ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～」

株式会社オルトプラス▲SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯

■新イベント「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～」開催！

ある日のMAD TRIGGER CREW。

3人で夏の風物詩・線香花火を持ちながら、

より夏らしく派手なことをしたい、と見つけたのは

【サバイバルスイカ割り大会】。

大会の会場は、遊園地や動物園などが併設された巨大アミューズメントパーク！

園内をまわり、スイカを模した風船を割ってポイントを稼いでいく。

そして、最高得点の風船を狙い、

3人は猛獣のいる動物園エリアへと足を踏み入れる――！

【「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～」概要】

▼イベント開催期間

2026年6月26日（金）17時00分～2026年7月8日（水）10時59分

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯は、イベントチケット(赤)を手に入れ「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。

「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ Gコレクト」開催！

イベント期間中に同時開催されている「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ Gコレクト」では、「SSR【虎の相棒】碧棺左馬刻」「SSR【ライオンの相棒】入間銃兎」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【虎の相棒】碧棺左馬刻▲SSR【ライオンの相棒】入間銃兎

その他、イベント限定報酬カード「SSR【チーターの相棒】毒島メイソン理鶯」や「碧棺 左馬刻」「入間 銃兎」「毒島 メイソン 理鶯」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。

【「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年6月26日（金）17時00分～2026年7月8日（水）10時59分

◆ログインボーナスの実施

イベント開催にあわせて、「飛んで火に入る三竦み～M.T.Cのお通りだ～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

▼ログインボーナス実施期間

2026年6月26日（金）17時00分～2026年7月8日（水）10時59分

「June ナゴヤ Gコレクト」開催！

「SSR【Just a Dream】波羅夷空却」「SSR【Just a Dream】四十物十四」「SSR【Just a Dream】天国獄」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

【「June ナゴヤ Gコレクト」概要】

▼開催期間

2026年6月1日（月）00時00分～2026年6月30日（火）23時59分

▲SSR【Just a Dream】波羅夷空却▲SSR【Just a Dream】四十物十四▲SSR【Just a Dream】天国獄

■その他のキャンペーン

◆毒島メイソン理鶯 BIRTHDAY イベント

理鶯の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2026】毒島メイソン理鶯」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▼開催期間

2026年6月21日（日）00時00分～2026年6月27日（土）23時59分

◆伊弉冉一二三 BIRTHDAY イベント

一二三の誕生日を記念し、「SSR【バースデー2026】伊弉冉一二三」を獲得することができるGコレクトや、バースデー限定のデコステッカーが獲得できるイベントなどを開催しています。

▼開催期間

2026年6月22日（月）00時00分～2026年6月28日（日）23時59分

◆東方天乙統女 BIRTHDAY キャンペーン

乙統女の誕生日を記念し、「SR【バースデー2026】東方天乙統女」を獲得することができるGコレクトや、2025年バースデー絵柄のデコステッカーが獲得できるアイテムセットを販売しているほか、ビンゴミッションを開催しています。

▼開催期間

2026年6月24日（水）00時00分～2026年6月30日（火）23時59分

◆ストーリーカードキャンペーン～幻太郎・零～

新ストーリーカード「SSR【Workout】夢野幻太郎」と「SSR【Workout】天谷奴零」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.7)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.7)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▼開催期間

2026年6月25日（木）00時00分～2026年7月8日（水）23時59分

【タイトル概要】

【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日（木）

【価格】基本プレイ無料（アイテム課金型）

【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://x.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社、株式会社オルトプラス

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要

【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2020年1月10日

【URL】https://ideafplus.co.jp/

アイディアファクトリー株式会社 会社概要

【会社名】アイディアファクトリー株式会社

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋3‐1‐4 サンシャインシティ文化会館6F

【設立】1994年10月27日

【URL】https://www.ideaf.co.jp/