【最終報】推し活EXPO【夏】出展3日間で累計3,000リードを突破！オンラインガチャによる体験型ブースが大成功のうちに閉幕

株式会社on the bakery

マーケティング支援と独自のSaaSを開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：井戸 裕哉）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催された『推し活EXPO【夏】』への出展を、大成功のうちに終えましたことをご報告いたします。

最終日となる3日目も、オンラインガチャを軸とした体験型ブースに多くの来場者が訪れ、1,000件を超えるリード（見込み顧客情報）を獲得。これにより、3日間累計で3,000件を超えるリード獲得という圧倒的な成果を達成いたしました。

■3日間を通じて連日好調、累計3,000リードを突破

初日に1,136件という驚異的なリードを獲得して以降、2日目、そして最終日となる3日目に至るまで、当社ブースは終日にわたって来場者が途切れることのない盛況ぶりを見せました。最終日も1,000件超のリードを獲得し、3日間の累計獲得リードは3,000件を突破しています。

10名のスタッフ体制と、大型モニターを備えたタッチパネル2台によるオンラインガチャの体験型コンテンツが、会期を通じて安定的に成果を生み出し続けたことが、この記録的な数字を支える大きな要因となりました。

■ 3日間の成果を支えた3つの工夫

1. 大型タッチパネルによる視覚的インパクトと体験の共有

2台の大型タッチパネルモニターで稼働させたオンラインガチャは、通路を歩く来場者の足を止め、実際にガチャを回す体験が周囲の関心をさらに惹きつけるという好循環を、3日間を通じて生み出し続けました。

2. ノーコードだからこそ実現できた「展示会オリジナル」のガチャ体験

当社のサービスはノーコードツールであるため、展示会ごとのイベントカラーやテーマに合わせたオンラインガチャのページを、簡単かつスピーディに作成できます。本展示会用のデザインに合わせたオリジナルガチャが「展示会オリジナル感」を演出し、来場者の体験価値を高めました。

3. 来場者をブース内へ誘導する「導線設計」のノウハウ

景品をお渡しするブースを意図的にブースの奥まった場所に配置することで、来場者の皆様にできる限りブースの内部までお入りいただける動線を設計しました。滞在時間の延長と接点創出の最大化を図ったこの工夫が、連日の高いリード獲得を後押ししています。

■ 展示会・イベントでのオンラインガチャ活用は、ぜひ「オンザベーカリー」へ

今回の『推し活EXPO【夏】』では、ノーコードツール「クロワッサン」によるオンラインガチャと、それを最大限に活かすブース設計の組み合わせが、3日間累計3,000件超という大きな成果につながりました。

展示会やイベントでオンラインガチャを活用したい、展示会出展の成果を最大化したいとお考えの企業・団体の皆様は、ぜひ株式会社on the bakery（オンザベーカリー）までお気軽にご相談ください。展示会出展に関するコンサルティングから、「クロワッサン」を活用した参加型コンテンツの設計・運用まで、貴社の施策に合わせて最適なご提案をいたします。

■ 「クロワッサン」について

活用のご相談はこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

【主な特徴】

- 3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能：オリジナル診断、オリジナルガチャ、アンケートの3タイプを作成可能。- マーケティング施策と連動したリード獲得：公式LINE連携やSNSフォローへの導線設計、独自フォームでのユーザー情報取得が容易。- リアルタイムなレポート機能：利用者のデータやアンケート結果をリアルタイム（一部5分ごと）で可視化。- 最短1日で公開可能：わずか3ステップで作成でき、スピーディな施策実行を支援。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合わせて65万円ほど。月額5万円からというリーズナブルな価格設定で提供しております。

■ 「推し活EXPO【夏】」出展概要

- 展示会名：推し活EXPO【夏】（押し活専門展示会）- 会期：2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト- 当社ブース：東7・8ホール／入口正面／小間番号 L41-2

3日間にわたり当社ブースへお立ち寄りいただいた皆様、誠にありがとうございました。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/