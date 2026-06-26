渋谷で行列の“ガチ中華”が武蔵小杉に初上陸！本格薬膳麻辣湯専門店「武蔵小杉 星星倶楽部」が7月3日グランツリー武蔵小杉にグランドオープン

株式会社Bull Pulu

神奈川県川崎市の大型商業施設「グランツリー武蔵小杉」に、本場四川のスパイスと現代的な利便性を融合させた四川麻辣湯（マーラータン）専門店「武蔵小杉 星星倶楽部（むさしこすぎ しんしんくらぶ）」が、2026年7月3日（金）にオープンいたします。

渋谷センター街で「日本人でも入りやすいガチ中華」としてリピーターを増やしている「渋谷星星倶楽部」の待望の新展開であり、ショッピングモールへの初出店となります。当店は、星星倶楽部ブランドのフランチャイズ加盟店として株式会社Bull Puluが運営いたします。お買い物やお出かけのついでに気軽に立ち寄れる、星星倶楽部の新しいスタイルをお届けします。

■「武蔵小杉 星星倶楽部」の特徴

渋谷で人気の四川麻辣湯 渋谷星星倶楽部

60種類以上の豊富なトッピングと希少具材 新鮮な野菜はもちろん、本場で人気の「魚包蛋（魚卵団子）」や「鴨の血（ヤーシュエ）」、「油条（揚げパン）」など、60種類以上の具材をラインナップ。自分好みにカスタマイズできる楽しさを提供します。

「選べる2種のスープ × 5種の麺で自分好みの一杯を」スープは、まろやかな「白湯スープ」と旨みとスパイスが効いた「本格薬膳中華スープ」の2種類からお選びいただけます。薬膳中華スープはピリ辛から激辛まで辛さの調整も可能。麺も定番の「板春雨」のほか、ヘルシーな「とうもろこし麺」や「ビーフン」など5種類から選択可能。辛いものが苦手なお子様連れのファミリーから、本格的な刺激を求める激辛ファンまで満足いただけます。

初めてでも安心！革新的なモバイルオーダーシステム「anydeli」 麻辣湯店で一般的な「セルフで具材を取るスタイル」ではなく、席に座ったままスマホで注文できるモバイルオーダーを採用。具材の写真を見ながらじっくり選べるため、初めての方やおひとり様でも迷うことなく、自分だけの一杯をオーダーいただけます。

ショッピングモールならではの利便性 グランツリー武蔵小杉内の出店により、武蔵小杉駅から徒歩4分の好アクセスに加え、館内駐車場も完備しているためお車でのご来店も便利です。ベビーカーでのご来店も安心。お買い物前のランチや、映画・ショッピングの合間のお食事に最適です。

■店舗の内装・雰囲気

天井のカラフルな提灯やネオンサインなど、本場中国の活気を感じさせるエネルギッシュな空間を再現。ショッピングモール内でありながら、まるで本場に迷い込んだかのような非日常感を演出します。カウンター席も完備しており、女性一人でも、ランチでもディナーでも気軽に立ち寄れる"街の新しい食文化の拠点"を目指します。

【メニュー】

■グランドオープンキャンペーン■

お野菜たっぷり！美容セット 女性に一番人気のヘルシー構成 1,380円（税込）人気セット 様々なジャンルから人気食材を集めました！ボリューム満点 1,380円（税込）サイドメニュー：拘りの味付けの「角煮丼」、辛さを癒やす「クリームソーダ」や、本格派の「青島ビール」も完備。

オープンを記念し、3日間限定のお得なキャンペーンを実施いたします。

期間：2026年7月3日（金）～7月5日（日）の3日間

内容：期間中、1,380円以上のご注文で「次回使える1,500円割引きクーポン」をプレゼント！

クーポン利用期間：2026年7月6日（月）～7月31日（木）

※ほかのクーポンとの併用不可

※このクーポンは武蔵小杉店のみでご利用いただけます

※おつりはでません

【店舗概要】

店名：四川麻辣湯 武蔵小杉星星倶楽部（シセンマーラータン ムサシコスギシンシンクラブ）

オープン日：2026年7月3日（金）

所在地：神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目1135番地1号グランツリー武蔵小杉1F

アクセス：東急東横線・JR武蔵小杉駅より徒歩約4分

営業時間：11:00～22:00 LO：21:00（※グランツリー武蔵小杉の営業時間に準ずる）

定休日：グランツリー武蔵小杉の休館日に準ずる

公式Instagram：https://www.instagram.com/musako_xingxing_club/



【運営企業情報】

会社名：株式会社Bull Pulu

所在地：東京都豊島区駒込1‐29‐8仲尾ビル3階

代表者：代表取締役会長 加藤二朗

事業内容：飲食事業、FC事業

URL：https://bullpulu.com/



【FC本部】

会社名：株式会社三匠

所在地：東京都豊島区西池袋1丁目38-2

代表者：代表取締役 呉 美麗

事業内容：麻辣湯専門店の運営、FC本部運営、加盟店サポート、飲食店コンサルティング

ブランド名：四川麻辣湯 星星倶楽部

URL：https://www.shisenmaratan.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社Bull Pulu

担当者：FC事業担当者

MAIL：info2@jj-bp.co.jp

電話番号：03-6902-9150