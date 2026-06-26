【台風の避難場所として民泊施設を提供/墨田区】台風7号・8号の影響で避難先が必要な方に、防災施設としての民泊をご提供

matsuri technologies株式会社

ソフトウェアを主軸に、空間の価値を最大化するソリューション「StayX」を運営するmatsuri technologies株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田圭汰、以下「当社」）は、今週末に接近・上陸が予想される台風7号・8号の影響により、避難先や安全な滞在場所を必要とされている方を対象に、当社がStayXを導入している民泊・宿泊施設の客室を提供することをお知らせいたします。

StayXを導入している施設は家具家電付きの独立した空間となっており、オンライン等を活用した24時間対応のチェックイン体制を整えております。ご自宅周辺の安全確保が難しい方や、一時的な滞在場所を探されている方は、下記窓口までお気軽にご連絡・ご相談ください。なお、本支援に伴う客室の利用料金は無料となります。（*6月29日の午前10時までの利用終了となります）

■ 対象となる方・施設の概要

対象となる方： *今回の台風7号・8号により、一時的に安全な避難先・滞在先を確保したい方

自宅周辺に避難指示等が出ており、安全な移動先を探されている方

公共交通機関の麻痺等により、帰宅困難となった方

施設の概要： 当社が墨田区内でStayXを導入している民泊物件

家具家電付きの独立した空間となっており、オンライン等を活用して24時間入室が可能となります。複数台のベッドを備え付けている物件もございます。

空室状況により、ご案内できるお部屋には限りがございます。そのため、異なる市区町村へご案内になる場合や、ご案内が出来ない場合がございますこと、あらかじめご了承ください。

■ ご利用方法・お問い合わせ窓口

迅速にご案内をさせていただくため、事前のオンライン受付またはお電話にてご相談を承ります。スムーズな入室対応ができるよう連携しておりますので、まずは下記までご連絡ください。

お電話でのご相談：050-1753-6404

メールでのご相談： customer@matsuri-tech.com

必要情報：ご利用の区、ご利用人数、ご希望の滞在期間（6月29日の午前10時までの利用終了となります）、代表者のお名前と連絡先（携帯電話番号、メールアドレス）をお電話、もしくはメールにてご連絡ください。

※当社から利用可能な施設の情報とご利用約款をメールアドレス宛にお送りいたします。ご利用に際しては、メールにてご利用者様全員の身分証明書の写しをお送りいただきます。メールアドレスをお持ちの方のみのご利用となります点、あらかじめご了承ください。

※本件に関わる身分証明書などの個人情報は、当社のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理いたします。

■ matsuri社の災害支援の取り組み

当社では、これまでも東京都墨田区、Airbnb Japan株式会社の連携協定に参画し、災害時に要配慮者への避難場所として民泊施設を提供するなど、災害時の支援に向けた取り組みを進めてまいりました。当社が運営する民泊施設は、一般的にビジネスホテルが立地する主要駅前などだけでなく、地域に根ざした様々な場所に立地しているため、災害時の避難場所としてもご提供が可能です。（今回の取り組みは連携協定に基づいたものではございません）

今後も日本各地で、避難先・滞在場所を必要とされる方への民泊施設の提供を通じて、災害支援に取り組んでまいります。

避難場所の確保が必要な自治体・行政機関や学校、企業などと、災害時の連携協定の締結も行っております。災害時の連携をご検討される方は、下記の窓口までご相談いただけますでしょうか。

matsuri technologies 災害支援連携窓口 info@matsuri-tech.com





■matsuri technologies株式会社 概要

本社 ：〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル9F

事業内容：情報通信業、ソフトウェア開発業、住宅宿泊事業、不動産賃貸業

代表者 ：代表取締役 吉田圭汰

設立 ：2016年8月

資本金 ：100百万円（2026年2月末時点）

URL ：https://matsuri.tech/(https://matsuri.tech/)





■プレスリリース及び取材に関するお問い合わせ先

matsuri technologies株式会社

TEL：03-6228-0440／FAX：03-6228-0450

メール：pr@matsuri-tech.com





・本プレスリリース中の将来の事項に関する推定、予測、予想又は見解に係る記述については、実際の結果と一致することを保証又は約束するものではありません。