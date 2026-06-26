日本国内5軒「オートグラフ コレクション ホテル」、夏限定の「オートグラフだるまカクテル」販売

日本ホテル株式会社左から大阪ステーションホテル／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／ザ・プリンス さくらタワー東京／TIAD／メズム東京のだるまをイメージしたカクテル

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル『メズム東京、オートグラフ コレクション（以下、メズム東京）』（東京都港区海岸 1-10-30／総支配人 春名 桂）は、マリオット・インターナショナルのプレミアムブランド「オートグラフ コレクション ホテル」の一員として、日本国内5軒（大阪ステーションホテル／ザ・プリンス 京都宝ヶ池／ザ・プリンス さくらタワー東京／TIAD／メズム東京 ※五十音順）合同で、2026年の1年間周遊型キャンペーン「オートグラフだるまジャーニー」宿泊プランを展開しています。このたび、その連動企画として、各ホテルのオリジナルだるまをモチーフにした限定カクテル「オートグラフだるまカクテル」を、8月のみの期間限定で販売します。

本企画では、「大阪ステーションホテル」「ザ・プリンス 京都宝ヶ池」「ザ・プリンス さくらタワー東京」「TIAD」「メズム東京」の5軒が、それぞれのホテルの個性やストーリーを表現した“だるまカクテル”を考案。各ホテルでしか味わえない一杯として、夏のひとときを彩ります。カクテルは、夏らしい爽快感を感じられるアルコールで、ミントやライムの清涼感を生かしながら、各ホテルのオリジナルだるまを想起させる色味や装飾を取り入れました。伝統的な縁起物である「だるま」に、各ホテルならではの美意識や地域性、ブランドストーリーを重ね合わせた、オートグラフ コレクションらしい個性あふれるカクテル体験をお届けします。

この夏は、5軒それぞれのストーリーを映した“だるまカクテル”を巡る旅を、ぜひお楽しみください。

・オートグラフだるまジャーニー宿泊プランについて： https://www.mesm.jp/news/AutographDARUMA.html

『オートグラフだるまカクテル』概要

■ 提供期間

2026年8月1日（土）～8月31日（月）

■ オートグラフだるまカクテル紹介

各ホテルのオリジナルだるまの意匠やストーリーをもとに、キリっと爽やかで夏に最適な各ホテル限定カクテルを展開します。各カクテルは、それぞれのホテルでのみお楽しみいただける特別な一杯です。

【大阪ステーションホテル】

だるまカクテル「Zen Tonic」

提供ラウンジ：THE LOBBY LOUNGE

ジントニックをベースに、香り高いエスプレッソをまとわせた、大人の午後にふさわしい一杯です。初代大阪駅へのオマージュとして、切符形のホワイトチョコレートを飾り、ビター＆スイートな味わいに仕上げました。

料金：1杯 2,800円（ノンアルコール対応可）

【ザ・プリンス 京都宝ヶ池】

だるまカクテル「ASCOTモヒート」

提供レストラン・バー：「バー アスコット」

建築家・村野藤吾の美意識を象徴する「BAR ASCOT」の鉄扉と、着物の帯を思わせる和の意匠に着想を得たカクテル。凛とした佇まいの中に、京都らしい奥行きと上質さを忍ばせました。

料金：1杯 2,300円／ノンアルコール 1杯 2,000円

【ザ・プリンス さくらタワー東京】

だるまカクテル「桜ジン」

提供レストラン・バー：「リストランテ カフェ チリエージョ」

日本庭園に咲き誇る桜から着想を得たやわらかな色合いのオリジナルカクテル。ROKU＜六＞ジンをベースにフルーティーな柑橘を合わせ、和の情緒を感じさせる爽やかな一杯です。

料金：1杯 2,300円（別途サービス料を申し受けます）

【TIAD】

だるまカクテル「TIADスタイル」

提供レストラン・バー：「Blue Bar」

爽快なモヒートに、ホテルのテーマである“緑の回廊”を思わせる清々しさを重ねた一杯。アートとウェルネスが交わる、TIADらしいモダンで軽やかな味わいに仕上げます。

料金：1杯 2,800円／ノンアルコール 1杯 2,300円

【メズム東京】

だるまカクテル「TOKYO WAVES」

提供バー＆ラウンジ：16階「Whisk」

メズム東京のだるまから着想を得たモヒート。トップにあしらった泡で「TOKYO WAVES」のリズムを表現し、ミントとライムの爽快感に、東京の夜を思わせる深みときらめきを添えました。

料金：1杯 2,800円／ノンアルコール 1杯 2,300円

■その他：

上記料金には消費税が含まれています。また、ザ・プリンス さくらタワー東京のカクテルを除き、サービス料も含まれています。写真はイメージで、実際のカクテルとは異なる場合がございます。なお、提供内容、料金、期間、提供場所、販売数量は予告なく変更となる場合がございます。詳細は各ホテルまでお問い合わせください。

■各ホテル公式サイト／問い合わせ先：

大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション(https://osakastation-hotel.jp/)：Tel 06-6690-8137（レストラン予約）

ザ・プリンス 京都宝ヶ池、オートグラフ コレクション(https://www.princehotels.co.jp/kyoto/)：Tel 075-712-1111

ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション(https://www.princehotels.co.jp/sakuratower/)：Tel 03-5798-1111

TIAD, オートグラフ コレクション(https://hotel-tiad.com/#page1)：Tel 052-252-2288

メズム東京、オートグラフ コレクション(https://www.mesm.jp/)：Tel 03-5777-1112

メズム東京、オートグラフ コレクションについて

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のラグジュアリーなホテルです。2020年4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba （ウォーターズ竹芝）」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else（唯一無二）」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。また、メズム東京は、2024年、国内観光施設を対象としたグローバルなサステナブルエコ認証サクラクオリティ An ESG Practice（通称「サクラクオリティグリーン」）において4御⾐⻩ザクラの認定を取得しております。

オートグラフ コレクション ホテルについて

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、55 以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る 365 軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。一つひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else（唯一無二）」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細については www.autographhotels.com/(https://autograph-hotels.marriott.com/) をご覧ください。また、Instagram、X、Facebook のソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElse で最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、marriottBonvoy.marriott.com(https://www.marriott.com/loyalty.mi) をご覧ください。