TIAD, AUTOGRAPH COLLECTION　日本国内5軒「オートグラフ コレクション ホテル」　夏限定の「オートグラフだるまカクテル」販売

株式会社日本セレモニー左から 大阪ステーションホテル／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／ザ・プリンス さくらタワー東京／TIAD／メズム東京 のだるまをイメージしたカクテル

「TIAD, オートグラフ コレクション」（所在地：名古屋市中区栄5-15-19、総支配人：中田匡彦、以下 TIAD）は、マリオット・インターナショナルのプレミアムブランド「オートグラフ コレクション ホテル」の一員として、日本国内5軒（大阪ステーションホテル／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／ザ・プリンス さくらタワー東京／TIAD／メズム東京 ※五十音順）合同で、2026年の1年間周遊型キャンペーン「オートグラフだるまジャーニー」宿泊プランを展開しています。このたび、その連動企画として、各ホテルのオリジナルだるまをモチーフにした限定カクテル「オートグラフだるまカクテル」を、8月のみの期間限定で販売します。

本企画では、「大阪ステーションホテル」「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」「ザ・プリンス さくらタワー東京」「TIAD」「メズム東京」の5軒が、それぞれのホテルの個性やストーリーを表現した“だるまカクテル”を考案。各ホテルでしか味わえない一杯として、夏のひとときを彩ります。カクテルは、夏らしい爽快感を感じられるアルコールで、ミントやライムの清涼感を生かしながら、各ホテルのオリジナルだるまを想起させる色味や装飾を取り入れました。伝統的な縁起物である「だるま」に、各ホテルならではの美意識や地域性、ブランドストーリーを重ね合わせた、オートグラフ コレクションらしい個性あふれるカクテル体験をお届けします。

この夏は、5軒それぞれのストーリーを映した“だるまカクテル”を巡る旅を、ぜひお楽しみください。

※オートグラフだるまジャーニー宿泊プランについて(https://hotel-tiad.com/press/1039/)

『オートグラフだるまカクテル』概要

■ 提供期間

2026年8月1日（土）～8月31日（月）

■ オートグラフだるまカクテル紹介

各ホテルのオリジナルだるまの意匠やストーリーをもとに、キリっと爽やかで夏に最適な各ホテル限定カクテルを展開します。各カクテルは、それぞれのホテルでのみお楽しみいただける特別な一杯です。

【大阪ステーションホテル】

だるまカクテル「Zen Tonic」

提供ラウンジ：THE LOBBY LOUNGE

ジントニックをベースに、香り高いエスプレッソをまとわせた、大人の午後にふさわしい一杯です。初代大阪駅へのオマージュとして、切符形のホワイトチョコレートを飾り、ビター＆スイートな味わいに仕上げました。

料金：1杯 2,800円（ノンアルコール対応可）

【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】

だるまカクテル「ASCOTモヒート」

提供レストラン・バー：「バー アスコット」

建築家・村野藤吾の美意識を象徴する「BAR ASCOT」の鉄扉と、着物の帯を思わせる和の意匠に着想を得たカクテル。凛とした佇まいの中に、京都らしい奥行きと上質さを忍ばせました。

料金：1杯 2,300円／ノンアルコール 1杯 2,000円

【ザ・プリンス さくらタワー東京】

だるまカクテル「桜ジン」

提供レストラン・バー：「リストランテ カフェ チリエージョ」

日本庭園に咲き誇る桜から着想を得たやわらかな色合いのオリジナルカクテル。ROKU＜六＞ジンをベースにフルーティーな柑橘を合わせ、和の情緒を感じさせる爽やかな一杯です。

料金：1杯 2,300円（別途サービス料を申し受けます）

【TIAD】

だるまカクテル「TIADスタイル」

提供レストラン・バー：「Blue Bar」

爽快なモヒートに、ホテルのテーマである“緑の回廊”を思わせる清々しさを重ねた一杯。アートとウェルネスが交わる、TIADらしいモダンで軽やかな味わいに仕上げます。

料金：1杯 2,800円／ノンアルコール 1杯 2,300円

【メズム東京】

だるまカクテル「TOKYO WAVES」

提供バー＆ラウンジ：16階「Whisk」

メズム東京のだるまから着想を得たモヒート。トップにあしらった泡で「TOKYO WAVES」のリズムを表現し、ミントとライムの爽快感に、東京の夜を思わせる深みときらめきを添えました。

料金：1杯 2,800円／ノンアルコール 1杯 2,300円

■その他：

上記料金には消費税が含まれています。また、ザ・プリンス さくらタワー東京のカクテルを除き、サービス料も含まれています。写真はイメージで、実際のカクテルとは異なる場合がございます。なお、提供内容、料金、期間、提供場所、販売数量は予告なく変更となる場合がございます。詳細は各ホテルまでお問い合わせください。

■各ホテル公式サイト／問い合わせ先：

大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション(https://osakastation-hotel.jp/)： Tel 06-6690-8137（レストラン予約）

ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション(https://www.princehotels.co.jp/kyoto/)： Tel 075-712-1111

ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション(https://www.princehotels.co.jp/sakuratower/)： Tel 03-5798-1111

TIAD, オートグラフ コレクション(https://hotel-tiad.com/)： Tel 052-252-2288

メズム東京、オートグラフ コレクション(https://www.mesm.jp/)： Tel 03-5777-1112

TIAD, AUTOGRAPH COLLECTIONについて

名古屋初のラグジュアリーホテルとして街の価値を高めることに貢献すべく誕生した「TIAD, オートグラフ コレクション」は、世界の賓客をお迎えするにふさわしい美しさとライフスタイルホテルの軽やかさを併せ持つ新しい時代のホテルです。

2024、2025年と2年連続でミシュランガイドのホテルセレクション「1ミシュランキー」を獲得、2024年にはSDGsを実践する国内宿泊施設の国際認証「Sakura Quality An ESG Practice」において『4御衣黄（ぎょいこう）ザクラ』を取得しております。

また、名古屋市の中心栄の矢場町駅から徒歩1分という好立地に位置し、目の前には久屋大通公園の豊かな自然が広がり、その緑や光や風と共生するようデザインされた空間が評価され、「2024グッドデザイン賞」を受賞いたしました。

2024年度マリオット顧客満足度調査においても、日本国内のマリオット・プレミアムカテゴリーホテルで第3位に選ばれております。

TIADは、訪れたゲストに至上の寛ぎをお約束いたします。

【HOTEL WEBサイト】 https://hotel-tiad.com/

【HOTEL Instagram】 https://www.instagram.com/hotel_tiad/

オートグラフ コレクションについて

上質さとユニークさを特徴とする「オートグラフ コレクション」は、マリオット・ブランドの中でもプレミアム・カテゴリーの最上位に位置づけられ、ディスティンクティブプレミアムホテルとして50以上の国と地域で展開されています。TIADは世界で３０７番目（国内４番目、東海地区初）のオートグラフ コレクションです。画一的なサービスではなく滞在そのものをユニークな体験と捉えるニーズの拡大に伴い、同ブランドへの注目は急速に高まっています。