渋谷で行列の“ガチ中華”が武蔵小杉に初上陸！本格薬膳麻辣湯専門店「武蔵小杉 星星倶楽部」が7月3日グランツリー武蔵小杉にグランドオープン
神奈川県川崎市の大型商業施設「グランツリー武蔵小杉」に、本場四川のスパイスと現代的な利便性を融合させた四川麻辣湯（マーラータン）専門店「武蔵小杉 星星倶楽部（むさしこすぎ しんしんくらぶ）」が、2026年7月3日（金）にオープンいたします。
渋谷センター街で「日本人でも入りやすいガチ中華」としてリピーターを増やしている「渋谷星星倶楽部」の待望の新展開であり、ショッピングモールへの初出店となります。当店は、星星倶楽部ブランドのフランチャイズ加盟店として株式会社Bull Puluが運営いたします。お買い物やお出かけのついでに気軽に立ち寄れる、星星倶楽部の新しいスタイルをお届けします。
渋谷で人気の四川麻辣湯 渋谷星星倶楽部
■「武蔵小杉 星星倶楽部」の特徴
60種類以上の豊富なトッピングと希少具材 新鮮な野菜はもちろん、本場で人気の「魚包蛋（魚卵団子）」や「鴨の血（ヤーシュエ）」、「油条（揚げパン）」など、60種類以上の具材をラインナップ。自分好みにカスタマイズできる楽しさを提供します。
「選べる2種のスープ × 5種の麺で自分好みの一杯を」スープは、まろやかな「白湯スープ」と旨みとスパイスが効いた「本格薬膳中華スープ」の2種類からお選びいただけます。薬膳中華スープはピリ辛から激辛まで辛さの調整も可能。麺も定番の「板春雨」のほか、ヘルシーな「とうもろこし麺」や「ビーフン」など5種類から選択可能。辛いものが苦手なお子様連れのファミリーから、本格的な刺激を求める激辛ファンまで満足いただけます。
初めてでも安心！革新的なモバイルオーダーシステム「anydeli」 麻辣湯店で一般的な「セルフで具材を取るスタイル」ではなく、席に座ったままスマホで注文できるモバイルオーダーを採用。具材の写真を見ながらじっくり選べるため、初めての方やおひとり様でも迷うことなく、自分だけの一杯をオーダーいただけます。
ショッピングモールならではの利便性 グランツリー武蔵小杉内の出店により、武蔵小杉駅から徒歩4分の好アクセスに加え、館内駐車場も完備しているためお車でのご来店も便利です。ベビーカーでのご来店も安心。お買い物前のランチや、映画・ショッピングの合間のお食事に最適です。
■店舗の内装・雰囲気
天井のカラフルな提灯やネオンサインなど、本場中国の活気を感じさせるエネルギッシュな空間を再現。ショッピングモール内でありながら、まるで本場に迷い込んだかのような非日常感を演出します。カウンター席も完備しており、女性一人でも、ランチでもディナーでも気軽に立ち寄れる"街の新しい食文化の拠点"を目指します。
【メニュー】
お野菜たっぷり！美容セット 女性に一番人気のヘルシー構成 1,380円（税込）
人気セット 様々なジャンルから人気食材を集めました！ボリューム満点 1,380円（税込）
サイドメニュー：拘りの味付けの「角煮丼」、辛さを癒やす「クリームソーダ」や、本格派の「青島ビール」も完備。
■グランドオープンキャンペーン■
オープンを記念し、3日間限定のお得なキャンペーンを実施いたします。
期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日）の3日間
内容：期間中、1,380円以上のご注文で「次回使える1,500円割引きクーポン」をプレゼント！
クーポン利用期間：2026年7月6日（月）～7月31日（木）
※ほかのクーポンとの併用不可
※このクーポンは武蔵小杉店のみでご利用いただけます
※おつりはでません
【店舗概要】
店名：四川麻辣湯 武蔵小杉星星倶楽部（シセンマーラータン ムサシコスギシンシンクラブ）
オープン日：2026年7月3日（金）
所在地：神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地1号グランツリー武蔵小杉1F
アクセス：東急東横線・JR武蔵小杉駅より徒歩約4分
営業時間：11:00～22:00 LO：21:00（※グランツリー武蔵小杉の営業時間に準ずる）
定休日：グランツリー武蔵小杉の休館日に準ずる
公式Instagram：https://www.instagram.com/musako_xingxing_club/
【運営企業情報】
会社名：株式会社Bull Pulu
所在地：東京都豊島区駒込1‐29‐8仲尾ビル3階
代表者：代表取締役会長 加藤二朗
事業内容：飲食事業、FC事業
URL：https://bullpulu.com/
【FC本部】
会社名：株式会社三匠
所在地：東京都豊島区西池袋1丁目38-2
代表者：代表取締役 呉 美麗
事業内容：麻辣湯専門店の運営、FC本部運営、加盟店サポート、飲食店コンサルティング
ブランド名：四川麻辣湯 星星倶楽部
URL：https://www.shisenmaratan.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
会社名：株式会社Bull Pulu
担当者：FC事業担当者
MAIL：info2@jj-bp.co.jp
電話番号：03-6902-9150