田緑地共同事業体〔指定管理者〕- 問合せ先生田緑地東口ビジターセンター（電話０４４-９３３-２３００）

川崎市建設緑政局緑政部生田緑地整備事務所 松本

電話 ０４４-９３４-８５７７